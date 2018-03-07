Фотографии советских женщин, которые совершенно не похожи на наших современниц
17:46. 7 марта 2018 Просмотров - 547 Нет комментариев Опубликовал: Кирилл
Чувственные фотографии советских девушек и женщин.
Эти фотографии такие близкие и такие далёкие одновременно. На них запечатлены простые советские женщины, наши мамы и бабушки, но как же они не похожи на современных гламурных барышень! Все девушки и женщины на фото прекрасны в своей естественной красоте и открыты, а в их глазах есть что-то особенное.
1. Естественная красота
Советские девушки в своей естественной красоте.
2. Простая советская женщина
Работа, которая приносит настоящее удовольствие.
3. Эталон женской красоты
Киноактриса Марианна Вертинская в 1960-е годы.
4. Обеденный перерыв
Людмила Савельева и Ирина Губанова в перерыве между съемками.
5. Долгожданный отдых
Девушка, которая доказывает, что красота не в безупречном макияже.
6. Красота в простоте
Актриса Маргарита Терехова в 1960-х годах.
7. Девушка без прикрас
Светлый образ настоящей советской женщины.
8. Сбор урожая помидоров
Сбор и сортировка урожая помидоров в подмосковном колхозе.
9. В ожидании автобуса
Фотография Эрвина Волкова, сделанная в 1965 году.
10. Вот такие были женщины в СССР...
Грудное вскармливание в СССР.
11. Чувственная и притягательная женственность
Актриса Наталья Кустинская в 1960-е годы.
12. «Эльбрус»
Покорители вершин.
13. Пляж в Павловской роще
Девушки на пляже в Павловской роще. СССР, Ярославль, 1970-е годы.
14. Студентка, комсомолка, спортсменка...
Девушка сидит на камне, омываемом волнами.
15. Лариса Лужина
Известная киноактриса Лариса Лужина.
16. Светлана Савелова
Актриса Светлана Савелова в 1970-е годы.
17. Лариса Голубкина
Известная киноактриса Лариса Голубкина.
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