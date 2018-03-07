Фотографии советских женщин, которые совершенно не похожи на наших современниц

Чувственные фотографии советских девушек и женщин.

Эти фотографии такие близкие и такие далёкие одновременно. На них запечатлены простые советские женщины, наши мамы и бабушки, но как же они не похожи на современных гламурных барышень! Все девушки и женщины на фото прекрасны в своей естественной красоте и открыты, а в их глазах есть что-то особенное.