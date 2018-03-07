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Фотографии советских женщин, которые совершенно не похожи на наших современниц

17:46. 7 марта 2018 Просмотров - 547 Нет комментариев Опубликовал:
Чувственные фотографии советских девушек и женщин.

Чувственные фотографии советских девушек и женщин.

 

Эти фотографии такие близкие и такие далёкие одновременно. На них запечатлены простые советские женщины, наши мамы и бабушки, но как же они не похожи на современных гламурных барышень! Все девушки и женщины на фото прекрасны в своей естественной красоте и открыты, а в их глазах есть что-то особенное.

 

1. Естественная красота

 

Советские девушки в своей естественной красоте.

Советские девушки в своей естественной красоте.

 

2. Простая советская женщина

 

Работа, которая приносит настоящее удовольствие.

Работа, которая приносит настоящее удовольствие.

 

3. Эталон женской красоты

 

Киноактриса Марианна Вертинская в 1960-е годы.

 

Киноактриса Марианна Вертинская в 1960-е годы.

 

4. Обеденный перерыв

 

Людмила Савельева и Ирина Губанова в перерыве между съемками.

 

Людмила Савельева и Ирина Губанова в перерыве между съемками.

 

5. Долгожданный отдых

 

Девушка, которая доказывает, что красота не в безупречном макияже.

 

Девушка, которая доказывает, что красота не в безупречном макияже.

 

6. Красота в простоте

 

Актриса Маргарита Терехова в 1960-х годах.

 

Актриса Маргарита Терехова в 1960-х годах.

 

7. Девушка без прикрас

 

Светлый образ настоящей советской женщины.

 

Светлый образ настоящей советской женщины.

 

8. Сбор урожая помидоров

 

Сбор и сортировка урожая помидоров в подмосковном колхозе.

 

Сбор и сортировка урожая помидоров в подмосковном колхозе.

 

9. В ожидании автобуса

 

Фотография Эрвина Волкова, сделанная в 1965 году.

 

Фотография Эрвина Волкова, сделанная в 1965 году.

 

10. Вот такие были женщины в СССР...

 

Грудное вскармливание в СССР.

 

Грудное вскармливание в СССР.

 

11. Чувственная и притягательная женственность

 

Актриса Наталья Кустинская в 1960-е годы.

 

Актриса Наталья Кустинская в 1960-е годы.

 

12. «Эльбрус»

 

Покорители вершин.

 

Покорители вершин.

 

13. Пляж в Павловской роще

 

Девушки на пляже в Павловской роще. СССР, Ярославль, 1970-е годы.

 

Девушки на пляже в Павловской роще. СССР, Ярославль, 1970-е годы.

 

14. Студентка, комсомолка, спортсменка...

 

Девушка сидит на камне, омываемом волнами.

 

Девушка сидит на камне, омываемом волнами.

 

15. Лариса Лужина

 

Известная киноактриса Лариса Лужина.

 

Известная киноактриса Лариса Лужина.

 

16. Светлана Савелова

 

Актриса Светлана Савелова в 1970-е годы.

 

Актриса Светлана Савелова в 1970-е годы.

 

17. Лариса Голубкина

 

Известная киноактриса Лариса Голубкина.

 

Известная киноактриса Лариса Голубкина.



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Источник: https://kulturologia.ru/blogs/170218/37893/

Метки: женская красота, ссср, фотографии
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