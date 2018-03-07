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Фильм “Как научиться любить”. Пошаговая инструкция.

20:12. 7 марта 2018 Просмотров - 159 3 коммент. Опубликовал:

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Фильм был снят за счёт финансовой поддержки неравнодушных людей. Мы выражаем им искреннюю благодарность!

Документальный фильм “Как научиться любить” Общероссийской общественной организации «Общее дело». В его основу легла повесть Л.Н. Толстого «Крейцерова соната».
В фильме поднимаются многие актуальные вопросы об отношениях мужчины и женщины. Предлагается нестандартный взгляд на проблему создания семьи и поддержания отношений. Почему яркие чувства, которые бывают в начале отношений – остывают? Как следует понимать известную поговорку “от любви до ненависти один шаг”? И вообще, есть ли любовь?

Источник: www.youtube.com

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3 коммент.»

  • 8929 6703
    Ъ 7 марта 2018 в 20:41 Ссылка Пометить
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    Так-то это вообще не моя тема.Это видео для эзотериков…Даже нельзя так сказать…Там нет ничего для “постижения”.Странно …вообще комментов нет.Так-то это видео для одиноких…

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    • 988 755
      Aндрей Ъ 8 марта 2018 в 0:22 Ссылка Пометить
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      Потому что бред а не тема. Связали не связываемое . Сама постановка вопроса уже не в порядке. Как научиться что? Любовь, что это? И это видео не для одиноких,а для большинства. Все кто пускает слезу по всякому поводу.

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  • 8960 4645
    Lada 7 марта 2018 в 21:39 Ссылка Пометить
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    Конечно хорошо, что стали появляться подобные фильмы… они непременно сделают доброе дело…НО…тема в фильме не раскрыта: психологи – это в основном – пустые, надуманные фразы…а вместо Ткачёва- послушайте мудрого священника Илью Шугаева: серия бесед « Один раз- на всю жизнь»…очень хороша книга» Любить и удержать», авт. Нэнси Ван Пелт…Слушайте лекции Торсунова и Ко…
    К сожалению, сегодня превозносится КУЛЬТ ТЕЛА и секса, как разврата вместо КУЛЬТА ДУШИ…Любовь – это каждодневный ТРУД ДУШИ… а для души сегодня места нет…ум поработил Души…всё стало поверхностным…
    Исключите слово БРАК! Только СОЮЗ!Это видео делалось для молодёжи,им это актуально,но тема раскрыта очень и очень слабо…Инструкции не получилось…

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