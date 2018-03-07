Фильм “Как научиться любить”. Пошаговая инструкция.

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Документальный фильм “Как научиться любить” Общероссийской общественной организации «Общее дело». В его основу легла повесть Л.Н. Толстого «Крейцерова соната».

В фильме поднимаются многие актуальные вопросы об отношениях мужчины и женщины. Предлагается нестандартный взгляд на проблему создания семьи и поддержания отношений. Почему яркие чувства, которые бывают в начале отношений – остывают? Как следует понимать известную поговорку “от любви до ненависти один шаг”? И вообще, есть ли любовь?

Источник: www.youtube.com