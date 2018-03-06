Выбираем Путина, а хотим Сталина. Почему?

На наших глазах происходит невероятное – растёт в российском народе популярность товарища Сталина. Растёт год от года. И что совершенно невероятно, популярность Сталина растёт у молодёжи. Можно было предположить, что после «правды» 90-х годов имя Сталина будут помнить только профессиональные историки и политологи. А уж молодёжь отвернётся от «усатого вождя» навсегда. Но, что-то у архитекторов перестройки пошло не так, как было запланировано…

Несколько дней назад я совершенно случайно прочитал отчёт одного из театральных критиков на спектакль «Нечистая сила» по одноимённому роману Пикуля, который шёл на сцене «Содружества актёров Таганки». Действие спектакля разворачивается на фоне старой кинохроники. И как только на экране показывали Сталина, в зале звучали «бурные и продолжительные аплодисменты». Что больше всего удивило критика? В зале, в основном, сидели не ветераны КПСС, а молодые люди, вполне интеллигентной театральной наружности…

Во все времена молодежь стояла за новизну в обществе. Как в 90-е годы именно молодёжь клеймила коммунистов и товарища Сталина персонально? Старики традиционно были за старину, за «совок». А теперь мир как-то перевернулся… Столпы творческой интеллигенции и бизнеса за прогрессивный либерализм, а молодые хотят Сталина. Это как?

Ведь была логически обоснованная надежда, что уйдут старики и сталинизму будет полный и окончательный конец. И когда победа была уже близка, вдруг начало возрождаться и крепнуть «идейное единство народа». И это уже не просто единство, а единство социалистическое, которое включает и дедов, и внуков. Этот союз ещё не подавляющий, но его уже нельзя не замечать. Особенно, если понимать, что в основе этого «консенсуса» лежит такая идея, которая достаточно быстро приведёт её последователей от единства чисто идейного к единству организационному. А там недалеко и до отрядов Красной Гвардии.

Помните про мерную поступь железных пролетарских батальонов и про «час твой последний приходит буржуй»?

И это без всякой пропаганды личности Сталина. Так, пишут отдельные, часто не очень грамотные авторы. Зачастую ни к чему не призывают. В своём большинстве это статистика времён СССР, воспоминания, чёрно-белые фотографии.

А сколько было опубликовано, снято, пропиарено материалов антисоветских и антисталинских? Ночью в квартиру врываются наглые жестокие НКВДэшники и увозят навсегда. Плачущие дети и безутешная мать… Будь ты проклят во веки веков!!!

И это правда. В те годы загинуло огромное количество народа. Эта беда не минула и мою семью.

Но какая случилась забавная история? Вся эта антисталинская пропаганда очень скоро превратилась в махровую русофобию, а главными страдальцами оказались не все репрессированные граждане СССР, а отдельные «выдающиеся личности». И эти особо пропиаренные личности, при ближайшем рассмотрении, оказались не такими уж безгрешными. Были и заговоры, и воровство, и саботаж, и откровенное предательство.

Ирония судьбы: хотели охаять Сталина и сталинизм, а работали на пользу Отца Народов. Репрессии дело конечно не очень хорошее, но как-то нужно было остановить зарвавшуюся и зажравшуюся элиту. То, что должно было окончательно опорочить само имя и во веки веков отвратить людей от Сталина, сделало его привлекательным и даже желаемым. В современной России катастрофическое материальное неравенство и откровенное хамство «элит», и их окружения, неприкрытое предательство страны и народа, работает на возрождение имени Великого Сталина!

Сталина на вас нет!

Это пожелание звучит всё чаще…

Что ещё привлекает молодежь в образе Генералиссимуса? Бытовая скромность и бескорыстие. Жил просто, счетов на Западе не заводил, особняков себе и детям не строил, государственные предприятия родственникам на кормление не раздавал. Когда умер – у него даже достойного костюма не нашлось, чтобы в гроб лечь. А это, согласитесь, Сталина сильно отличает от нынешних власть имущих.

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Давайте вспомним, кто был героем сталинского времени? Конструкторы, учёные, военачальники, артисты, писатели, полярные лётчики и даже простые рабочие. А откуда появились все эти люди? Из народа. Именно они сотворили «великий рывок», которого ещё не знала, без всякого преувеличения, человеческая история. Сегодня говорят о «американской мечте», а в нашей стране была своя «советская мечта», когда «простой паренёк из деревни», мог стать генералом, учёным, директором завода, народным артистом. А сегодня одного таланта и желания мало. Да, так живёт весь «цивилизованный мир», но мы-то живём в России. И раньше в нашей России было не так. Было справедливее. Были отдельные случаи кумовства, за которые, однако, наказывали.

А как сегодня из народа подняться наверх? Если ты не сын и не наследник? Почти невозможно.

И чего ещё не хватает людям сегодня и что связывают с именем Сталина? Отец Народов безжалостно карал за ложь. Факт общеизвестный, что от всех людей, с кем он общался, Сталин требовал правды, предметного знания своего дела. При огромной загруженности приглашал к себе конструкторов, директоров заводов, учёных. Невозможно достичь желаемого результата не зная о реальном состоянии дел.

А сегодня откровенное враньё стало нормой. Министры вдохновенно врут с экрана и «как с гуся вода». Нас окружает просто море лжи: от обещаний политиков до фальсифицированной колбасы. Дома молодого человека учат, что врать не хорошо, а этот человек живёт в мире, где всё построено на лжи.

Учись, чтобы занять достойное место в этом мире… В каком мире, какое достойное место? Школа учит для успешной сдачи ЕГЭ, ВУЗ учит, чтобы получать государственные субсидии. Все врут и всё не настоящее.

Дед окончил школу, поступил в институт и пошёл работать по специальности. И зарплату получал 15 числа каждого месяца. И по служебной лестнице продвигался, квартиру получил, по бесплатной путёвке на море ездил.

И как тут молодому человеку, который запланировано, с детства, ощущает себя человеком без определённого рода занятий и с туманным будущим, не позавидовать деду, который жил тяжело, но имел цель в жизни, своё место и мечту?

Вот и аплодирует молодёжь Сталину в театре. Уже и они его ждут, а значит он появится. Не в военном френче и в усах, без трубки и хитрой усмешки. Обличье будет другое. Но, он будет – только дайте срок.

Если те, кто называет себя сегодня российской элитой не одумаются.

А в заключение несколько цитат от людей, которых точно сталинистами не назовешь:

Уинстон Черчилль. Речь в Палате лордов 21.12.59 г.:

Большим счастьем для России было то, что в годы тяжёлых испытаний Россию возглавил гений и непоколебимый полководец И.В. Сталин. Он был выдающейся личностью, импонирующей жестокому времени того периода, в котором протекала вся его жизнь. Сталин был человеком необычайной энергии, эрудиции и несгибаемой воли, резким, жёстким, беспощадным как в деле, так и в беседе, которому даже я, воспитанный в английском парламенте, не мог ничего противопоставить. Сталин, прежде всего, обладал большим чувством сарказма и юмора, а также способностью точно выражать свои мысли. Сталин и речи писал только сам, и в его произведениях всегда звучала исполинская сила. Эта сила была настолько велика в Сталине, что он казался неповторимым среди руководителей всех времён и народов. Сталин производил на нас величайшее впечатление. Его влияние на людей было неотразимо. Когда он входил в зал Ялтинской конференции, все мы, словно по команде, встали и, странное дело, почему-то держали руки по швам. Он обладал глубокой, лишённой всякой паники, логической и осмысленной мудростью. Сталин был непревзойдённым мастером находить в трудные минуты пути выхода из самого безвыходного положения. В самые трудные моменты, а также в моменты торжества, он был одинаково сдержан, никогда не поддавался иллюзиям. Он был необычайно сложной личностью. Он создал и подчинил себе огромную империю. Это был человек, который своего врага уничтожал руками своих и заставил нас, которых открыто называл империалистами, восстать против империалистов. Сталин был величайшим, не имеющим себе равных в мире, диктатором. Он принял Россию с сохой, а оставил оснащённой атомным оружием. Нет! Что бы ни говорили о нём, таких лидеров история и народы не забывают.

А теперь Шарль де Голль:

Сталин не ушёл в прошлое – он растворился в будущем.

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Пророческими оказались слова Шарля де Голля.