Сводки от ополчения Новороссии 06 марта 2018

С 5 марта в Донбассе действует новое «абсолютное перемирие». При этом в военном руководстве ДНР и ЛНР приводят всё больше фактов подготовки ВСУ к наступлению.

Командующий 14 БТРО Народной милиции (бывшая бригада «Призрак» имени Алексея Мозгового), член Союза Добровольцев Донбасса Алексей Марков («Добрый») рассказал в интервью ИА «Новороссия», что может произойти на линии фронта в ближайшее время.

ИА «Новороссия»: С сегодняшнего дня в Донбассе действует очередное «абсолютное перемирие». Как думаете, сколько оно продержится, и будет ли соблюдаться в целом?

Алексей Марков: Это далеко не первое абсолютное перемирие, которое мне приходится пережить. Как правило, оно длится от нескольких часов до нескольких дней, и потом плавно всё возвращается на круги своя.

Были хлебные перемирия, перемирие после Дебальцево, школьное, но все они заканчивались одинаково. Пройдет буквально несколько дней, и столкновения выйдут на прежнюю интенсивность.

ИА «Новороссия»: Украинская сторона в очередной раз сорвала разведение сил в районе Станицы Луганской. На Ваш взгляд, почему это происходит?

А. М.: Нужно понимать, что разведение сил — это всего лишь один из частных эпизодов. Тут нужно судить по общей ситуации. Киевский режим нацелен на победу в этой войне. Он не собирается ни с кем договариваться, он не собирается разводить силы.

Для Киева прекращение боевых действий — крайне невыгодно, я бы даже сказал, смерти подобно. Война — это единственное, что, так сказать, консолидирует общество вокруг этого режима. И если прекратятся военные действия, сразу начнут «всплывать» экономические, социальные вопросы.

Поэтому нынешние украинские правители исходят из того, что война всё спишет, а для этого война должна быть. Соответственно ни о каких долгосрочных перемириях, разведении сил речи не идет.

Их первоочередная задача — добиться победы. Будет ли это прямое военное наступление или введение миротворцев, которые сделают за них всю работу — не суть важно. Победа в Донбассе обеспечит им какое-то время, которое они еще смогут продержаться у власти. Поэтому рассчитывать на то, что они будут выполнять какие-то договоренности, не приходится. С фашистами невозможно договориться — история человечества этому доказательство.

Было ожидаемо, что разведение сил не состоится. Это уже не первый случай, когда пытаются создать безопасную зону для прохода мирных жителей в обе стороны. Но здесь стоит учитывать еще один аспект: для киевского режима население Донбасса — это чужие люди. Украинские власти не воспринимают нас, как граждан своего государства. Например, во время чеченских войн российское правительство продолжало выплачивать пенсию всем жителям Чечни.

А сейчас жители Донбасса для Киева — это всего лишь условие, с которым приходится иметь дело, но от которого хорошо бы было избавиться. Им даже не земля нужна, а символ: мы победили Россию в очередной войне.

Так что рассказы о том, что население Донбасса страдает, пенсии не выплачиваются, родственники разделены линией фронта, там никого не трогают. Для них мы даже не люди, достаточно посмотреть на комментарии «укропов» к историям о погибших мирных жителях — это чисто животная радость. «Замочили личинку колорада» — это о погибшем ребенке. О человеческом отношении речи вообще не идет.

ИА «Новороссия»: Сейчас много говорят о возможном наступлении со стороны ВСУ. Будет ли оно и если да, то когда?

А. М.: Я думаю, что наступление будет, потому что у «укропов» другого выхода не осталось. Углубляющиеся проблемы в экономике, нарастающее напряжение в социальной сфере — с этими проблемами они не могут справиться. Более того, решением этих вопросов никто и не занят.

Война всё спишет — только на это в их случае и остается надежда. Если раньше власти Украины могли как-то маневрировать, говорить, что Запад поможет, США с нами, то сейчас понятно, что денег не дадут. Так что других вариантов, кроме войны, не остается.

Но там ведь тоже сидят не дураки. Может, они и способны собрать какие-то силы для противопоставления Народной милиции ЛНР и ДНР, но Россия не будет спокойно смотреть, как уничтожают жителей Донбасса и нарушаются принятые Минские договоренности, гарантом выполнения которых является Российская Федерация. Генштаб ВСУ с нами своими планами не делится, но по всей логике развития событий, наступление будет.

Это ожидаемо, поэтому, в принципе, мы к этому готовы. Понятно, что у Украины мобилизационный потенциал чуть ли не в 20 раз больше, чем у нас. С другой стороны, у нас все подразделения укомплектованы добровольцами, которые знают, на что и ради чего идут. Поэтому, несмотря на достаточно неблагоприятное соотношение сил не в нашу пользу, мы готовы встретить противника. А там уже посмотрим, у кого крепче воля и желание победить.

ИА «Новороссия»: Вы никак не связываете наступление с периодом выборов президента в Российской Федерации?

А. М.: Вполне. Вспомните, все маленькие, зависимые, националистические режимы любят разворачивать свои наступления к какому-нибудь большому международному событию. Например, нападение Грузии на Абхазию во время Олимпиады. Так что вариант наступления во время выборов вполне вероятен: «укропы» будут рассчитывать на то, что Россия будет занята своими внутренними делами. К слову, это могут не только выборы, но и Чемпионат мира по футболу.

Судя по данным нашей разведки, ВСУ полностью развернуты и готовы к наступлению. Так что их держит только политическое решение, в военном плане они готовы. Это может быть завтра, через неделю или через месяц — когда Порошенко махнет своей пухлой ручкой и скажет «убивайте всех».

ИА «Новороссия»: Какова сейчас ситуация на Бахмутке, под Желобком, где непосредственно находится ваше подразделение?

А. М.: За 2017-й год, в целом, ситуация сильно осложнилась. Если в 2016-м году между нашими позициями и позициями «укропов» было полтора-два километра «серой зоны», то к 2018 году самое маленькое расстояние между нашими траншеями — около 60 метров. Фактически, мы сидим по оба склона от Бахмутки: по одну сторону мы, по другую — «укропы».

У нас постоянно идут стрелковые бои, перемирий, как таковых, нет вообще. В самые «удачные» дни фиксируется до 40 перестрелок за сутки. Обычный день — это 10–12 перестрелок. Мы уже привыкли и даже не особо обращаем внимание на такое.

Но «укропы» упорно пытаются продвинуться вперед: сейчас они уперлись в нас, и еще пытаются нас скинуть с наших позиций. В 2017-м это привело к нескольким достаточно серьезным боям, в результате которых мы теперь сидим на их бывших позициях. То есть, у нас постоянно идут бои местного позиционного значения. Когда пытаются лезть вперед — получают по зубам от нас.

Редкий день в году, когда происходит только одна-две перестрелки — это считается тишина. Что бы там не объявляли на высоком уровне, для «укропов» никакого перемирия нет. Так что в этой ситуации для нас главная задача — устоять на своих позициях, нарастить силы, чтобы подготовиться к полномасштабному наступлению со стороны противника, и нанести ему неприемлемые потери.

ИА «Новороссия»: Как изменяется ситуация при ротации противника? Например, в ДНР нередко говорят, что обстрелы усиливаются, когда на смену ВСУ приходят нацбаты.

А. М.: На самом деле такое есть. «Чистые» ВСУшники сидят на своих позициях, ведут обстрелы со стрелкового оружия, АГС, минометов, но вперед не лезут. А вот последние трупы, которые мы передавали на ту сторону, были боевиками из батальона «Донбасс». У них были соответствующие наколки на руках, жетоны. И даже в «Facebook» они есть друг у друга в друзьях, очень любят фотографироваться — с каждого телефона мы получали очень ценную информацию.

Такие «бойцы» очень активные, любят вылезти по утро группой до 15 человек, попытаться ворваться на наши позиции, но соответственно «выгребают». Так что разница существенная: солдаты ВСУ такой прыти не проявляют и ведут себя намного спокойнее.

Нацбаты нацелены именно на войну, потому что в мирное время они из себя ничего не представляют. Они, по сути, станут обычной ОПГ. Так что война для них — это шанс овладеть частью какого-то влияния в государстве.

И надо, конечно, сказать, что они идейно накачены: убивай «москалей», Кубань — исконно украинская земля, и на 100% потомки шумеров. Для них это 25-я или 26-я война с Россией, причем Россия на эту войну опять не явилась.

С нашей стороны чуть по-другому. Я, например, в армии не служил и попал в нее непосредственно уже тут, на войне. Мой начальник штаба — врач-дантист из Алчевска, мой заместитель — пенсионер из того же Алчевска.

Если бы на нашей стороне действительно была российская армия, то эта война уже давно бы закончилась, причем в считанные дни. На нашей стороне народной ополчение и некоторое количество российских добровольцев и добровольцев из других стран.

Хотя сейчас нужно отдать должное ВСУ: по сравнению с 2014-м годом они значительно выросли в военном плане. То есть если тогда это была просто толпа вооруженных мужиков без внятного командования и навыков, то сейчас они сильно продвинулись в плане боевой подготовки, владения оружием.

Конечно, это далеко не самая сильная армия Европы, как они утверждают. Но армия средненького уровня у них получилась, что для них уже неплохо. Мы стараемся соответствовать.

ИА «Новороссия»: Какое настроение у наших ребят на фоне перемирий и полного запрета открывать огонь вплоть до увольнения из рядов Народной милиции?

А. М.: Как я уже говорил, это не первое наше перемирие и все они заканчиваются одинаково. Сначала всех заставляют расписываться в журнале о том, что он ознакомлен с приказом о запрете открытия огня, всех предупреждают: нельзя стрелять ни в коем случае. Но проходит несколько дней, максимум неделя, и всё возвращается на круги своя.

Потому что невозможно просто сидеть в 60 метрах от противника в траншее, когда он в наглую высовывается на половину и начинает по тебе стрелять. Тут уже из инстинкта самосохранения открываешь огонь в ответ. А то, что придерживаться «тишины» не будут — тут хоть к бабке не ходи. Я бы очень удивился, если бы перемирия действительно начали действовать.

Единственное условие, при котором они не открывают огонь — когда они в очередной раз теряют свои трупы на нашей территории. И несколько дней, пока не передадим эти трупы на ту сторону, стоит тишина.

То есть тихо только тогда, когда они заинтересованы получить своих «двухсотых» обратно.

Конечно, непонятная война идет. С одной стороны, «укропы» заявляют, что они воюют с ядерной державой, у них всё для победы. Порошенко изначально заявил, что Минские договоренности для Украины — способ перевести дух, подкачать армию и решить потом вопрос силовым путем. А мы постоянно за Минские соглашения, переговоры, за прекращение огня.

Но войну невозможно выиграть прекращением огня, а «укропы» абсолютно недоговороспособны. Там не с кем договариваться, и о не о чем.

Для них идеальный вариант — оставить тут выжженную землю, торжественно воткнуть флаг на границе с Россией и забыть про эту войну. Никто ничего тут не будет восстанавливать.

Еще раз повторюсь: население Донбасса для Украины чужое, даже в мировоззренческом плане. Жители Украины всегда были чьими-то холуями: ложились под поляков, немцев, сейчас условно под американцев. Люди в Донбассе обладают русской душой, и для них Россия — это единственная Родина. Поэтому как украинские «нацики» вырезали поляков, так хотят вырезать и русских Донбасса. Нам не о чем договариваться.

Но хочу отметить, единственное, что отлично удалось Киеву, так это выдать конфликт в Донбассе за войну с Россией. Мы в информационном плане проигрываем, потому что у нас есть принципы, которые не позволяют врать, как это постоянно делают «укропы». У них каждый пленный — офицер российской армии, всюду «Арматы» и российские самолеты мерещатся. Никого не интересует, что это полная ложь.

Складывается ощущение, что Украина живет в какой-то своей альтернативной реальности. Но с фашистами нельзя ни о чем договориться: нам остается ждать, когда этот режим рухнет под грузом своих внутренних противоречий.

ИА «Новороссия»: Или будем ждать войны.

А. М.: К сожалению, да. Конечно, хотелось бы, чтобы до полномасштабной войны не дошло, потому что это потери не только среди военнослужащих, но и среди мирных граждан. А Донбасс уже и так слишком много потерял. Но другого выбора нам не оставляют: чтобы выжить — надо воевать.

Виктория Толкачёва

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