СуперПутин и плач генералов

Выступление президента Путина, в котором он рассекретил четыре комплекса стратегического русского оружия, не имеющих аналогов в мире, повергло разномастных русоненавистников, всепропальщиков и путинслильщиков в настоящий шок. Сама мысль о том, что ненавистная им Рашка вот так, запросто, всего за пять-семь лет, всухую выиграла у великого и могучего Пиндостана вторую холодную войну, повергает эту публику в перманентную истерику. Правда, никаких аргументов у них нет. За исключением, пожалуй, единственного, зато убойного: «Это всё вранье! Этого просто-напросто не может быть, потому что этого не может быть никогда!»

Между тем, честные американские военные эксперты (да-да, есть и такие!) и высокопоставленные генералы Пентагона давно предупреждали всех, что именно этим всё и закончится. И дело тут не только в новых русских ракетах. Американцы вообще проспали кардинальные перемены в обороноспособности, мобильности, технической вооружённости и военной доктрине России. А началось всё с принципиального изменения баланса сил на европейском театре военных действий.

Командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес ещё осенью 2015г. в интервью журналу «Дифенс Ньюс» заявил: «Мы недооценили русских. Способность России быстро передислоцировать большое количество своих войск – это вещь, которая беспокоит меня больше всего. Благодаря потенциалу, который они вложили в Калининград, они могут, если захотят, перекрыть доступ в Балтийское море. Аналогичные возможности после присоединения Крыма у Москвы есть и в Черном море. Кроме того, Россия способна создать бесполётную зону площадью примерно в четверть акватории Средиземного моря благодаря поставленным в Сирию российским системам ПВО».

А в интервью газете «Таймс» 15 октября 2016 тот же Ходжес признал: «Нам не удалось предугадать намерения России. Наше политическое и военное руководство не прислушивалось к предостережениям. НАТО стало слабым, раздробленным и недовооружённым. В результате для меня становился сюрпризом каждый важный шаг, предпринятый Россией, начиная с вторжения в Грузию в 2008 году…»:

В своих опасениях генерал Ходжес не одинок. Верховный главнокомандующий объединённых вооружённых сил НАТО в Европе, генерал Филип Бридлав, выступая 29 июня 2016 года в американском Центре стратегических и международных исследований, сокрушался: «Не преодолев русские ограничения, мы не сможем развернуть свои войска. Но у нас явно недостаточно инструментов для уничтожения таких зон закрытого доступа. Время, которое нам потребуется для нейтрализации русских систем ограничения и воспрещения доступа и маневра, сейчас почти полностью зависит от авиации. Но нашей авиации для этого недостаточно…»

Опасения главкома НАТО в октябре 2016 года подтвердил командующий ВВС США в Европе генерал Франк Горенк, заявивший: «Наше преимущество в воздухе тает. Русские закрыли брешь. Больше всего настораживают их новые возможности по реализации стратегии ограничения доступа к определенным территориям на основе создания малыми ресурсами непреодолимого барьера для превосходящих сил противника».

Бывший председатель военного комитета НАТО, немецкий генерал Харальд Куят, выступая 9 октября 2016 года в эфире германского телеканала ARD, выразил эту мысль очень образно и категорично. Он сказал: «Закрыть воздушное пространство Сирии американцы не способны. Единственное государство, которое может закрыть сирийское воздушное пространство, это Россия. У России – абсолютное превосходство в воздухе. Если бы русские захотели, то в Сирии даже воробьи были бы вынуждены пешком ходить…»

Впрочем, Европой и Сирией дело не ограничилось. Новые военные возможности России создали и новые угрозы непосредственно для территории самих Соединённых Штатов. Адмирал Уильям Гортни, глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки, взывал в октябре 2016 года: «Новый вызов, который стоит перед нами, – это угроза российских крылатых ракет с самолетов, подводных лодок и надводных кораблей… Новые русские крылатые ракеты воздушного базирования представляют собой очень большой вызов для обороны США, поскольку позволяют их дальней авиации поражать североамериканские цели, не покидая воздушного пространства России. Раньше предполагалось, что российская авиация должна перед пуском ракет войти в зону действия наших систем ПВО, и мы будем иметь с ними дело там. Но теперь российские управляемые ракеты очень точны и обладают очень большим радиусом действия, так что их авиация сегодня может не покидать российское воздушное пространство для нанесения ударов по территории Канады и США…»

Не лучше обстоят дела у НАТО и на морских просторах. Американский вице-адмирал Джеймс Фогго, командующий 6-м флотом США и морскими силами НАТО в Европе, 30 июня 2016 года заявил журналу «Нэшнл Интерест»:

«Русские зоны закрытого доступа теперь включают в свой состав ещё и подлодки-невидимки. Эти субмарины являются важным элементом российской стратегии воспрещения доступа и блокирования зоны боевых действий. Русские лодки производят сильное впечатление. Их средства воспрещения доступа просты и дёшевы. А стратегия их применения асимметрична по отношению к нашим возможностям. Их береговые РЛС засекают морские цели на дальних дистанциях. А для поражения обнаруженных целей используются недорогие противокорабельные крылатые ракеты, которые летят низко над водой на скорости, в два с половиной раза превышающей скорость звука…»

Осознав проблему, американцы начали лихорадочно навёрстывать упущенное. 20 октября 2016 года, выступая на телеканале «Фокс Ньюс», генерал Ричард Ширефф, бывший заместитель главнокомандующего силами НАТО в Европе, сказал: «Мы должны отдавать себе отчет в реально существующей угрозе, которую представляет набирающая силу Россия. Этот процесс начался с ее вторжения в Крым в 2014 году. В нынешней реальности для НАТО очень важно создать систему сдерживания России. Нам необходим мощный и надежный военный потенциал...».

После этого прошло уже почти два года. За это время риторика американских генералов стала ещё более жёсткой и воинственной. Так, в нынешнем году, 30 января, заместитель председателя Объединённого комитета начальников штабов генерал Пол Сельва заявил: «Для нас Россия – глобальный вызов. Война с Россией будет в основном сухопутной и воздушной борьбой. Но она должна быть поддержана всей мощью нашего флота, потому что мы не можем добраться до России и до Европы, не переплыв через Северную Атлантику. Это значит, что дело не обойдётся без морской битвы, но сама война будет всё же наземным и воздушным сражением…»

Ему вторит начальник Стратегического командования США генерал Джон Хайтен, заявивший 28 февраля: «Россия — наиболее значительная угроза для США. В данный момент русские являются единственной силой, угрожающей самому существованию нашей страны…». А начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Гольдфейн без обиняков заявляет: «Через несколько лет нам придётся воевать в космосе. Пришло время завоевать космическое превосходство. Нам нужны объединённые и эффективные космические силы…»

Вот и судите сами: могло ли высшее военно-политическое руководство России не отреагировать на подобные воинственные заявления? Не могло! Вот, знаменитая путинская речь 1 марта 2018 года как раз и стала такой реакцией. Мол, не надейтесь, господа генералы, никакого превосходства у вас нет и уже никогда больше не будет…

Кстати говоря, незадолго до путинской речи, 14 февраля 2018 года, глава Северного командования вооружённых сил США, генеральша Лори Робинсон признала: «Россия уже разработала новые крылатые ракеты, способные поражать цели с гораздо больших расстояний, чем всё, что мы видели раньше. Такие продвинутые системы представляют для Северной Америки нарастающую угрозу. И мы должны на это реагировать.»

В переводе на понятный язык это звучит так: «Русские опередили нас, и теперь нам не остаётся ничего другого, кроме как задрав штаны, бежать за русским паровозом, в надежде хотя бы не отстать окончательно и безнадёжно…» Что ж, господа хорошие – бегите, авось мозги проветрите! А то они у вас от имперской спеси за последние 30 лет заржавели окончательно…

А мы пока – так, на всякий случай – развернём наши новые стратегические комплексы. Мы русские, с нами Бог! Господи, благослови!