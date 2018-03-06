Странные и редкие животные 2



МАНУЛ одобряет этот пост и присутствует здесь только потому, что должен присутствовать. Его-то уж все знают.



ФЕНЕК. СТЕПНАЯ ЛИСИЦА. Поддакивает манулу и присутствует здесь постольку-поскольку. Ведь его все видели.



ГОЛЫЙ ЗЕМЛЕКОП ставит манулу и фенеку плюсики в карму и предлагает им уже организовать клуб самых боянистых животных в рунете.



ПАЛЬМОВЫЙ ВОР. Представитель десятиногих ракообразных. Местом обитания которого является западная часть Тихого океана и тропические острова Индийского океана. Это животное из семейства сухопутных раков достаточно крупное для своего вида. Тело взрослой особи достигает размера до 32 см и веса до 3- 4 кг. Долгое время ошибочно считалось, что своими клешнями он даже может раскалывать кокосовые орехи, которые после поедает. На сегодняшний день ученые доказали, что питаться рак может лишь уже расколотыми кокосами. Они, являясь его основным источником питания, и дали название пальмовый вор. Хотя он не прочь полакомится и другими видами пищи – плодами растений Pandanus, органическими веществами из грунта и даже себе подобными.



Название этой рыбы на латыни звучит слишком занудно, потому её проще называть РЫБА С ПРОЗРАЧНОЙ ГОЛОВОЙ. У неё прозрачная голова, сквозь которую она может видеть своими трубчатыми глазами. Голова, сквозь которую рыба следит за добычей, помогает защитить глаза. Впервые открыта в 1939 году. Обитает на значительно большой глубине, поэтому не до конца была изучена. В частности не совсем понятным был принцип зрения рыбы. Полагалось, что она должна испытывать очень большие трудности ввиду того, что она может смотреть исключительно вверх. Только в 2009 году было полностью изучено строение глаза данной рыбы. По всей видимости при попытках изучить ее ранее рыба просто не переносила изменение давления.



ЕХИДНА. ну и всё.



МАЛАЯ КРАСНАЯ ПАНДА. Cегодня красную панду в естественной среде обитания можно встретить лишь в горных бамбуковых лесах китайских провинций Юньнань и Сычуань, на севере Бирмы, в Бутане, Непале и на северо-востоке Индии.



СИФАКА. Обезьяна семейства индриевых. Сравнительно новый род приматов, открыт лишь в 2004 году. Обитают шелковистые сифаки в восточной части острова Мадагаскар. Ареал составляет примерно 2,2 тыс. кв. км. Территория распространения ограничена на севере остова районом Marojejy Massif, а на юге доходит до Anjanahari. Взрослые особи имеют длину тела с головой от 45 до 55 см, хвост длиной 45-51 см. Вес 5-6,5 кг.



ЛЕНИВЕЦ. Весьма интересный вид млекопитающих, обладающий рядом отличительных черт, которые делают его непохожим ни на один другой существующий вид. Обитает он преимущественно в Центральной и Южной Америке.



УТКОНОС. Впринципе, известен всем. Но это фото заслуживало внимания…



МУРАВЬЕД. Тоже никого не удивит. Но кадр отличный…



ДОЛГОПЯТ. Небольшое млекопитающее из отряда приматов, весьма специфичный внешний вид которого создал вокруг этого небольшого зверька весом до ста шестидесяти грамм несколько зловещий ореол. Так, коренное население Индонезии и Филиппинских островов связывало нелепый внешний облик долгопята с проделками злых духов. Однако и многие наши современники, которые впервые видят долгопята в его родной среде обитания, остаются поражены его нестандартной внешностью.



МАРГАЙ. От «родственников» этих диких кошек отличают размеры и пропорции тела, а так же образ жизни. Так, например, маргай очень похож на своего самого близкого родственника – оцелота, который, к тому же, достаточно часто встречается там же, где обитает маргай. Различить этих кошек несложно – оцелот заметно крупнее, поскольку предпочитает охотиться на земле, а маргай имеет более длинные лапы и хвост, обусловленные жизнью преимущественно на деревьях.



ИЛИСТЫЙ ПРЫГУН. Водится в областях приливной зоны и в местностях вроде тропических болот, образующихся в местах произрастания мангрового дерева. Особенно илистые прыгуны любят селиться в местах, где пресная вода встречается с морской. И хотя с научной точки зрения это рыбы, многие воспринимают их как земноводных. Что ж, в каком-то смысле так оно и есть.



ТРАВОЯДНЫЙ ДРАКУЛА. Летучие мыши («Sphaeronycteris toxophyllum» лат.) Данный вид обитает на севере Южной Америки (бассейн реки Амазонки и горы). Эти летучие мыши, как ни странно, являются травоядными.



ПОЯСОХВОСТ. Ареал обитания поясохвостов распространяется на каменистые регионы Африки, имеющие засушливый климат, преимущественно с южной стороны от пустыни Сахара. Кроме того, поясохвосты в определенном количестве обитают и на острове Мадагаскар. Поясохвостов в мире насчитывается более сорока видов. Размеры поясохвостов довольно различны и составляют от 12 до 70 сантиметров в длину. Все тело поясохвоста покрыто прямоугольными пластинами – чешуйками, которые покрывают костную основу пресмыкающегося.



По-моему, скромняга.



ЛИЛОВАЯ ЛЯГУШКА. Некоторые животные сумели адаптироваться к данным, на первый взгляд, весьма непростым условиям и даже научились извлекать пользу из смены сезонов. Вот и коренной житель Индии лиловая лягушка (Nasikabatrachus sahyadrensis), которая как вид была открыта совсем недавно – в 2003 году, использует время муссонов с пользой – для продолжения своего рода.



ИЗОПОД. Гигантские мокрицы изоподы длиной примерно 30 см живут на морских глубинах около 1,6 км.



СОЛНЕЧНЫЙ МЕДВЕДЬ. Малайский медведь бируанг, или, как его еще называют благодаря характерному окрасу, солнечный или медовый медведь, обитает в Индии, Мьянме, а также на островах Борнео, Яве и Суматре. Он представляет достаточно большой интерес как для зоологов, так и для любителей дикой природы, так как этот вид относится к самым малорослым, самым агрессивным и самым малочисленным представителям всего семейства медвежьих. Кстати, как раз угрожающая малочисленность данного рода и стала причиной занесения бируангов в Красную книгу.

Взрослый солнечный медведь имеет весьма тяжелый характер. Однако достаточно большой интерес к его персоне вызван вовсе не местом его обитания, да и не характером, а потрясающим внешним видом, который сразу же бросается в глаза с любой фотографии.





ТИБЕТСКАЯ ЛИСА. Встречается в Тибете на северо-западе Индии и северном Непале на большим высотах.



МЕДУЗА. Просто гигантская медуза.



ЗОЛОТОЙ ТИГР. Именно так называются тигры с подобным окрасом. Причина необычного цвета – "не сработал" один из генов. Считайте, как альбинос…



АЙ-АЙ. РУКОНОЖКА. Руконожка мадагаскарская или ай-ай, млекопитающее подотряда полуобезьян; единственный представитель семейства руконожек. Длина тела 40 см, хвоста 60 см. Голова большая, морда короткая; уши крупные, кожистые. Хвост пушистый. Цвет шерсти от тёмно-коричневого до чёрного.



ГУЙДАК. Крупный брюхоногий моллюск весом до полутора килограммов. Водится у западного побережья США. Из под тонкой хрупкой раковины гуидака (ок. 20 см в длину) выступает «нога», которая в три раза больше раковины. Английское название это моллюска (geoduck, gweduck) появилось в конце XIX века, является производным от наименовании этих моллюсков на языке индейцев-нискуалей (поэтому и произносится «гуидак«) и означает «глубоко копающий» — эти моллюски действительно довольно глубоко закапываются в песок.



СУМЧАТЫЙ ВОЛК. Является вымершим сумчатым млекопитающим и единственным представителем семейства тилациновых. Данное животное известно также под названием «сумчатый тигр» и «тасманский волк». В начале голоцена и конце плейстоцена сумчатый волк встречался на Австралийском материке и острове Новая Гвинея. Около 3000 лет назад переселенцы-аборигены завезли на остров дикую собаку динго, в результате чего сумчатый волк исчез с данной территории. В XVIII-XIX вв. основным местом обитания сумчатого волка считалась Тасмания, однако в тридцатых годах XIX века началось массовое истребление животного, которого ошибочно считали уничтожителем домашних овец. Кроме этого, тилацину приписывали охоту на домашних птиц и истребление дичи, попавшейся в капканы. Большая часть этих легенд оказалась неправдой.













МИНОГА. Вид, находящийся под угрозой уничтожения. Достигает длины 120 см и массы 3 кг. Нерестится в июне-начале июля в реках. Самец строит гнездо диаметром около 50 см и его охраняет. После нереста производители погибают. Личинки живут в реке 5-6 лет, после метаморфоза молодые миноги скатываются в море, морской период около 3 лет. В море присасываются к рыбам (наружные паразиты крупных рыб) — треске, камбалам и т. д.



ЗВЕЗДОНОС. Насекомоядное млекопитающее семейства кротовых. Внешне звездонос отличается от остальных представителей семейства и от других мелких зверьков только ему свойственным строением рыльца в виде розетки или звезды из 22 мягких мясистых подвижных голых лучей. По размерам, лопатообразным передним конечностям, густому бархатистому меху (черному или темно-коричневому) похож на европейского крота.

Источник: nashaplaneta.su