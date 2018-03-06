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Странные и редкие животные 1

20:58. 6 марта 2018 Просмотров - 348 Нет комментариев Опубликовал:

В этом посте будут страшные, противные, милые, добрые, красивые, непонятные зверики.

Плюс короткий комментарий о каждом. Все они существуют на самом деле

Смотрите и удивляйтесь

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        ЩЕЛЕЗУБ - млекопитающее из отряда насекомоядных, разделяющийся на два основных вида: кубинский щелезуб и гаитянский. Сравнительно крупный, относительно других типов насекомоядных, зверь: его длина составляет 32 сантиметра, а хвоста, в среднем, 25 см, масса животного – около 1 килограмма, телосложение плотное.


        

        ГРИВИСТЫЙ ВОЛК. Обитает в Южной Америке. Длинные ноги волка – результат эволюции в вопросах приспособления к месту обитания, они помогают животному преодолевать препятствия в виде высокой травы, растущей на равнинах.


        

        АФРИКАНСКАЯ ЦИВЕТА - единственный представитель одноименного рода. Обитают эти звери в Африке на открытых пространствах с высоким травостоем от Сенегала до Сомали, юга Намибии и в восточных районах Южной Африки. Размеры зверя визуально достаточно сильно могут увеличиваться, когда при возбуждении цивета поднимает шерсть. А мех у нее густой и длинный, особенно на спине ближе к хвосту. Лапы, морда и окончание хвоста абсолютно черные, большая часть тела пятнистополосатая.


        

        ВЫХУХОЛЬ. Животное достаточно известное, благодаря своему звучному названию. Просто фотография хорошая.


        

        ПРОЕХИДНА. Это чудо природы обычно весит до 10 кг, хотя отмечались и более крупногабаритные особи. Кстати, в длину тело проехидны достигает 77 см, и это не считая их милого пяти-семи сантиметрового хвостика. Любое описание этого животного строится на сравнении с ехидной: лапки проехидны выше, когти мощнее. Еще одна особенность внешнего вида проехидны – это шпоры на задних лапах самцов и пятипалость задних конечностей и трехпалость передних.


        

        КАПИБАРА. Полуводное млекопитающее, самый крупный из современных грызунов. Является единственным представителем семейства водосвинковых (Hydrochoeridae). Имеется карликовая разновидность Hydrochoerus isthmius, иногда она рассматривается в качестве отдельно вида (малая водосвинка).


        

        МОРСКОЙ ОГУРЕЦ. ГОЛОТУРИЯ. Морские кубышки, морские огурцы (Holothuroidea), класс беспозвоночных животных типа иглокожих. Виды, употребляемые в пищу, носят общее название «трепанг».


        

        ПАНГОЛИН. Этот пост просто не мог без него обойтись.


        

        АДСКИЙ ВАМПИР. Моллюск. Несмотря на его очевидную схожесть с осьминогом и кальмаром, этого моллюска ученые выделили в отдельный отряд Vampyromorphida (лат.), потому как только ему присущи втягивающиеся чувствительные бичевидные филаменты.


        

        ТРУБКОЗУБ. В Африке этих млекопитающих называют аардварк, что в переводе на русский язык означает «земляная свинья». На самом деле трубкозуб по внешнему виду очень сильно напоминает свинью, только с удлиненной мордой. Уши этого удивительного животного по своему строению очень сильно похожи на заячьи. Так же еще имеется и мускулистый хвост, который сильно похож на хвост такого животного как кенгуру.


        

        ЯПОНСКАЯ ИСПОЛИНСКАЯ САЛАМАНДРА. На сегодняшний день – это самое крупное земноводное, которое может достигать 160 см в длину, веса до 180 кг и жить может до 150 лет, хотя официально зарегистрированный максимальный возраст гигантской саламандры составляет 55 лет.


        

        БОРОДАТАЯ СВИНЬЯ. В разных источниках вид Бородатая свинья подразделяется на два или три подвида. Это – кудрявая бородатая свинья (Sus barbatus oi), которая живет на Малаккском полуострове и острове Суматра, борнейская бородатая свинья (Sus barbatus barbatus) и палаванская бородатая свинья, которые живут, судя по названию, на острове Борнео и Палаван, а также на Яве, Калимантане и мелких островах Индонезийского архипелага в Юго-Восточной Азии.


        

        

        СУМАТРАНСКИЕ НОСОРОГИ. Относятся к непарнокопытным животным семейства носороговых. Данный вид носорогов является наиболее мелким из всего семейства. Длина тела взрослой особи суматранского носорога может достигать 200 – 280 см, а высота в холке может колебаться от 100 до 150 см. такие носороги могут весить до 1000 кг.


        

        СУЛАВЕССКИЙ МЕДВЕЖИЙ КУСКУС. Древесное сумчатое животное, живущее в верхнем ярусе равнинных тропических лесов. Шерсть медвежьего кускуса состоит из мягкого подшёрстка и грубых остевых волос. Окрас колеблется от серого до коричневого, с более светлоокрашенным животом и конечностями и варьирует в зависимости от географического подвида и возраста животного. Хватательный, не покрытый шерстью хвост составляет примерно половину длины животного и выполняет функцию пятой конечности, что облегчает продвижение в густом тропическом лесу. Медвежий кускус является наиболее примитивным среди всех кускусов, который сохраняет примитивный рост зубов и особенности строения черепа.


        

        ГАЛАГО. Его большой пушистый хвост явно сравним с беличьим. А очаровательная мордашка и грациозные движения, гибкость и вкрадчивость, ярко отражают его кошачью черту. Удивительная прыгучесть, подвижность, сила и невероятная ловкость этого зверька явно показывают его натуру забавной кошки и неуловимой белки. Разумеется, было бы где использовать свои таланты, ведь тесная клетка для этого очень плохо подходит. Но, если дать этому зверьку немножко свободы и иногда разрешать ему прогулки по квартире, то все его причуды и таланты станут явью. Многие даже сравнивают его с кенгуру.


        

        ВОМБАТ. Без фотографии вомбата вообще нельзя разговаривать о странных и редких животных.


        

        АМАЗОНСКИЙ ДЕЛЬФИН. Является самым крупным речным дельфином. Inia geoffrensis, как называют его ученые, достигает 2,5 метров в длину и массы 2 центнера. Светло-серые молодые особи с возрастом светлеют. Тело у амазонского дельфина полное, с тонким хвостом и узкой мордой. Круглый лоб, немного загнутый клюв и маленькие глаза – особенности этого вида дельфинов. Встречается амазонский дельфин в реках и озерах Латинской Америки.


        

        РЫБА-ЛУНА или МОЛА-МОЛА. Эта рыба может иметь длину более трех метров, а весить около полутора тонн. Самый большой экземпляр рыбы-луны был пойман в Нью-Гемпшире, США. Его длина составляла пять с половиной метров, данные по весу отсутствуют. По форме тело рыбы напоминает диск, именно эта особенность послужила поводом для латинского названия. У рыбы-луны кожа имеет большую толщину. Она эластичная, а ее поверхность покрыта маленькими костными выступами. Личинки рыбы этого вида и молодые особи плавают обычным способом. Взрослые крупные рыбы плавают на боку, тихо двигая плавниками. Они словно лежат на поверхности воды, где их очень легко заметить и поймать. Однако, многие специалисты считают, что плавают таким образом только больные рыбы. Как аргумент, они приводят тот факт, что желудок у пойманных на поверхности рыб обычно пустой.


        

        ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ. Являясь самым крупным из современных хищных сумчатых, это животное чёрного окраса с белыми пятнами на груди и крестце, с огромной пастью и острыми зубами имеет плотное телосложение и суровый нрав, за что, собственно, и было названо дьяволом. Издавая по ночам зловещие крики, массивный и неуклюжий тасманский дьявол внешне напоминает маленького медведя: передние лапки чуть длиннее задних, большая голова, мордочка притуплена.


        

        ЛОРИ. Характерная особенность лори – большого размера глаза, которые могут окаймляться темными кругами, между глаз имеется белая разделительная полоска. Мордочку лори можно сравнить с маской клоуна. Это, скорее всего, объясняет название животного: Loeris в переводе означает «клоун».


        

        ГАВИАЛ. Разумеется, один из представителей отряда крокодилов. С возрастом морда гавиала становится еще уже и длиннее. В связи с тем, что гавиал питается рыбой, зубы у него длинные и острые, расположенные с небольшим наклоном для удобства принятия пищи.


        

        ОКАПИ. ЛЕСНОЙ ЖИРАФ. Путешествуя по Центральной Африке, журналист и исследователь Африки Генри Мортон Стенли (1841-1904) не раз сталкивался с местными аборигенами. Встретив однажды экспедицию, оснащенную лошадьми, аборигены Конго рассказали знаменитому путешественнику, что у них в джунглях водятся дикие звери, очень похожие на его лошадей. Много повидавший англичанин был несколько озадачен этим фактом. После некоторых переговоров в 1900 году англичане, наконец, смогли приобрести части шкуры загадочного зверя у местного населения и отослать их в Королевское зоологическое общество в Лондоне, где неизвестному животному дали имя «Лошадь Джонстона» (Equus johnstoni), то есть определили его к семейству лошадиных. Но каково же было их удивление, когда годом позже удалось заполучить целую шкуру и два черепа неизвестного зверя, и обнаружить, что Оно больше похоже на карликового жирафа времен ледникового периода. Только лишь в 1909 году удалось поймать живой экземпляр Окапи.


        

        ВАЛАБИ. ДРЕВЕСНЫЕ КЕНГУРУ. К роду Древесных кенгуру – валлаби (Dendrolagus) относят 6 видов. Из них в Новой Гвинее обитают D. Inustus или медвежий валлаби, D. Matschiei или валлаби Матчиша, имеющий подвид D. Goodfellowi (валлаби Гудфеллоу), D. Dorianus – валлаби Дориа. В Австралийском Квинсленде водятся D. Lumholtzi – валлаби Лумгольца (бунгари), D. Bennettianus – валлаби Беннета, или тхарибина. Первоначальным местом их обитания была Новая Гвинея, но теперь валлаби водятся и в Австралии. Древесные кенгуру живут в тропических лесах горных районов, на высоте от 450 до 3000м. над уровнем моря. Размер тела животного 52-81 см, хвост длиной от 42 до 93 см. Валлаби весят, в зависимости от вида, от 7,7 до 10 кг самцы и от 6,7 до 8,9 кг. самки.


        

        РОСОМАХА. Двигается быстро и ловко. У животного удлиненная морда, голова крупная, с округлыми ушами. Челюсти мощные, зубы острые. Росомаха – «большеногий» зверь, ступни непропорциональны относительно тела, однако их размеры позволяют свободно перемещаться по глубокому снежному покрову. На каждой лапе огромные и изогнутые когти. Росомаха прекрасно лазает по деревьям, имеет острое зрение. Голос похож на лисий.


        

        ФОССА. На острове Мадагаскар сохранились такие животные, которых нет не только в самой Африке, но и во всем остальном мире. Одним из редчайших животных является Фосса – единственный представитель рода Cryptoprocta и самое крупное хищное млекопитающее, обитающее на острове Мадагаскар. Внешний вид фоссы немного необычен: это нечто среднее между виверрой и небольшой пумой. Иногда фоссу называют и мадагаскарским львом, так как предки этого животного были намного крупнее и достигали размеров льва. Фосса имеет приземистое, массивное и немного удлиненное туловище, длина которого может доходить до 80 см (в среднем она составляет 65-70 см). Лапы у фоссы длинные, но достаточно толстые, причем задние лапы выше передних. Хвост часто бывает равным длине тела и доходит до 65 см.

Источник: nashaplaneta.su

Метки: животные и растения
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