США готовят Россию к “майдану”

Соединенные Штаты намерены представить нелегитимными выборы президента России. Об этом говорится в докладе комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета, который был представлен в понедельник.

Как пояснил глава комиссии Андрей Климов, "США через свои органы госпропаганды навязывают точку зрения, что если явка на выборах президента РФ окажется, по данным нашего ЦИК, выше 45%, то это является приписками, подвозом и искажением реальности, что, мол, без определенных фигурантов явка выше 45% быть не может".

"Это сейчас вкладывается в головы не только российских граждан, но и за рубежом", — сказал сенатор "Интерфаксу". По его словам, "на пропаганду этой мысли, которая проводится, в том числе, по каналам глобальных СМИ, расходуются подчас сотни тысяч долларов в сутки".

Кроме того, в комиссию поступают "заслуживающие доверия сведения о том, что практически во всех федеральных округах России сейчас фиксируется ввоз извне наличных средств для стимулирования разного рода процессов по вмешательству в текущие выборы".

"Неслучайно под эти выборы в законе США PL 115-44 от 2 августа 2017 года было заложено увеличение бюджетных средств на цели сдерживания России еще дополнительно $250 млн", — отметил Андрей Климов.

Неясно, впрочем, препятствуют ли этому "ввозу" правоохранительные органы. Хотя очевидно, что ввоз наличности из-за рубежа на стимулирование политической деятельности как минимум требует пристального внимания в виду сомнительности подобной процедуры с точки зрения закона.

Впрочем, отмечают российские сенаторы в докладе, "многочисленные факты, имеющиеся в распоряжении комиссии, и их последующий системный анализ показали, что на суверенной территории РФ западные программы вмешательства применяются в последнее время гораздо более осторожно, зачастую завуалированно, скрытно, с учетом высокого уровня защищенности отечественного суверенитета на данном этапе российского развития".

Согласно документу, "указанные программы готовятся с пониманием того, что большинство российских граждан негативно относится к разного рода агентам влияния".

В то же время, "как показывает изучение сложившейся практики вмешательства извне в выборный процесс, такого рода деятельность проводится по следующей примерной схеме: зарубежный центр (центры) определяет и формулирует политический заказ". Правительственные (межправительственные) организации, их объединения, включая специальные службы, а также квазимеждународные организации, разрабатывают конкретные программы их реализации, полагают авторы доклада.

"Так, для манипуляций на выборах нет необходимости прямой вербовки и постоянного контакта вербовщика с конкретным фигурантом (агентом влияния). Иностранные аналитики и их отечественные консультанты (в т. ч. покинувшие РФ) вычленяют соответствующих кандидатов из тех российских граждан, которые наиболее точно соответствуют установленной сценаристами задаче, а далее всеми доступными способами ведут его или ее к намеченной извне цели", — отмечается в докладе. При этом "сам объект влияния не обязательно может осознавать внешнее управление в полной мере, а у его кураторов нет необходимости выходить с объектом на прямую связь (засвечивать ставленника)".

Само вмешательство, говорится в докладе, "осуществлялось разнообразными способами: от попыток военного нападения (атака на российских миротворцев в Южной Осетии руками режима Саакашвили, 2008 г.) до применения односторонних и противоправных мер экономического характера (они начались задолго до официального объявления России санкций США и ЕС под предлогом украинского политического кризиса в 2014 г.)".

Что же касается выборов, отмечается в документе, "то, например, ЦРУ с момента своего основания (1947 год) в этих целях использовало плакаты, памфлеты, почтовую рассылку, баннеры и, как заметил американский эксперт по разведке Джонсон: "…да все, что угодно. Мы распространяли ложную информацию в иностранных газетах. Мы использовали то, что британцы называют "кавалерией короля Георга" — чемоданы с деньгами".

Это очевидный привет руководству американских спецслужб, которое уже несколько месяцев рассказывает своим согражданам о десятилетиях российского вмешательства в американскую политическую систему. Хотя еще пару лет назад эта тема в Вашингтоне вообще никого не интересовала.

На обвинения во вмешательстве пока отвечает только посол США в России Джон Хантсман. На прошлой неделе, находясь с визитом в Казани, дипломат заявил, что обеспокоен обвинениями в адрес США, назвав вмешательство невозможным. "Нас часто обвиняют в том, что мы вмешиваемся в выборы, но это кажется мне не имеющим смысла, так как мы очень ценим наши отношения. Иногда я беспокоюсь, что такой обмен заявлениями приведет к излишней эскалации", — сказал Хантсман.

Конечно, не возьмемся советовать что-либо послу Соединенных Штатов. Осмелимся только напомнить, что сами США сделали для эскалации столько, что никаким российским комиссиям не угнаться. Надо ли говорить еще раз о том, кому в данной ситуации следовало бы подать пример?

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