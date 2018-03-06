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Силы мне даёт Родина, стараюсь быть в курсе, чем живёт Россия, — Виктор Бут рассказал о 10 годах, проведённых в тюрьме США (ФОТО, ВИДЕО)

10:15. 6 марта 2018 Просмотров - 108 Нет комментариев Опубликовал:
Силы мне даёт Родина, стараюсь быть в курсе, чем живёт Россия, — Виктор Бут рассказал о 10 годах, проведённых в тюрьме США (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

10 лет назад, 6 марта 2008 года, в Таиланде был задержан россиянин Виктор Бут, которого позднее власти страны экстрадировали в США. Там его приговорили к 25 годам тюрьмы, обвинив в якобы планировании убийства американских граждан.

В эксклюзивном интервью RT Бут подвёл итоги прошедших лет, рассказал о том, что даёт ему силы жить в заключении, а также выделил самые яркие события, связанные с Россией и США.

— Давайте подведём итоги. Вы были задержаны 6 марта 2008 года в Таиланде. Как вы оцениваете это событие спустя десять лет?

— Вряд ли оценки как-то поменялись. Просто за десять лет стала понятна вся эта геополитическая игра: то, что сейчас происходит с Россией, то, что происходит вообще в мире. Получается, что, видимо, этот план был давно.

На мне, видимо, обкатали эти все варианты и разные ходы, которые можно было бы сделать для демонизации России, испугать, переформатировать информационное пространство. Наверное, итоги такие. Но надо продолжать бороться. Победа будет за нами.

— Кажется, тюремное заключение на долгие годы — самое страшное испытание, с которым может столкнуться человек в современном мире. Расскажите, как вам удаётся сохранить силу духа, с какими мыслями просыпаетесь каждый день, о чём думаете перед сном, что больше всего поддерживает и вдохновляет вас?

— Вы знаете, строки из нашего гимна: «Нам силу даёт наша вера в Отчизну. Так было, так есть и так будет всегда».

Что-то есть сакральное в этих строках. Хотя, может быть, мы не всегда серьёзно относились к ним. Но когда начинаешь это всё осознавать, смотреть, это и придаёт силы. Конечно, Родина, любовь близких, любимых, друзей, поддержка. Это всё очень-очень важно и даёт мне очень много сил.

— Оглядываясь на события, которые произошли десять лет назад, думали ли вы о том, что бы сделали иначе?

— Понимаете, после драки кулаками не машут. От того, что пережёвываешь много раз одно и то же, вряд ли что-то изменится. Поэтому сейчас, как айтишники говорят, это какой-то файл в архиве. Он там лежит и лежит. Всё. Я с этим уже разобрался, для себя его закрыл — и всё. Как случилось, так случилось.

— Скажите, какая новость из России за это время больше всего поразила, врезалась в память? Вы же следили за новостями?

— Новостей столько, что, наверное, всех не перечислить. Очень ярким событием была, естественно, Олимпиада в Сочи. Я получаю газеты, их присылают. Так что стараюсь быть в курсе, чем живёт Россия, чем она дышит. И радуюсь, и переживаю за успехи. Хочется, чтобы, конечно, все это выполнялось быстрее, чтобы Россия быстрее становилась сильной, мощной, богатой и счастливой страной.

Ещё, конечно же, важным для меня событием стало воссоединение Крыма с Россией.

— Вы вспомнили про Олимпиаду в Сочи. Скажите, а за Олимпиадой, которая прошла в Южной Корее, следили?

— Не так, как за сочинской, потому что здесь народ Игры особо не смотрит, да и телевизоров на всех не хватает. Но какие-то моменты смотрели. Смотрел выступление наших фигуристок. Загитова молодец! А, к сожалению, церемонии открытия и закрытия не смотрел.

Тем не менее, судя по тому, сколько нашим спортсменам удалось собрать медалей, они молодцы. Также смотрел кёрлинг, как наши там выиграли бронзу. Хотя потом непонятная ситуация с этим WADA, почему нашли у него (Александра Крушельницкого. — прим. ред.) какие-то вещества.

Конечно, с МОК вся ситуация такая. Настолько превратили спорт в какой-то бизнес, что надо его реформировать и относиться ко всему этому доминированию англосаксов совсем по-другому.

— Скажите, а хоккей смотрели?

— Хоккей — нет. К сожалению, не удалось посмотреть. Потому что, так как американцы проиграли, даже не вышли в полуфинал, его здесь и не показывали. Но я понял, что наши выиграли, и очень радовался.

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— Да, это была легендарная игра.

— Тем более. Я смотрел часть, как наши выиграли у американцев. И это, наверное, было лучше, чем та игра, потому что победить со счётом 4:0 — это было классно. В общем, натёрли морду. Молодцы ребята, молодцы!

— Тема номер один ближайшей недели — это пресечение одного из каналов поставок кокаина в Аргентине. Вы наверняка слышали про это.

— Да.

— Как человек, который долгое время занимался авиаперевозками, что вы можете сказать по этому поводу? Экспертное мнение.

— Перевозки перевозкам рознь. Как они отправлялись: рейсовым самолётом или нет. Ведь перевозчик есть перевозчик. Это всё равно что предъявлять претензии к таксисту, что в его машине какой-то убийца поехал. Он оказывает услугу, и она должна быть доступна всем желающим. Поэтому здесь надо разбираться.

— Может, вам удастся вспомнить какие-то схожие истории с диппочтой?

— Нет, к сожалению, не могу ничего про это сказать. Судить чисто по информационной сводке, не имея всех фактов, — очень нехорошее дело.

— Вас задержали ещё при Буше. С тех пор очень много воды утекло: Обама, Трамп. Как это всё повлияло на вашу жизнь? Как вы следили за событиями в Америке, какие из них были для вас наиболее яркими? Как менялся информационный фон о России и отношения между Россией и Америкой? Как это повлияло конкретно на вашу судьбу?

— Начнём с администрации. На мой взгляд, к сожалению, администрация президента здесь ничего не решает. Это, получается, такая номинальная должность. А все интересы: военно-промышленный комплекс, финансовый комплекс, другие лоббисты, — конечно, управляют этой политикой.

И надо понимать, что, хоть и пришёл Трамп и, может быть, хочет установить хорошие отношения с Россией, ему этого не дадут сделать. Определённые интересы в Америке устремлены к тому, чтобы размазать Россию, потому что она единственная, кто стоит на их пути к глобальному доминированию.

Тем не менее в Америке за это время произошли очень серьёзные процессы в обществе. Общество проснулось, стало понимать. Поэтому оно раскололось. И, видимо, Америка скатится до гражданской войны. Другого пути у неё нет, потому что самосознание и невосприятие чужой боли сделало американцев очень нечувствительными к насилию. И если судить по той дискуссии, которая идёт в американском обществе, то у любого россиянина от этого всего волосы дыбом встанут.

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Конечно, я внимательно следил за предвыборной кампанией Трампа. Осадок остался очень-очень существенный, потому что неужели, если других людей нет в обществе, то надо выбирать каких-то шоуменов, непонятных, неустойчивых по характеру. Да, он добился многого, выиграл у так называемого «болота», или, как мы его называем, «вашингтонского обкома».

Но опять же этот «вашингтонский обком» быстренько приделал к нему те же верёвочки, и он теперь, так сказать, кукла из театра Карабаса Барабаса, побег которой закончился её поимкой и возвращением в труппу.

Безусловно, событий очень много, и все их втиснуть нелегко. Конечно, Америка должна пройти через это самоосознание. Видимо, эта невзрослость американского общества и влияет на то, что происходит в мировой политике.

— Немного теперь отойдём от политики. Скажите, вы не собираетесь писать мемуары?

— Я не писатель. Писать какие-то мемуары, что-то выдавливать… Может быть, ещё не настало время.

— Просто столько всего уже снято, написано. Вам и стихи посвящали, и романы. И, может быть, была идея рассказать миру всю свою историю?

— Вы понимаете, рассказать миру — это как рассказать никому. Я, наверное, с удовольствием расскажу это своим друзьям, близким, родным. Но так рассказывать миру, понимаете, вываливать себя всего… А кто собеседник, кому это говорить? Для меня это очень важно.

Одно дело — говорить тем, кто настроен, кто готов слушать, поэтому, думаю, ещё не настало время. Может быть, я ещё не созрел, может, должно ещё что-то произойти.

— А как к вам относятся сокамерники, зная вашу историю, что вы русский? Были ли какие-то странные, нелепые, забавные ситуации, связанные с этим? Именно с вашей национальностью.

— Ситуаций много. Но надо сказать, что престиж России за последние десять лет очень возрос. Россия постоянно в информационном поле. Народ не глупый, он начинает понимать, что происходит. Очень долго были у сотюремников мысли в Россию поехать. Знаете, ощущение такое, как у нас было в СССР перед развалом: все хотели куда-то свалить.

Так и у них, с кем ни поговоришь нормально: мол, я освобожусь — свалю из этой страны, меня достало всё. А я смеюсь про себя, говорю: да, мы это всё, ребята, проходили. Успехов вам в этом деле.

— Вы преподаёте русский язык?

— Ну, сейчас уже нет, потому что одного человека перевели в другое место, другой человек не стал посвящать этому делу время и прилагать больше усилий. Поэтому пока не преподаю.

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— Вы сами учите какой-то язык? Если не ошибаюсь, знаете пять или шесть языков.

— Пока нет. Во-первых, проблема в том, что вы учите язык просто по книге, не имея ни носителя, ни телевидения на том языке. Это довольно трудно для меня, у меня своя методика изучения.

Тем не менее стараюсь углублять свои знания дальше. Честно сказать, очень трудно, но иногда удаётся получить какие-то книги на персидском, например. С удовольствием читаю персидскую поэзию. Очень люблю читать на турецком, но, к сожалению, не могу никак получить книги.

Последний год ни одной новой книги на турецком не получал. Хотя тут проблемно попросить заказать книги на персидском или турецком. Всё равно что я вас попрошу заказать мне книгу на китайском.

К сожалению, у нас с вами время истекло, мы с вами проговорили 15 минут. Хотелось бы передать мои поздравления россиянам. Так держать. Я думаю, что мы все вместе победим.

И дай Бог, чтобы наша Россия процветала. Большой привет вашему коллективу, Маргарите. Скажите, что читал статьи про неё. Очень интересно. Ну и тоже ей всяких благ и, главное, чтобы дети были здоровы.

Екатерина Комарова

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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