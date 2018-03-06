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Россия мешает США установить глобальную ГМО-диктатуру

10:23. 6 марта 2018 Просмотров - 354 2 коммент. Опубликовал:

Россия мешает США установить глобальную ГМО-диктатуру

Американские ученые с ужасом для себя обнаружили, что RT и Спутник обогнали конкурентов из США по числу публикаций о ГМО. Исследователи выразили опасения в связи с тем, что активность русских СМИ может навредить американской ГМО-индустрии, намеренной установить диктат на глобальном пищевом рынке

В конце февраля специалисты Государственного университета Айовы (Iowa State University) опубликовали результаты исследования, по которому RT и Спутник выпустили больше статей со словом "ГМО", чем старожилы американской медиаиндустрии - Huffington Post, Fox News, CNN, Breitbart News и MSNBC - вместе взятые.  

Исследование проводилось доцентом социологии Шоном Дориусом и доцентом департамента агрономии Каролин Лоуренс-Дилл. Лаборатория ученых, по информации портала Sustainable Pulse, частично оплачивается Национальной ассоциацией производителей кукурузы (NCGA). NCGA является лоббистом генно-модифицированной продукции.

Институт Айовы задергался, узнав, что RT и Спутник очень много пишут о ГМО. Это может "иметь явно отрицательное влияние на промышленность в США и поставить Россию в преимущественно положение", - жалуется Дориус. Руководитель Sustainable Pulse Генри Роуландс обращает внимание на то, что ученые штата Айовы не задаются вопросом, почему СМИ США не освещают тему ГМО. Хотя повсеместно, в том числе и Америке, растет потребительский интерес, и негативная реакция на искусственную технологию производства пищи.

Обвинения в адрес русских журналистов, стремящихся повысить потребительский интерес к вредоносной технологии, проходят на фоне двух трендов. Во-первых, антироссийской кампании, запущенной демократами. После победы Дональда Трампа на президентских выборах Конгресс, ФБР и другие ведомства на всех порах ищут доказательства "вмешательства России".

Киссинджер: "Контролируя продовольствие, вы контролируете народ"

 

Во-вторых, что может менее афишировано, но по последствиям гораздо опаснее – попытка США установить диктатуру ГМО в мире, чему сопротивляется Россия.

Начнем с более частного. 8 февраля Bayer подала иск к Федеральной антимонопольной службе России (ФАС), которая мешает немецкой компании слиться с крупнейшим производителем семян и пестицидов в мире - американской Monsanto. Соглашение на $66 млрд об объединении двух ТНК принято еще в 2016 году. Как говорит глава ФАС Игорь Артемьев, его ведомство требует от Bayer передать "значительную" часть технологий российскому агропрому. Риски велики. В случае слияния будет создана крупнейшая в мире компания по производству гербицидов и семян, в том числе генетически модифицированных, которая камня на камне не оставит от отечественного сельского хозяйства. Что касается общественного мнения в России, то судя по опросу ВЦИОМ, 82% русских считают ГМО-продукцию опасной для здоровья.

Говоря о глобальной стратегии США, одни вспоминают про военщину, расширяющийся блок НАТО. Другие – о финансах, ФРС и наводнивших мир долларах. Третьи указывают на международные организации, ВТО, МВФ и Мировой банк – проводников экономической экспансии США. Но есть еще один глобальный проект, влияние которого мы ощущаем минимум трижды в день.

"Контролируя нефть, вы контролируете целые государства; контролируя продовольствие, вы контролируете народ",

- говаривал в свою время бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

Киссинджер
Генри Киссинджер. Фото: 360b / Shutterstock.com

На долю США приходится 95% мирового оборота ГМО-семян. Анализ переписок американских дипломатов доказывает, что либерализация мирового рынка трансгенных товаров – один из приоритетов внешней политики Америки. В авангарде этой продовольственной кампании стоят Госдеп, Агентство по международному развитию (USAID), дипмиссии и Минсельхоз США. Для реализации своей стратегии американские корпорации скупают акции традиционных аграрных холдингов, чтобы переориентировать их на ГМО.

Параллельно финансируются исследования, доказывающие "безопасность" и полезность новых технологий. Биотехнологические гиганты препятствуют проведению независимых исследований. На законодательном уровне ведется либерализация рынка. В 2013 году Барак Обама подписал закон H.R.933, получивший имя "Закон о неприкосновенности Monsanto". Данный акт фактически подарил корпорации иммунитет перед любыми исками против ГМО.

Россия и ЕС мешают США наводнить мир трансгенными продуктами

И вот тут защитники ГМО неожиданно для себя обнаруживают, что Россия на уровне СМИ и законов препятствуют осуществлению их планов.

"Правительство США и ГМО-индустрия в настоящее время обеспокоены тем, что Россия и некоторые страны в Европейском союзе получат огромную выгоду от растущего спроса во всем мире на сертифицированные продукты, не содержащие ГМО и пестициды. Россия входит в число 38 стран, включая 20 в ЕС, которые запретили выращивать генетически модифицированные культуры, производящиеся в основном многонациональными компаниями, базирующимися в США, такими как Monsanto, и в значительной степени поддерживаются правительством США",

- заявил Генри Роуландс в интервью "Царьграду".

Своими действиями ученые Айовы стремятся остановить тренд, наметившийся после 2015 года, когда Международное агентство по исследованию рака (МАИР) пришло к выводу, что использование гербицида глифосата может способствовать развитию рака у человека. 80% культивируемых в мире ГМ-семян устойчивы именно к этому агрохимикату, который применяется и в традиционном сельском хозяйстве и является самым массово используемым гербицидом.  Среди других рисков применения ГМО-семян для здоровья человека можно отметить бесплодие, ожирение и аллергические реакции. Под угрозой находится и биоразнобразие планеты. На полях, где высеивались трансгенные культуры, невозможно выращивать традиционные культуры. ГМО-семена нарушают экосистему и загрязняют почву токсичными химикатами. Если Россия последует примеру стран ЕС и  постепенно откажется от глифосат-содержащих гербицидов, "это нанесет огромный ущерб американской ГМО-индустрии", отметил Роуландс.

ГМО
Фото: www.globallookpress.com

Активист считает, что сложившийся в американской политике антироссийский тренд оказывается удобным инструментом в руках "гмошников".  

"Для американской ГМО-промышленности и для правительства США это прекрасная возможность привязать движение, которое они не любят (имеет ввиду движение против ГМО), иностранному правительству, которое бросает им вызов на многих фронтах (т.е. Россия)",

- сказал Роуландс.

Однако для американского потребителя, по словам эксперта, вся  заворушка вокруг ГМО "не имеет  ничего общего с Россией и включает базовый инстинкт защищать своих детей".

Комментируя исследования института Айовы в пресс-службе RT заявили, что российский телеканал не ведет кампанию против биотехнологических компаний.

"Американским ученым, конечно, далеко до британских, но RT не ведет никакой кампании против ГМО-продуктов. Мы регулярно освещаем эту тему, поскольку она волнует нашу международную аудиторию. Следуя девизу Question more, мы рассказываем зрителям то, о чем не говорят мейнстримовские СМИ. Именно это и подтверждают результаты исследования американских ученых",

- рассказали "Царьграду" в пресс-службе RT.

 
 
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2 коммент.»

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    ирина 6 марта 2018 в 11:12 Ссылка Пометить
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    ГМО,биометрические паспорта, чипирование, уничтожение наличных денег и внедрение карточек -это все звенья одной цепи,превращающие человека в скотину, в раба. Сопротивление и просвещение – основная задача каждого человека, понимающего суть происходящего. А то, что в России нет ГМО – не очень-то верится.Как и то, что у нас нет санкционных продуктов.

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