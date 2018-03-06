Путин о сокращении вузов: нужно закрыть конторы по штамповке “корочек”
20:57. 6 марта 2018 Просмотров - 307 4 коммент. Опубликовал: brahman
Президент России сегодня прилетел в Нижний Тагил, где пообщался с рабочими “Уралвагонзавода”. Речь зашла о проблемах образования и сокращении числа высших учебных заведений в стране.
В последние годы число вузов сократилось на 30%, а филиалов — более чем на 60%, признал глава государства. При этом он напомнил, что с 1991 по 2010 год количество вузов и их филиалов в России выросло ровно в два раза. При этом значительная часть этих новых вузов превратилась в “лаборатории по штамповке корочек”, передает ТАСС.
“Это вызвано необходимостью закрывать эти конторы “Рога и копыта”, которые ничего не дают, кроме бумажки”, — пояснил Владимир Путин.
При этом президент напомнил, что решение о закрытии филиала принимает сам вуз при участии региона.
Говоря о перспективах возвращения в регион студентов, которые уезжают учиться в друге города, Путин отметил, что люди будут возвращаться, если для этого будут созданы условия.
После посещения “Уралвагонзавода” Владимир Путин примет участие во Всероссийском форуме рабочей молодежи и проведет совещание по развитию среднего профессионального образования.
Источник: nashaplaneta.su
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Очередной бред от Сивой кобылы. Вместо повышения требований к ВУЗам, сокращение их численности.
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Очевидно речь идет о частных вузах.
Государственные уже об”единили и оптимизировали.
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О “штамповании корочек”:
- Решается очень просто: отцепить студентов от денег, обеспечить нормальные “нормы выбраковки”
- Через 3 года после выпуска в специальности остаются те самые 10-15% – Ну и кого дурим?
О сокращении вузов:
- Это маскировка сокращения преподавательского поголовья (старые уходят, а молодь, которую вырастил сам ВВП за эти деньги работать не будет);
- Вместе с этим идёт сокращение кадров, граничащее с чистками известных годов;
- Гуманитарное образование просто разгромлено.
О эффективности вузов близка к нулю, ибо:
- Технические параметры выпускников школ (память, внимание, работоспособность, навыки работы с информацией…) упали ниже критических отметок (психолог 50-х годов прошлого века сказал бы, что мы учим коррекционный контингент).
- Моральные качества, дисциплина… так же упало (пройдите по Питеру, и задайтесь вопросом (а) кто обеспечивает “отдых 24 часа” (б) сколько надо ш…х чтобы обеспечить все районы города если объявления висят через каждые 20 метров).
О “недосмотрах в политике”:
- Это не “недосмотры”, это сама политика;
- Она не будет изменена, ни ВВП, ни кем другим (это консолидированная позиция элит);
- Университеты не подняли до сих пор “чёрный флаг” только всилу внешнего давления, оказываемого на страну;
- Когда “карты откроются” у нас будет очень немного времени, чтобы что-то поменять.
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В 19-м веке для простого большинства Руского народа (не берем узкую прослойку дворян) нормальным образованием считалось церковно-приходская школа, в 20-м сначала 8-ми летняя школа, а потом был принят закон о всеобщем среднем образовании (школа десятилетка). Логично, что с развитием общества, следующим должен быть закон о всеобщем высшем образовании. Ведь без сомнения, даже человек со средним уровнем умственных способностей отучившись 4-5-6 лет в институте/университете на тройки и четверки, пообщавшись с более умными сокурсниками, ,,поварившись,, в институтсой кухне становится более развитой, гармоничной личностью. Что же мы видим нынче? Зададимся вопросом – может ли и должен ли человек волей судьбы получивший власть проводить ту политику в области народного образования которая проводится в настоящее время? Ответ однозначен.