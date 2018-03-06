Путин о сокращении вузов: нужно закрыть конторы по штамповке “корочек”

Президент России сегодня прилетел в Нижний Тагил, где пообщался с рабочими “Уралвагонзавода”. Речь зашла о проблемах образования и сокращении числа высших учебных заведений в стране.В последние годы число вузов сократилось на 30%, а филиалов — более чем на 60%, признал глава государства. При этом он напомнил, что с 1991 по 2010 год количество вузов и их филиалов в России выросло ровно в два раза. При этом значительная часть этих новых вузов превратилась в “лаборатории по штамповке корочек”, передает ТАСС.“Это вызвано необходимостью закрывать эти конторы “Рога и копыта”, которые ничего не дают, кроме бумажки”, — пояснил Владимир Путин.При этом президент напомнил, что решение о закрытии филиала принимает сам вуз при участии региона.Говоря о перспективах возвращения в регион студентов, которые уезжают учиться в друге города, Путин отметил, что люди будут возвращаться, если для этого будут созданы условия.После посещения “Уралвагонзавода” Владимир Путин примет участие во Всероссийском форуме рабочей молодежи и проведет совещание по развитию среднего профессионального образования.

Источник: nashaplaneta.su