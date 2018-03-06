Покушение на Скрипаля
02:12. 6 марта 2018 Просмотров - 275 3 коммент. Опубликовал: brahman
В Британии был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, который был завербован в 1995 году британской разведкой, которой он передал секретные сведения в больших количествах.
Был отловлен отечественной контрразведкой в 2004 году и приговорен к 13 годам тюрьмы. После частичной отсидки, обменян в ходе группового обмена на российских разведчиков арестованных на Западе, в том числе на Анну Чапман.
После этого жил в Британии и не слишком светился в публичной сфере, получая пенсию от Ми-6, выступал консультантом британской разведки по методам работы и организации ГРУ ГШ РФ.
Разумеется, не трудно предположить основные версии, которые будут тиражироваться по этому поводу.
1. ГРУ предательства не прощает и спустя много лет решило нанести Скрипалю визит вежливости, чтобы поставить точку в давнем предательстве.
2. Покушение на Скрипаля сфабриковано западными спецслужбами, чтобы пустив в расход вышедшего в тираж предателя, развернуть кампанию в стиле "дело Литвиненко №2".
3. Несколько менее вероятно, что некая третья сторона пытается достичь своих целей манипуляция 1-й и 2-й версиями.
Многое конечно будет зависеть от того, помрет ли Скрипаль (сейчас он в тяжелом состоянии в больнице, вместе с ним отравлена еще одна женщина) и каким ядом он был отравлен.
Особых сожалений по поводу судьбы старого предателя конечно нет, интереснее конечно вопрос – кто и зачем пытался его убить.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Понаблюдаем, что будет дальше… хотя, впрочем, не сильно важно, кто прищучил это жыда… Зато предателям, которых ещё не словили и не замочили, есть о чём подумать во время, свободное от предательства…
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удивительно . после того как несчастых обнаружили на скамейке тут же ( за углом стояли наверно ) приехали химики в костюмах космонавтов ( это в англии к каждому кто плохо себя чувствует приезжают специалисты в биологической защите 1 степени )и начали искать ( руку путина )……
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Вот в чём загадка этого предателя! У него нет биографии совсем! То есть нет места рождения, нет национальности, короче понять кто он такой просто невозможно! а если нет данных, то и говорить не о чем.