В Британии был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, который был завербован в 1995 году британской разведкой, которой он передал секретные сведения в больших количествах.Был отловлен отечественной контрразведкой в 2004 году и приговорен к 13 годам тюрьмы. После частичной отсидки, обменян в ходе группового обмена на российских разведчиков арестованных на Западе, в том числе на Анну Чапман.После этого жил в Британии и не слишком светился в публичной сфере, получая пенсию от Ми-6, выступал консультантом британской разведки по методам работы и организации ГРУ ГШ РФ.Разумеется, не трудно предположить основные версии, которые будут тиражироваться по этому поводу.1. ГРУ предательства не прощает и спустя много лет решило нанести Скрипалю визит вежливости, чтобы поставить точку в давнем предательстве.2. Покушение на Скрипаля сфабриковано западными спецслужбами, чтобы пустив в расход вышедшего в тираж предателя, развернуть кампанию в стиле "дело Литвиненко №2".3. Несколько менее вероятно, что некая третья сторона пытается достичь своих целей манипуляция 1-й и 2-й версиями.Многое конечно будет зависеть от того, помрет ли Скрипаль (сейчас он в тяжелом состоянии в больнице, вместе с ним отравлена еще одна женщина) и каким ядом он был отравлен.Особых сожалений по поводу судьбы старого предателя конечно нет, интереснее конечно вопрос – кто и зачем пытался его убить.

Источник: colonelcassad.livejournal.com