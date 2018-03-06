Павел Грудинин прокомментировал информацию ЦИК “о заграничных счетах”
Павел Грудинин прокомментировал информацию ЦИК "о заграничных счетах":
"Сегодня произошел очередной информационный вброс в федеральные СМИ о моих счетах и чуть ли не о золоте партии, которое я храню в швейцарском банке! А вам не кажется, что открыть в одном банке 11 или 13 счетов по меньшей мере странно!? Не удивлюсь, если завтра они расскажут о том, что на моей даче обнаружили Янтарную комнату и библиотеку Ивана Грозного!
Особенно мне понравился комментарий члена ЦИК Булаева о том, что они мне верят. Тогда зачем сначала распространять непроверенную информацию, а потом разбираться? Могли бы выяснить все в штабе кандидата или в ФНС России. Там находится исчерпывающая информация о закрытии всех иностранных счетов и объяснения банка о внутренних счетах, которые неизвестны клиенту.
Мне кажется, это очередная попытка устроить сенсацию на пустом месте. Зачем третий раз рассказывать одну и ту же историю на новый лад! Это уже не смешно, господа! Я ничего не скрывал, выполнил все требования законодательства РФ. У меня складывается такое ощущение, что кого-то очень беспокоит популярность оппозиционного кандидата.
Многие журналисты начали спрашивать меня, буду ли я сниматься с выборов. Кому бы этого ни хотелось и что бы они там ни говорили - не дождутся!"
Зампред Союза юристов Москвы Александр Толмачёв прокомментировал RT информацию о незакрытых счетах кандидата в президенты России Павла Грудинина. По его словам, возможно, данные о закрытии счетов ещё не дошли до ЦИК.
По словам эксперта, процедура вывода «этого решения в электронную форму занимает 60 дней».
«Поэтому за прошлый год решение было принято, а закрыть должны только в этом. Это не значит, что Грудинин негодяй. Просто процедура очень бюрократизированная и сразу, в течение пары дней, счёт не закрывают», — заявил Толмачёв.
Ранее в ЦИК сообщили, что общая сумма активов на дополнительно выявленных 11 швейцарских счетах Грудинина составляет около 55 млн руб.
5 марта в Швейцарии заявили, что у Грудинина по состоянию на конец 2017 года было 13 счетов в швейцарском банке.
За правду и справедливость борются кремлёвские лакеи. Можно в это поверить ?
https://russian.rt.com/russia/news/488976-grudinin-prezident-bank-dengi?utm_campaign=transit&utm_source=mirtesen&utm_medium=news&from=mirtesen
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“Ах, я чем виноват?” – “Молчи! Устал я слушать.
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать”.
Иван Андреевич Крылов
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Предлагаю поддержать кремлеботов и устроить конкурс на самую фантастическую новость о Павле Грудинине.
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Напомнило сценку из какой-то дубовой фэнтазятины. Девочка впервые увидала демона и спрашивает у того: “Ой, а что это у тебя на голове?” А демон отвечает: “Да так, ничего, вешалка для нимбов. Мне их много полагается.”
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Завтра скажут что 400кг. кокса в посольстве РФ в Аргентине тоже Грудинин переправлял по заданию Зюганова для подкупа избирателей.
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Обелять Грудинина непосильная задача даже для профессионалов! Лучшая свежая аналитика -https://www.youtube.com/watch?v=P5jpmYlm11g
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Путин человек,который не “лицемерит”.Валерий Пякин по манере как бывший носитель фуражки и видимо след от неё даёт о себе знать ,к мнению такого эксперта я бы всерьёз не относился это фанатик,который с “5-й колонной воюет”.Это один из прихлебателей олигархической системы ,но большинство населения за социалистическую систему Дальше смотреть не стал. Я пойду голосовать за Грудинина,а проголосую за Путина!Угадайте как так произойдёт? Я не принижаю заслуг В.В. Но страна нуждается в изменении вектора развития
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Как вы ещё не в курсе!!!Швейцарский банк дал выписку что в личной ячейке 5 кило золота у Грудинина лежит.Швейцарский банк проболтался нашим СМИ.Никто их расколоть не может,они хранят тайну вкладов,а про Грудинина ну всё рассказали.Наверное на кампанию по поиску компромата потратили уже раз в 20 больше денег,чем нашли денег Грудинина. Между прочим наши с вами налоги так расходуют.Я уже убеждён практически,что именно за Грудинина.Что-то очень сотрясает наших власть имущих.Никак не отлипнут