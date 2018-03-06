Павел Грудинин прокомментировал информацию ЦИК "о заграничных счетах":

"Сегодня произошел очередной информационный вброс в федеральные СМИ о моих счетах и чуть ли не о золоте партии, которое я храню в швейцарском банке! А вам не кажется, что открыть в одном банке 11 или 13 счетов по меньшей мере странно!? Не удивлюсь, если завтра они расскажут о том, что на моей даче обнаружили Янтарную комнату и библиотеку Ивана Грозного!

Особенно мне понравился комментарий члена ЦИК Булаева о том, что они мне верят. Тогда зачем сначала распространять непроверенную информацию, а потом разбираться? Могли бы выяснить все в штабе кандидата или в ФНС России. Там находится исчерпывающая информация о закрытии всех иностранных счетов и объяснения банка о внутренних счетах, которые неизвестны клиенту.

Мне кажется, это очередная попытка устроить сенсацию на пустом месте. Зачем третий раз рассказывать одну и ту же историю на новый лад! Это уже не смешно, господа! Я ничего не скрывал, выполнил все требования законодательства РФ. У меня складывается такое ощущение, что кого-то очень беспокоит популярность оппозиционного кандидата.

Многие журналисты начали спрашивать меня, буду ли я сниматься с выборов. Кому бы этого ни хотелось и что бы они там ни говорили - не дождутся!"

Зампред Союза юристов Москвы Александр Толмачёв прокомментировал RT информацию о незакрытых счетах кандидата в президенты России Павла Грудинина. По его словам, возможно, данные о закрытии счетов ещё не дошли до ЦИК.

«Что касается не только Грудинина, но и других лиц, у которых есть заграничные счета, могу сказать, процедура закрытия следующая: сначала человек пишет заявление, что, видимо, и сделал Грудинин в прошлом году, дальше заявление принимается и рассматривается в банке, и они присылают человеку выписку о принятии решения о закрытии счёта. И Грудинин предоставил в Центральную избирательную комиссию именно эту информацию, что у него все счета закрыты, потому что принято решение», — сказал он.

По словам эксперта, процедура вывода «этого решения в электронную форму занимает 60 дней».

«Поэтому за прошлый год решение было принято, а закрыть должны только в этом. Это не значит, что Грудинин негодяй. Просто процедура очень бюрократизированная и сразу, в течение пары дней, счёт не закрывают», — заявил Толмачёв.

Ранее в ЦИК сообщили, что общая сумма активов на дополнительно выявленных 11 швейцарских счетах Грудинина составляет около 55 млн руб.

5 марта в Швейцарии заявили, что у Грудинина по состоянию на конец 2017 года было 13 счетов в швейцарском банке.

За правду и справедливость борются кремлёвские лакеи. Можно в это поверить ?