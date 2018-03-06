О великих стройках путинской России: на что ушли нефтяные деньги

С какой стороны ни посмотри, но не воздать должное Путину нельзя. Он исключительный везунчик, и это – благо. Именно при нём России удивительно, фантастически повезло. Внешнеторговая конъюнктура широко улыбнулась нефтезависимой сверхдержаве, и мировые цены на нефть выросли с 28,5 долл./барр. в 2000 году до 102 долл./барр. в среднем за 2010-2014 годы. И даже сейчас несмотря ни на что они более чем вдвое выше средних значений 18-летней давности.

А если учесть сопоставимое удорожание газа, металлов, другого сырья, то невозможно не признать: Россия получила колоссальный бонус от мировых рынков. Его было вполне достаточно, чтобы превратить страну если не в очередной Китай, то хотя бы в новые Эмираты, заложив основы для экономического подъёма на несколько десятилетий вперёд.

Но что же реально было построено благодаря шальным нефтяным деньгам?

Распространённый ответ «ничего» – грубая ошибка и крупная натяжка.

В Сети бродит немало списков промышленных предприятий, аграрных комплексов и инфраструктурных объектов, построенного в России при Путине. На сайте РуЭксперте имеется большой список путинских строек.

Правда, по многим свежим проектам информация, мягко говоря, устарела. Например строительство Калининградского автокластера де-факто заморожено до лучших времён, а действующее производство работает на треть от возможного. Китайская компания Lifan, планировавшая построить в прошлом году новый завод по выпуску автомобилей в Липецкой области, теперь ограничится небольшим сборочным цехом. И такие корректировки за пределами сырьевого сектора – сплошь и рядом. Обрабатывающая промышленность чувствует себя золушкой.

Да и у сырьевиков не всё гладко. «Газпром», крупнейшая монополия страны, за все эти годы построила или всё ещё строит несколько впечатляющих трубопроводов, но в то же время добыла в 2017 году газа меньше, чем в 1999-м: 472 млрд. кубов против 545 млрд.

«Роснефть», которая собрала все возможные нефтяные активы, от ЮКОСа до «Итеры», купила в 2013 году ТНК-ВР за 55 млрд. долл., но сама сейчас оценивается лишь в 53 млрд. долл. И если продолжить речь о госкомпаниях, то ВЭБ, главный «институт развития» – всё ещё потенциальный банкрот. А «Ростехнологии» – ничто без военных заказов, истощающих бюджет.

Но вернёмся к стройкам. Транспортная инфраструктура в России развивается черепашьими темпами. Например автодорог в 2017 году строилось 2,4 тыс. км в год – почти в 3 раза меньше, чем в 2000-м., а в 2014-2016 гг. эти показатели были ещё ниже. Высокоскоростные железнодорожные магистрали по большей части остаются бумажными проектами.

Развиваются разве что трубопроводы, порты, а также прочие объекты инфраструктуры для вывоза сырья. И несколько реализованных мегастроек – от сочинских олимпийских объектов до стадионов к ЧМ-201 – служат памятниками расточительства "прекрасной" путинской эпохи.

По сути, великие стройки последних 18-ти лет правления Путина либо обслуживали потребности сырьевых экспортёров, либо удовлетворяли амбиции высшего руководства страны. В том числе – оружейные: российский ВПК получил более триллиона долларов, но это – что называется «не для людей». Во всём остальном огромный конъюнктурный бонус ушёл как вода в песок.

Почему же России так не повезло с промышленным строительством при самом везучем со времён Л.И. Брежнева главе государства?

Кто помешал ? Б. Обама ? А . Меркель ?

Или что-то не так внутри страны ? В приоритетах и целях властной элиты РФ .

Нужна ли им социально-ориентированная и промышленно развитая Россия ?