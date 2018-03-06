Главная » Аналитика, Экономика

О великих стройках путинской России: на что ушли нефтяные деньги

14:37. 6 марта 2018 Просмотров - 625 2 коммент. Опубликовал:

О великих стройках путинской России: на что ушли нефтяные деньги

 

С какой стороны ни посмотри, но не воздать должное Путину нельзя. Он исключительный везунчик, и это – благо. Именно при нём России удивительно, фантастически повезло. Внешнеторговая конъюнктура широко улыбнулась нефтезависимой сверхдержаве, и мировые цены на нефть выросли с 28,5 долл./барр. в 2000 году до 102 долл./барр. в среднем за 2010-2014 годы. И даже сейчас несмотря ни на что они более чем вдвое выше средних значений 18-летней давности.

А если учесть сопоставимое удорожание газа, металлов, другого сырья, то невозможно не признать: Россия получила колоссальный бонус от мировых рынков. Его было вполне достаточно, чтобы превратить страну если не в очередной Китай, то хотя бы в новые Эмираты, заложив основы для экономического подъёма на несколько десятилетий вперёд.

Но что же реально было построено благодаря шальным нефтяным деньгам?

Распространённый ответ «ничего» – грубая ошибка и крупная натяжка.

В Сети бродит немало списков промышленных предприятий, аграрных комплексов и инфраструктурных объектов, построенного в России при Путине. На сайте РуЭксперте имеется большой список путинских строек.

Правда, по многим свежим проектам информация, мягко говоря, устарела. Например строительство Калининградского автокластера де-факто заморожено до лучших времён, а действующее производство работает на треть от возможного. Китайская компания Lifan, планировавшая построить в прошлом году новый завод по выпуску автомобилей в Липецкой области, теперь ограничится небольшим сборочным цехом. И такие корректировки за пределами сырьевого сектора – сплошь и рядом. Обрабатывающая промышленность чувствует себя золушкой.

Да и у сырьевиков не всё гладко. «Газпром», крупнейшая монополия страны, за все эти годы построила или всё ещё строит несколько впечатляющих трубопроводов, но в то же время добыла в 2017 году газа меньше, чем в 1999-м: 472 млрд. кубов против 545 млрд.

«Роснефть», которая собрала все возможные нефтяные активы, от ЮКОСа до «Итеры», купила в 2013 году ТНК-ВР за 55 млрд. долл., но сама сейчас оценивается лишь в 53 млрд. долл. И если продолжить речь о госкомпаниях, то ВЭБ, главный «институт развития» – всё ещё потенциальный банкрот. А «Ростехнологии» – ничто без военных заказов, истощающих бюджет.

Но вернёмся к стройкам. Транспортная инфраструктура в России развивается черепашьими темпами. Например автодорог в 2017 году строилось 2,4 тыс. км в год – почти в 3 раза меньше, чем в 2000-м., а в 2014-2016 гг. эти показатели были ещё ниже. Высокоскоростные железнодорожные магистрали по большей части остаются бумажными проектами.

Развиваются разве что трубопроводы, порты, а также прочие объекты инфраструктуры для вывоза сырья. И несколько реализованных мегастроек – от сочинских олимпийских объектов до стадионов к ЧМ-201 – служат памятниками расточительства "прекрасной" путинской эпохи.

По сути, великие стройки последних 18-ти лет правления Путина либо обслуживали потребности сырьевых экспортёров, либо удовлетворяли амбиции высшего руководства страны. В том числе – оружейные: российский ВПК получил более триллиона долларов, но это – что называется «не для людей». Во всём остальном огромный конъюнктурный бонус ушёл как вода в песок.

Почему же России так не повезло с промышленным строительством при самом везучем со времён Л.И. Брежнева главе государства?

Кто помешал ? Б. Обама ? А . Меркель ?  

Или что-то не так внутри страны ? В приоритетах и целях властной элиты РФ .

Нужна ли им социально-ориентированная и промышленно развитая Россия ?

 

http://newsland.com/user/4297826898/content/o-velikikh-stroikakh-putinskoi-rossii-na-chto-ushli-neftianye-dengi/6240252

 

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
„Ельцин-центр” как карикатура на историю России
... дети понимали, что страна, в которой они живут, великая страна».http://www... РФ Владимиром Путиным. Уже тогда стройка центра наследия Ельцина оценивалась в... «индекс экономических свобод», где «недемократическая путинская Россия» занимает 140-е место из...
ФЛАГ СИМВОЛИЗИРУЕТ СУЩНОСТЬ, СУЩЕСТВО СТРАНЫ
... и отправляет гражданина России в Америку. А что Россия? Великая держава! Где гарант...». Где? На двух стройках? На стройке крымского моста, на стройке «Сила Сибири» — ...месте. На секундочку! Что такое 72 страны перед путинской Россией? Это все американские...
Холодный душ для патриотов России
...Нам срочно надо, если возрождать великую Россию…» Таких императивов в Интернете –...деньги – а на наших стройках они очень большие – бригада...Но то, что на указанных тем патриотом стройках срывались все ...демократии, включая 16 лет путинской власти, у нас не...
Кто в России всех умней?
...создание путинского культа, представляя Владимира Владимировича всемогущим чародеем, великим и...Путин и Россия едины. Мы говорим Путин - подразумеваем Россию, говорим Россия - ...стройкам века в ущерб организации перелётов журавлиных стай. Понятно, что...
Обойдемся без Запада? Не смешите.
... не прельщает возможность вкалывать на великой стройке за идею или создавать инновации... Сибири. Как вы понимаете, для путинской экономики добыча нефти – дело жизненно... 3D-принтеры покруче. Жаль, что в России их не производят... И еще...
Пограничный забор для ФСБ в Крыму, построят украинские гастарбайтеры.
...гиднюки информацию крымского Погрануправления России о потоке укро-громадян...привычную Польшу, а на стройки крымского Южнобережья. Самое смешное...зарплатами Польши. Великие укры быстро поняли, что гораздо выгоднее .../28/изощренное-путинское-издевательств/

2 коммент.»

  • 4977 3963
    александр 6 марта 2018 в 15:38 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    А за чем это промышленное строительство? Для этого нужно было делать налоговые льготы и программы развития промышленности.Кто бы их делал. Налоги подняли за предел после которого производить что то убыточно. А власти и дорогим друзьям олигархам хватало нефти и газа. Не когда было отвлекаться от воровства на какую то промышленность. А теперь снова кризис и денег нет. Да еще дорогим друзьям олигархам что то пилить надо.

    Ответить
    • 5475 3263
      Владимир александр 6 марта 2018 в 16:19 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Грядет новый передел собственности,среди уже друзей Путина.На всех уже не хватает,а менять привычки нувориши не хотят,так что ждем увеличение налогов.

      Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>