О великих стройках путинской России: на что ушли нефтяные деньги
С какой стороны ни посмотри, но не воздать должное Путину нельзя. Он исключительный везунчик, и это – благо. Именно при нём России удивительно, фантастически повезло. Внешнеторговая конъюнктура широко улыбнулась нефтезависимой сверхдержаве, и мировые цены на нефть выросли с 28,5 долл./барр. в 2000 году до 102 долл./барр. в среднем за 2010-2014 годы. И даже сейчас несмотря ни на что они более чем вдвое выше средних значений 18-летней давности.
А если учесть сопоставимое удорожание газа, металлов, другого сырья, то невозможно не признать: Россия получила колоссальный бонус от мировых рынков. Его было вполне достаточно, чтобы превратить страну если не в очередной Китай, то хотя бы в новые Эмираты, заложив основы для экономического подъёма на несколько десятилетий вперёд.
Но что же реально было построено благодаря шальным нефтяным деньгам?
Распространённый ответ «ничего» – грубая ошибка и крупная натяжка.
В Сети бродит немало списков промышленных предприятий, аграрных комплексов и инфраструктурных объектов, построенного в России при Путине. На сайте РуЭксперте имеется большой список путинских строек.
Правда, по многим свежим проектам информация, мягко говоря, устарела. Например строительство Калининградского автокластера де-факто заморожено до лучших времён, а действующее производство работает на треть от возможного. Китайская компания Lifan, планировавшая построить в прошлом году новый завод по выпуску автомобилей в Липецкой области, теперь ограничится небольшим сборочным цехом. И такие корректировки за пределами сырьевого сектора – сплошь и рядом. Обрабатывающая промышленность чувствует себя золушкой.
Да и у сырьевиков не всё гладко. «Газпром», крупнейшая монополия страны, за все эти годы построила или всё ещё строит несколько впечатляющих трубопроводов, но в то же время добыла в 2017 году газа меньше, чем в 1999-м: 472 млрд. кубов против 545 млрд.
«Роснефть», которая собрала все возможные нефтяные активы, от ЮКОСа до «Итеры», купила в 2013 году ТНК-ВР за 55 млрд. долл., но сама сейчас оценивается лишь в 53 млрд. долл. И если продолжить речь о госкомпаниях, то ВЭБ, главный «институт развития» – всё ещё потенциальный банкрот. А «Ростехнологии» – ничто без военных заказов, истощающих бюджет.
Но вернёмся к стройкам. Транспортная инфраструктура в России развивается черепашьими темпами. Например автодорог в 2017 году строилось 2,4 тыс. км в год – почти в 3 раза меньше, чем в 2000-м., а в 2014-2016 гг. эти показатели были ещё ниже. Высокоскоростные железнодорожные магистрали по большей части остаются бумажными проектами.
Развиваются разве что трубопроводы, порты, а также прочие объекты инфраструктуры для вывоза сырья. И несколько реализованных мегастроек – от сочинских олимпийских объектов до стадионов к ЧМ-201 – служат памятниками расточительства "прекрасной" путинской эпохи.
По сути, великие стройки последних 18-ти лет правления Путина либо обслуживали потребности сырьевых экспортёров, либо удовлетворяли амбиции высшего руководства страны. В том числе – оружейные: российский ВПК получил более триллиона долларов, но это – что называется «не для людей». Во всём остальном огромный конъюнктурный бонус ушёл как вода в песок.
Почему же России так не повезло с промышленным строительством при самом везучем со времён Л.И. Брежнева главе государства?
Кто помешал ? Б. Обама ? А . Меркель ?
Или что-то не так внутри страны ? В приоритетах и целях властной элиты РФ .
Нужна ли им социально-ориентированная и промышленно развитая Россия ?
http://newsland.com/user/4297826898/content/o-velikikh-stroikakh-putinskoi-rossii-na-chto-ushli-neftianye-dengi/6240252
loading...
А за чем это промышленное строительство? Для этого нужно было делать налоговые льготы и программы развития промышленности.Кто бы их делал. Налоги подняли за предел после которого производить что то убыточно. А власти и дорогим друзьям олигархам хватало нефти и газа. Не когда было отвлекаться от воровства на какую то промышленность. А теперь снова кризис и денег нет. Да еще дорогим друзьям олигархам что то пилить надо.
loading...
Грядет новый передел собственности,среди уже друзей Путина.На всех уже не хватает,а менять привычки нувориши не хотят,так что ждем увеличение налогов.