Гимнастика А.Шишонина: Как избавиться от остеохондроза и гипертонии без лекарств?

Сегодня собственная шея убивает втрое больше людей, чем онкология

ежегодно в России от онкологический заболеваний умирает более 300 тысяч человек. При этом каждый год эта цифра только растет.



1 млн. человек (1 000 000) в год в России погибает от инсультов и инфарктов, локомотивом которых становится гипертоническая болезнь.



Гипертоническая болезнь часто называется «невидимой убийцей», поскольку в большинстве случаев диагноз ставится тогда, когда больной попал в реанимацию или вызвал скорую помощь по причине плохого самочувствия. Современная статистика злокачественных новообразований в России показывает, чтоот онкологический заболеваний умирает более. При этом каждый год эта цифра только растет. источник в год в России погибает от инсультов и инфарктов, локомотивом которых становится гипертоническая болезнь. источник Гипертоническая болезнь часто называется «невидимой убийцей», поскольку в большинстве случаев диагноз ставится тогда, когда больной попал в реанимацию или вызвал скорую помощь по причине плохого самочувствия. источник

Как избавиться от остеохондроза и гипертонии без лекарств?

Юлия Борта, АиФ: Александр Юрьевич, проблемы в шее и повышенное давление – какая между ними связь?

Александр Шишонин: С возрастом шейные позвонки смещаются (развивается остеохондроз) и пережимают сосуды, питающие головной мозг. Тот получает мало кислорода и даёт команду сердцу – увеличить силу и частоту сердечных сокращений. Давление повышается, и приток крови к мозгу увеличивается. Если серд­це слабое, не хочет усиленно работать, мозг отдаёт приказ ниже по рангу – сосудам-капиллярам: «Сжимайтесь!» Потому у гипертоников нередко холодные ноги.

Если и капилляры не слушаются, мозг атакует почки: запрещает отводить воду, чтобы поддерживать давление в системе. По мере того как кислородное голодание мозга нарастает (остеохондроз же никто не лечит!), меняется биохимический состав крови, возрастает количество глюкозы – ведь надо же мозгу откуда-то брать питание! Когда все резервы исчерпаны, наступает инсульт. Однако, если вовремя снять давление с артерий и вен шеи, давление придёт в норму самостоятельно и без препаратов!

— С чего вдруг этот зажим сосудов возникает?

– Остеохондроз связан с накоплением стрессовых и травматологических факторов в шее. Любое нервное потрясениесопровождается напряжением мышц шеи – нам хочется вжать голову в плечи, чтобы защититься. Реакция сформировалась эволюционно, ведь хищник хватает жертву обычно за шею. Возникает спазм мышц шейного и грудного отделов. Нарушаются микроциркуляция крови и питание окружающих тканей, межпозвонковые диски и связки ослабляются, и позвонки становятся нестабильны и сжимают сосуды.

...Я убедился: заболевания «гипертония» нет.

Чаще всего это следствие шейного остеохонд­роза (только 5% гипертонии обусловлено опухолями надпочечников, щитовидки, патологиями почек). Но люди годами сидят на таблетках, дозы которых растут. Препараты крайне токсичны для сердца, мозга, почек.

Итог печальный - 1 млн человек в год в России погибает от инсультов и инфарктов, локомотивом которых становится гипертоническая болезнь. А нужно всего лишь устранить блокировку атланта, реже - другого шейного позвонка.

- Можно ли самому делать вашу известную гимнастику для шеи из Интернета?

- Да, но, если через месяц после занятий вам не стало существенно легче, стоит обратиться за профессиональной помощью. Возможно, позвонок или сосуд расположен нетипично. Значит, универсальный вариант не подходит.

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Правила выполнения упражнений Шишонина для шеи:

- Отслеживаем дыхание, при учащенном сердцебиении и ЧДС уменьшаем темп и количество повторений;

- упражнения начинают в период ремиссии;

- на первых занятиях уменьшают количество повторений при трудностях выполнения и растущего напряжения и болях в шее;

- эффективность упражнений зависит от правильно выпрямленной во время гимнастики спины;

- в начале курса проводят шейную гимнастику Шишонина каждый день, можно даже дважды в день (2-3 недели), потом для поддержания формы достаточно 3 раз в неделю.

Показания к лечению гимнастикой, кроме шейного остеохондроза:

- частные головные боли;

- повышение артериального и внутречерепного давления;

- напряжение в воротниковой зоне;

- симптомы ВСД (вегето-сосудистой дистонии);

- полуобморочные состояния, головокружения, приступы тошноты;

- снижение памяти и концентрации внимания;

- имеющейся недостаток мозгового кровообращения;

- бессонница и тревожное состояние.

Противопоказания:

- острые воспалительные и инфекционные заболевания с повышением температуры тела;

- обострения остеохондроза и любых хронических заболеваний, сопровождаемых сильной болью;

- при кровотечениях.

Польза гимнастики доктора Шишонина

- Укрепление мышечного корсета в области шеи и грудных мышц;

- улучшение кровоснабжения в проблемных зонах;

- нормализуется тонус — уходит постоянное напряжение, гипертонус,»закостенение», мышечный спазм;

- неспешные упражнения хорошо отражаются на нервной системе и последующем засыпании;

- идет профилактика сосудистых катастроф, приступов гипертонии;

- возвращение трудоспособности и двигательной активности. источник

От шейного остеохондроза не застрахован никто, но в зоне риска оказываются:

офисные работники;

продавцы;

медицинские сотрудники;

педагоги и преподаватели;

администраторы;

парикмахеры;



программисты.

Представители этих профессий много стоят или сидят за компьютером, но шейный и плечевой отделы остаются малоподвижными. Мышцы слабеют, хрящи теряют эластичность, а межпозвоночные диски получают минимум питательных веществ.источник

В комплекс гимнастики по системе доктора Шишонина входит 7 основных упражнений, выполнять которые можно легко и просто в домашних условиях и даже во время рабочего перерыва (если вы работаете в офисе). Каждое упражнение нужно повторять по пять раз, при этом поворачивая голову в разные стороны.

Гимнастика для шеи. Авторская программа А.Шишонина (ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ).

Гимнастика для шеи без музыки. Лечение остеохондроза и гипертонии.

БОНУС

Инструкция "Как вправить шейные позвонки за 1 минуту"

Для этого понадобится скатать валик из покрывала или какой-нибудь накидки. Лечь шеей на этот валик и очень осторожно поворачивать голову в разные стороны.

В случае правильного выполнения этого упражнения быстро проходит головная боль, боль в шее, увеличивается подвижность шейного отдела позвоночника.

а далее можно переходить к гимнастике А.Шишонина..

Будьте здоровы. В.Лычковский.

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