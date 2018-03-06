Британская королева и любовь

Правящие особы известны нам, как политики и государственные деятели. Их чувства и эмоции закрыты от нас протоколом, охранниками и пресс-секретарями.

Но ведь они люди.

Эта история очень интересна, крайне показательна, а ее следы можно видеть даже в московском метро и…Лондоне.

Источник: story.ru

(Этот мой материал вышел в февральском выпуске журнала «Story»).

В год столетия русской революции стали часто говорить о том, что монархия в России рухнула, потому что безвозвратно устарела сама форма правления: прогнила, осыпалась. И вообще в ХХ веке практически все страны мира резко свернули на путь демократии. А так ли это? А как же Великобритания, где как был много веков назад установлен монархический строй, так и остался. Причём в Великобритании монархия абсолютная, там даже конституции нет! И народ не ропщет. А всё почему?

Всё может королева?

Что современный человек знает об английской королеве? Совсем немного, несмотря на то, что новости о королевской семье Великобритании не сходят с экранов телевизора. Симпатичная старая леди. Не правит, только царствует. Власти у неё нет… На этом знания часто исчерпываются. А ведь на самом деле всё обстоит иначе. Совершенно иначе

Во-первых, британская королева обладает поистине абсолютной властью в своей стране. И, что характерно, не только в ней. Во-вторых, сегодняшняя «бабушка британской монархии» не всегда была пожилой леди. Просто у власти она так долго, что об этом уже все забыли. Достаточно сказать, что Елизавета II была коронована в год смерти Сталина. И была вполне зрелой 27-летней дамой.

Молодость английской королевы уходит в такие исторические дали, что весьма романтическая история, связанная с её восхождением на престол, сегодня почти забыта. И нам её точно нужно вспомнить, поскольку в этой истории нашлось место и России. Вернее говоря – одному её верному сыну. Его звали Олимпий Рудаков. Именно с ним молодая британская королева танцевала свой первый вальс после коронации. Именно ему глава Великобритании оказала знаки внимания на торжественной церемонии на британском линкоре «Вангард». Именно с ним, даже вопреки королевскому этикету, во время приёма в Королевских морских казармах неожиданно удалилась на аудиенцию. Но обо всём по порядку.

Сначала о нашем герое, который произвёл такое впечатление на молодую английскую королеву. Кстати, и не на неё одну – в Олимпия Рудакова влюбилась и младшая сестра королевы принцесса Маргарет. Она подарила ему фургон цветов и провела с ним два романтических дня, хотя просила его провести вместе десять дней. Попутешествовать по английским замкам. Но десять дней было слишком много. Это было невозможно. Почему? Да потому, что Олимпий Рудаков был… капитаном 1-го ранга советского Военно-морского флота, командиром легендарного крейсера «Свердлов»…

Олимпий Иванович Рудаков родился 30 марта 1913 года в Казани. В 1930 году он работал грузчиком на московском заводе «Каучук», а затем, как это часто случалось в предвоенное время, по путёвке ЦК ВЛКСМ был направлен на учёбу в Ленинград, в Высшее военно-морское училище им. М.В. Фрунзе. Будучи курсантом, он принял участие в составе экипажа линкора «Марат» в зарубежном походе в Англию и в международном военно-морском параде 20 мая 1937 года на Спитхэдском рейде Портсмута по случаю коронации короля Великобритании Георга VI. Но самое любопытное и интересное приключение ждало Олимпия Ивановича на другой коронации главы британского королевского дома…

С началом войны Олимпий Рудаков стал защищать родину на эсминцах Северного флота. В ноябре 1942 года эсминец «Сокрушительный», на котором Олимпий Рудаков был помощником командира корабля, попал в Баренцевом море в сильнейший девятибалльный шторм. Корабль получил серьёзное повреждение корпуса и в итоге затонул, хотя большая часть экипажа была спасена подоспевшими кораблями Северного флота. Гибель тридцати членов экипажа в военное время, причём вне боевых действий, была серьёзным воинским преступлением. Трибунал приговорил командира корабля и старшего политрука к расстрелу, а Олимпий Рудаков с частью других офицеров были лишены воинских званий и приговорены к десяти годам тюремного заключения. После чего он получил шанс кровью смыть вину перед родиной, и был отправлен на фронт штрафником. Воевал миномётчиком, потом командиром противотанковой батареи. Дважды раненный, Олимпий Рудаков был восстановлен в воинском звании и вернулся на Северный флот. К моменту окончания войны он был командиром эсминца «Доблестный». С 1952-го красавец Олимпий Рудаков стал командиром нового советского крейсера «Свердлов».

Он действительно был красавец. Убедиться в этом совсем несложно. Для этого не нужно набирать его имя в поисковике, лучше всего спуститься в московское метро и доехать до станции «Площадь Революции». В 1938 году, создавая серию скульптур для этой станции московского метро, известный скульптор Матвей Манизер в качестве модели для своей работы «Краснофлотец с линкора «Марат» выбрал курсанта военно-морского училища Олимпия Рудакова. Бравый военный моряк с биноклем на груди и сигнальными флажками в руке – это и есть он. Тот самый красавец, при виде которого дрогнуло сердце молодой британской королевы и её младшей сестры…

Коронация Елизаветы II была назначена на 2 июня 1953 года. Для участия в международном военно-морском параде в честь этого события были приглашены и советские военные моряки. Для визита в Великобританию был отобран крейсер «Свердлов» под командованием 40-летнего капитана 1-го ранга Олимпия Рудакова. По дороге в Англию корабль попал в сильный шторм и был вынужден замедлить ход. Пришлось навёрстывать упущенное время, и Олимпий Рудаков сделал это самым эффектным способом из всех возможных. Опоздавшему советскому крейсеру предстояло в плотном строю стоящих на рейде двухсот боевых кораблей различных стран встать на два удалённых один от другого якоря методом фертоинг.

Рудаков повёл крейсер на отведённое ему место на полном ходу! Крейсер длиной двести десять метров, шириной двадцать метров, водоизмещением более шестнадцати тысяч тонн и с экипажем тысяча двести человек встал на стоянку вблизи уже стоящих на рейде кораблей, команды которых с беспокойством следили за манёврами советских моряков. Потому что в британском флоте на подобное действие отводилось сорок пять минут. А Рудаков поставил корабль всего за двенадцать минут, что было зафиксировано и находившимся на крейсере британским офицером связи. Для справки: ранее пришедший на военно-морской парад в Портсмут американский крейсер встал на своё место в строю за два часа, французский за четыре часа, другим кораблям потребовалось ещё больше времени.

Виртуозное управление огромным боевым кораблём вызвало восторг у собравшихся на набережной англичан и стало настоящей сенсацией. На другой день портрет капитана 1-го ранга Рудакова был напечатан на первых страницах практически всех английских газет. Возможно, именно там красавца русского офицера и заприметила 27-летняя британская королева. На следующий день, во время военно-морского парада, Елизавета II на яхте «Сюрпрайз» обошла строй кораблей, после чего все командиры судов прибыли на торжественную церемонию награждения памятными медалями в честь коронации. На огромной корме британского линкора «Вангард» Елизавета II заставила понервничать службу этикета. Она неожиданно проследовала мимо американского и французского адмиралов и подошла к капитану 1-го ранга Олимпию Рудакову. Поздравила его, вручила медаль и только после этого повернулась к союзным адмиралам. По свидетельству очевидцев, ярый недруг Советского Союза премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль был просто в шоке.

Следующим пунктом торжеств был коронационный бал, приглашение прибыть на который, получили двадцать офицеров крейсера «Свердлов» во главе с его командиром. В самом начале торжества Рудаков преподнёс подарок от Советского правительства – великолепную горностаевую мантию. Но, судя по тому, что случилось далее, сам Олимпий Рудаков произвёл на королеву куда большее впечатление, чем подарок Хрущёва. Один из придворных подошёл и тихо сказал Олимпию Ивановичу, что Елизавета II приглашает его на тур вальса.

Это был её первый танец в статусе главы Великобритании, и она танцевала его с советским офицером!

После чего Елизавета II подвела Олимпия Рудакова к своей младшей сестре, 22-летней принцессе Маргарет, которая в это время не отводила глаз от русского моряка. Второй танец – и Олимпий Рудаков закружился в вальсе с британской принцессой.

Но и на этом чудеса не закончились. Опять же, в нарушение этикета, Елизавета II пригласила на аудиенцию не двух официальных представителей СССР на этих торжествах, а капитана Рудакова. Именно с ним королева и удалилась в свой кабинет. Такого выражения расположения её величества Уинстон Черчилль вынести уже не мог и поспешно покинул бал.

На другой день на борт крейсера «Свердлов» для его командира был доставлен целый фургон цветов от принцессы Маргарет. Вскоре и она сама прибыла на катере и поднялась на корабль. Ничуть не смущаясь офицеров, Маргарет, которую британская пресса позже назовёт «мятежной принцессой» за упрямый нрав и специфический образ жизни, с солдатской прямотой заявила Рудакову, что он ей очень понравился, а потому она хочет совершить с ним десятидневное путешествие по замкам Англии. На что у неё, кстати, есть письменное разрешение королевы Елизаветы II. Московское руководство разрешило Рудакову отлучиться только на два дня…

Вскоре после возвращения из Англии капитану 1-го ранга Олимпию Рудакову присваивается звание контр-адмирала, а в 1954 году его рекомендовали на должность военно-морского атташе при посольстве Советского Союза в Великобритании. Это было бы вполне логичным и правильным. Учитывая то впечатление, что красавец Рудаков производил на особ правящей династии, можно было надеяться извлечь из этого максимальную пользу для родины. И кто знает, как бы развивались дальнейшие события, но только партийное руководство в Москве отказалось отправлять Рудакова в Лондон.

Завершая эту романтическую историю, стоит отметить, что Олимпий Иванович Рудаков умер в 1974 году. Принцесса Маргарет вышла замуж за Энтони Армстронга-Джонса, который сразу после этого получил титул графа Сноудона, родила двух детей, развелась и скончалась в возрасте 71 года в 2002 году.

Ну, а королева Елизавета II до сих пор правит Великобританией и недавно отметила своё 91-летие. Как часто она вспоминала красавца русского офицера, история умалчивает. Но в истории британской монархии ещё не было случая, чтобы королева так явно нарушала этикет, оказывая знаки внимания иностранному офицеру.

Почему королева так поступила? Есть романтичная версия. Елизавета II была уже королевой и замужней дамой, а даже абсолютный и всевластный монарх не может давать волю своим чувствам и идти у них на поводу. Есть и другая, политическая версия, более похожая на правду, учитывая, сколько лет нынешняя королева Великобритании находится у власти без каких-либо серьёзных кризисов и неудач. Уже в первый день своего правления королева решила показать всему своему окружению, и в первую очередь премьер-министру Черчиллю, что править и решать «в королевстве» будет именно она. Что у неё есть свой взгляд и есть характер. А продемонстрировала это таким неожиданным образом, чтобы была возможность дипломатично «списать» нарушение этикета на каприз, не чуждый любой женщине…

Поэтому теперь самое время разобраться – насколько полновластным монархом является британская королева, которую принято представлять в виде «царствует, но не правит».

Начнём с того, что британская королева является официальной главой Великобритании. И ещё пятнадцати государств. Включая Канаду и Австралию. Канада – это монархия, и Австралия – монархия. И глава этих государств – та самая «старушка». Именно она назначает того, кто управляет этими странами, – генерал-губернатора. А как же выборы? Выборы есть. Но они просто процедура – королева назначает губернатором кого хочет, она не обязана назначать того, кто победил на выборах. Лишь следуя сложившемуся за двести лет обычаю, а не закону, премьер-министром Великобритании (Канады, Австралии и т.д. ) назначается лидер партии, победившей на выборах, а министры – по его предложению! Надеюсь, что разница между обычаем и законом понятна каждому, и её раскрывать в рамках этой статьи не нужно.

Даже конституционной монархию Соединённого Королевства нельзя назвать. Потому что конституции нет. От слова совсем. И никогда не было. Не менее удивительны и разговоры о том, что, мол, конституция в Великобритании… не писаная. Представьте себе, что Уголовный кодекс будет не писаный. И суд будет вас судить по этим «неписаным законам». Что скажете? Произвол. А в Великобритании что? Демократия? Нет, монархия. Причём абсолютная.

Удивителен тут не сам факт исторических традиций, что привели к отсутствию документа, который считается первейшим признаком цивилизованности и демократичности общества. Удивительно то, что даже в ХХI веке англичане вовсе не спешат конституцию принимать. При этом сами активно критикуют Россию за якобы имеющееся в России несоблюдение конституции. При этом у нас конституция есть, а у них её нет. А как можно нарушить то, чего нет?

Как только от общих фраз переходишь к изучению фактов, так всё встаёт на свои места. Какие ветви власти мы знаем? Этих властей три: законодательная (парламент), исполнительная (правительство) и судебная. Очень часто британскую монархию называют «парламентской». Это более умная и более тонкая формулировка, с которой вроде трудно спорить: парламент-то в отличие от конституции там имеется. Так вот монарх в Великобритании является частью парламента наряду с палатой лордов и палатой общин. При этом королева имеет право абсолютного вето на любой закон, принятый парламентом. Только монарх имеет право досрочно распускать палату общин, то есть британский парламент. Когда должны состояться выборы, премьер-министр страны едет к королеве с просьбой его распустить, чтобы могли состояться новые выборы. Предлагать это действие премьер может, но полномочия на роспуск есть только у монарха. Поэтому говорить, что парламент может как-то власть королевы ограничивать, – значит грешить против истины. Всё как раз наоборот!

Переходим к власти исполнительной. Королева является её официальной главой. Только она назначает и смещает министров, а также всех гражданских служащих, которые состоят «на службе её величества». Королева является официальным главой государства и представляет его во внешних сношениях (то есть если вместо неё на встречу едет премьер-министр, то только потому, что королева его уполномочила это делать). Британский монарх является верховным главнокомандующим вооружёнными силами, именно она объявляет войну или заключает мир.

Что касается третьей ветви власти – судебной, то королева является и её главой. Она может наложить вето на любое решение суда. Как нам обычно говорят про демократию? Главное – разделение властей. Мы уже видели, что в Великобритании никакого такого «разделения властей» нет в принципе и одна и та же королева является главой исполнительной, законодательной, судебной властей.

Так как называется система власти, при которой один человек сосредоточил в своих руках всю полноту всех ветвей власти? А помимо этого руководит армией? А ведь королева Великобритании ещё и глава англиканской церкви.

И после этого: «не правит», «власти у неё нет»…

Монарх Великобритании обладает огромной властью. Возможно, самой могущественной в мире. Только власть эта затушёвана и прикрыта. Но от этого она не перестаёт быть властью. И любой, кто рискнёт бросить ей вызов, тут же за это поплатится. Будь то журналист-папарацци, снимающий неугодное фото жены принца Уильяма, загорающей топлес у бассейна, или принцесса Диана, ставшая частью правящей династии, разведённая жена наследника престола и мать наследника, решившая, что она может выйти замуж за сына египетского миллиардера. Забывшая, что у монархов браки всегда государственная необходимость. Как и отсутствие таких браков в случае угрозы для престола. Журналиста уволят, выкинут из профессии. Принцесса Диана попадёт в автомобильную катастрофу – загадочную, как сама история Британской империи и истинные чувства английской королевы Елизаветы II.

Почему же власть и монархия в Великобритании столь прочна, почему вопрос о её свержении, замене даже не поднимается? Не только на уровне политиков, но и среди народа? Да потому, что британским монархам удалось свою власть… замаскировать. Представить дело так, что они ничего не решают, решая на самом деле все вопросы и полностью управляя процессом в рамках всего мира, а не только Великобритании. На политической сцене меняются фигуры премьеров и министров, они купаются в лучах славы или уходят в тень, унося с собой недовольство и негатив народа.

А британская монархия, ещё более самодержавная, чем погибшая российская, хорошо мимикрирует и успешно шагает из века в век.

Доказывая нам, что влиятельность страны на мировой сцене и процветание никак не связаны с её внутренним строем, что это чистая условность.

И тут нам есть чему поучиться у наших британских «партнёров»…