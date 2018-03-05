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Возражая Руслану Баху

14:56. 5 марта 2018 Просмотров - 269 Нет комментариев Опубликовал:

Доброе утро, Татьяна!

Признаться, я не разделяю восторгов Руслана Баха по поводу второго пришествия Сталина. Дважды в одну и ту же воду не войти. Сталин создал великое государство, но у него не оказалось последователей. Оглядываясь назад, – понятно, что их и быть не могло. Увы. Посмотрите видео, оно небольшое. Согласен с гостем.

Нашим властям предложить нечего. Нет главного – общерусской идеи.

С уважением, Константин Никифоров.

Т. В. – На мой взгляд «послание» не предлагает ни перехода к сталинской экономике, ни, уж тем более, к сталинской идеологии, и восторги Руслана Баха от грядущих похорон либерализма, на мой взгляд, несколько преждевременны. Один из экономических советников президента и, судя по тексту «послания», один из его авторов – А. Кудрин, у которого в голове кроме либеральной идеи, никакая другая уже не вмещается в силу его специфических мыслительных особенностей. Поэтому либерализм скорее жив, чем мертв.

Чтобы не дать возможности пропагандистам подменять «сталинизм» на современный «-изм», которому пока еще даже собственного названия не придумали, я бы определила текущий общественно-политический строй, как «недолиберализм». Вообще, «либерализм», на мой взгляд, это стыдливо-политкорректное название для другого известного «-изма», – для «фашизма». От соскальзывания в полный и окончательный «либерализм» нас вот уже скоро как тридцать лет удерживает именно советский опыт и наследие СССР, не только материальное, но и идеологическое. Нам же в «послании» непрямым текстом предложили — в качестве новой национальной идеи для шир-нар-масс — узаконенную нищету, вечное «вставание с колен» и патриотическую «духовность», а для верхушки, – продолжение разгула либерализма в стиле «святых 90-х». Национальная идея — это то, что объединяет все слои общества, а такая идея в послании, к моему большому сожалению не прозвучала.

И некоторые общеизвестные цитаты, чтобы мы не путали обещалки о повышении пособий с идеями, многие из которых и сегодня могут претендовать на статус «общенациональных»:

http://www.yaplakal.com/forum7/topic1650562.html

https://fishki.net/2365343-udivitelyno-aktualynye-citaty-stalina.html

https://topwar.ru/88853-udivitelno-to…-o-rossii.html

О ТОМ, КАК НУЖНО ЖИТЬ

«Необходимо добиться такого культурного роста общества, который бы обеспечил всем членам общества всестороннее развитие их физических и умственных способностей, чтобы члены общества имели возможности получить образование, достаточное для того, чтобы стать активными деятелями общественного развития, чтобы они имели возможность свободно выбирать профессию, а не быть прикованными на всю жизнь, в силу существующего разделения труда к какой-либо профессии.

Что требуется для этого?

Было бы неправильно думать, что можно добиться такого серьёзного культурного роста членов общества без серьёзных изменений в нынешнем положении труда. Для этого нужно, прежде всего сократить рабочий день по крайней мере до 6, а потом и до 5 часов. Это необходимо для того, чтобы члены общества получили достаточно свободного времени, необходимого для получения всестороннего образования.

Для этого нужно, дальше, коренным образом улучшить жилищные условия и поднять реальную заработную плату рабочих и служащих минимум вдвое, если не больше, как путём прямого повышения денежной зарплаты, так и, особенно, путём дальнейшего систематического снижения цен на предметы массового потребления».

Источник: И.В. Сталин «Экономические проблемы социализма в СССР». (Замечания по эконом. вопросам, связанным с ноябрьской дискуссией 1951 г.) Госполитиздат 1952 г.

О СВОБОДЕ

«Мне трудно представить себе, какая может быть «личная свобода» у безработного, который ходит голодным и не находит применения своего труда. Настоящая свобода имеется только там, где уничтожена эксплуатация, где нет угнетения одних людей другими, где нет безработицы и нищенства, где человек не дрожит за то, что завтра может потерять работу, жилище, хлеб. Только в таком обществе возможна настоящая, а не бумажная, личная и всякая другая свобода».

Беседа с председателем американского газетного объединения «Скриппс-Говард Ньюспейперс» Рой Говардом. 1 марта 1936 г.

Источник: Сталин И.В. Cочинения. — Т. 14. Издательство «Писатель», 1997. С. 103-112.

* * *

«Не бывает и не может быть при капитализме действительных «свобод» для эксплуатируемых, хотя бы потому, что помещения, типографии, склады бумаги и т. д., необходимые для использования «свобод», являются привилегией эксплуататоров. Не бывает и не может быть при капитализме действительного участия эксплуатируемых масс в управлении страной, хотя бы потому, что при самых демократических порядках в условиях капитализма правительства ставятся не народом, а Ротшильдами и Стиннесами, Рокфеллерами и Морганами. Демократия при капитализме есть демократия капиталистическая, демократия эксплуататорского меньшинства, покоящаяся на ограничении прав эксплуатируемого большинства и направленная против этого большинства».

Источник: «Об основах ленинизма» Т.6, стр. 115

О КАПИТАЛИЗМЕ

«Если бы капитализм мог приспособить производство не к получению максимума прибыли, а к систематическому улучшению материального положения народных масс, если бы он мог обращать прибыль не на удовлетворение прихотей паразитических классов, не на усовершенствование методов эксплуатации, не на вывоз капитала, а на систематический подъём материального положения рабочих и крестьян, то тогда не было бы кризисов. Но тогда и капитализм не был бы капитализмом. Чтобы уничтожить кризисы надо уничтожить капитализм».

Выдержка из политического отчета Центрального Комитета о мировом кризисе, который 27 июня 1930 г. делал И.В. Сталин XVI съезду ВКП(б). Источник: Сочинения, Том 12. Госполитиздат, 1949 г. Стр. 235–373.

О ТРОЦКИСТАХ И ПРЕДАТЕЛЯХ

«Ведь расстрелянные враги народа основной своей задачей ставили свержение советского строя, восстановление капитализма и власти буржуазии в СССР, который бы в этом случае превратился в сырьевой придаток запада, а советский народ — в жалких рабов мирового империализма.

Захватив власть эти презренные и жалкие предатели намеревались прежде всего отказаться от социалистической собственности, продав в частную собственность капиталистическим элементам важные в экономическом отношении наши хозяйственные объекты, закабалить страну путем получения иностранных займов, отдать в концессию важные для империалистических государств наши промышленные предприятия.

Корни этой компании, этой банды надо было искать в тайниках иностранных разведок, купивших этих людей, взявших их на свое содержание, оплачивавших их верную холопскую службу. И мы эти корни нашли».

Выступления на расширенном заседании Политбюро ЦК ВКП(б), конец мая 1941 г.

Источник: Сочинения. Том 15. Издательство «Писатель», 1997. Стр. 20–37.

О БУДУЩЕМ РОССИИ

«Многие дела нашей партии и народа будут извращены и оплеваны прежде всего за рубежом, да и в нашей стране тоже. Сионизм, рвущийся к мировому господству, будет жестоко мстить нам за наши успехи и достижения. Он все ещё рассматривает Россию как варварскую страну, как сырьевой придаток. И мое имя тоже будет оболгано, оклеветано. Мне припишут множество злодеяний.

Мировой сионизм всеми силами будет стремиться уничтожить наш Союз, чтобы Россия больше никогда не могла подняться. Сила СССР — в дружбе народов. Острие борьбы будет направлено прежде всего на разрыв этой дружбы, на отрыв окраин от России. Здесь, надо признаться, мы ещё не все сделали. Здесь ещё большое поле работы.

С особой силой поднимет голову национализм. Он на какое-то время придавит интернационализм и патриотизм, только на какое-то время. Возникнут национальные группы внутри наций и конфликты. Появится много вождей-пигмеев, предателей внутри своих наций.

В целом в будущем развитие пойдет более сложными и даже бешеными путями, повороты будут предельно крутыми. Дело идет к тому, что особенно взбудоражится Восток. Возникнут острые противоречия с Западом.

И все же, как бы ни развивались события, но пройдет время, и взоры новых поколений будут обращены к делам и победам нашего социалистического Отечества. Год за годом будут приходить новые поколения. Они вновь подымут знамя своих отцов и дедов и отдадут нам должное сполна. Свое будущее они будут строить на нашем прошлом.

Все это ляжет на плечи русского народа. Ибо русский народ — великий народ. Русский народ — это добрый народ. У русского народа — ясный ум. Он как бы рожден помогать другим нациям. Русскому народу присуща великая смелость, особенно в трудные времена, в опасные времена. Он инициативен. У него — стойкий характер. Он мечтательный народ. У него есть цель. Потому ему и тяжелее, чем другим нациям. На него можно положиться в любую беду. Русский народ — неодолим, неисчерпаем».

Беседа с А.М. Коллонтай, ноябрь 1939 г.

Извлечения из дневников А.М. Коллонтай, хранящихся в Архиве МИД РФ, произведены историком М.И. Трушем. (c. 611) 

Источник: pravosudija.net

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