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Сводки от ополчения Новороссии 05 марта 2018

15:02. 5 марта 2018 Просмотров - 594 Нет комментариев Опубликовал:

Депутат Госдумы Алексей Журавлев об обстреле в районе Авдеевской промки

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Спецпроект «Я не боюсь!»: Выпуск 35 “Женщины прокуроры”

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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 05.03.2018

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Три бойца ВСУ получили ранения на учениях в Донбассе – Народная милиция

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С начала действия режима полного прекращения огня, украинские оккупанты дважды его нарушили

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«Я называю Моторолу и Гиви моими ангелами-хранителями», — Абхаз (ФОТО)

«Я называю Моторолу и Гиви моими ангелами-хранителями», — Абхаз (ФОТО) | Русская весна

По приглашению Музея воинской доблести Донбасса в Санкт-Петербург приехал ополченец ДНР, легендарный командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба — он же Абхаз. 

Как признался сам Ахра, в его подразделении было много петербуржцев, но сам он приехал в город на Неве впервые.

Встреча с Абхазом прошла в арт-клубе «Наше место», который является площадкой музея для встреч с большой аудиторией.

Было много вопросов и ответов, но один из них запомнился особо, поскольку Ахра Авидзба остался последним из командиров такого уровня, как Гиви и Моторола.

Он жив и ему приходится отвечать на вопросы о возможных заказчиках убийств командиров.

 «Любая смерть таит в себе тайну, тем более убийство. Версии могут высказываться любые.

Сейчас очевидно одно — у нас идет война. И если люди на нашей стороне гибнут подло, то это либо предатель, либо диверсионная группа. От сердечного приступа не взрываются, — говорит Ахра Авидзба. — Но искать виноватых мы будем после войны.

Есть такое высказывание — после войны к тебе придет прокурор либо с наручниками, либо с часами.

Предателей мы выявим. Но не обязательно это будут предатели. Меня должны были убрать в прошлом году накануне 9 мая. Но эту группу (исполнителей — прим. ред.) вычислили и они не оказались нашими, это была засланная группа. И я так оскорбился — меня дешево оценили, предоплата была всего лишь 1,5 тысячи долларов».

А говоря про убийство Гиви, командир «Пятнашки» позволил себе лирическое отступление. Он рассказал, что как раз в ту ночь, когда был взорван Гиви, ему приснился сон, в котором Михаил Толстых приводил его к уже покойному Мотороле.

«Я проснулся от этого сна, долго не мог снова заснуть, — вспоминает Абхаз. — Пошел, набрал себе ванну и тут забегает жена и говорит, что Миши (Гиви — прим. ред.) не стало.

Я понял, что сон был неспроста. И я теперь называю Арсена и Михаила моими ангелами-хранителями».

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«Я называю Моторолу и Гиви моими ангелами-хранителями», — Абхаз (ФОТО) | Русская весна
«Я называю Моторолу и Гиви моими ангелами-хранителями», — Абхаз (ФОТО) | Русская весна
«Я называю Моторолу и Гиви моими ангелами-хранителями», — Абхаз (ФОТО) | Русская весна
«Я называю Моторолу и Гиви моими ангелами-хранителями», — Абхаз (ФОТО) | Русская весна
«Я называю Моторолу и Гиви моими ангелами-хранителями», — Абхаз (ФОТО) | Русская весна
«Я называю Моторолу и Гиви моими ангелами-хранителями», — Абхаз (ФОТО) | Русская весна
«Я называю Моторолу и Гиви моими ангелами-хранителями», — Абхаз (ФОТО) | Русская весна

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Депутата Госдумы во время обстрела ВСУ прикрывали бойцы «Пятнашки» (ВИДЕО)

Депутата Госдумы во время обстрела ВСУ прикрывали бойцы «Пятнашки» (ВИДЕО) | Русская весна

В Представительстве ДНР в СЦКК и в переговорном процессе сообщили уточненные данные по обстрелу ВСУ, под который сегодня днем попал депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев.

Напомним, об инциденте, произошедшем под Донецком в первый день так называемого абсолютного перемирия, одной из первых сообщила «Русская Весна»

«Сегодня в 13:45 (мск) украинские военные открыли огонь из тяжелого вооружения по направлению н.п. Авдеевка — н.п. Крутая Балка, было выпущено 10 мин калибром 82 мм.

Под обстрел попала группа, которая везла гуманитарную помощь военнослужащим. В составе группы были депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев и журналисты.

Отметим, данная поездка не была согласована с командованием ВС ДНР и Представительством ДНР в СЦКК и в переговорном процессе, что послужило дополнительным фактором угрозы безопасности», — уточнили в представительстве.

На своем канале WarGonzo известный военкор Семен Пегов уточняет, что депутата Госдумы во время обстрела прикрывали бойцы интербригады «Пятнашка».

По его данным, Журавлев находился в одной машине с командиром подразделения Олегом Мамиевым (позывной «Мамай»).

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Ситуация на Станице: Украина отказывается отводить войска в рамках договоренностей

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«Машина оказалась под огнем ВСУ» — подробности об обстреле, под который попал депутат Госдумы

«Машина оказалась под огнем ВСУ» — подробности об обстреле, под который попал депутат Госдумы | Русская весна

Появились некоторые подробности об обстоятельствах обстрела, под которым оказался депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев.

Как сообщила «Интерфаксу» помощница депутата, Журавлев попал в перестрелку под Донецком.

«Он в составе группы поехал на позиции. Везли гуманитарную помощь», — сказала помощница парламентария, уточнив, что в настоящее время связи с депутатом нет.

В свою очередь информированный источник в ДНР сообщил, что «депутат Госдумы России вместе с группой журналистов выехал из Донецка на одну из позиций недалеко от линии соприкосновения. Однако машина, в которой они ехали, оказалась под огнем украинских военных».

«Все находившиеся в машине успели вовремя покинуть ее и не пострадали, однако автомобилю нанесен непоправимый урон», — уточнил источник.

Алексей Журавлев избирался в Госдуму от партии «Родина», он не входит ни в одну из думских фракций.

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СРОЧНО: Первые подробности обстрела депутата ГД и журналистов под Донецком

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СРОЧНО: Снайпер ВСУ обстрелял коммунальщиков на окраине Горловки

СРОЧНО: Снайпер ВСУ обстрелял коммунальщиков на окраине Горловки | Русская весна

Утром 5 марта снайпер ВСУ открыл огонь по спецавтомобилю коммунальной службы, который находился на северной окраине Горловки.

«В районе 6 утра снайпер с позиций ВСУ открыл прицельный огонь по снегоуборочной машине, осуществлявшей расчистку снега в н.п. Гольмовский.

Пуля снайпера попала в проблесковый маячок, являющийся отличительным сигналом спецтехники коммунальных служб», — сообщили в оперативном командовании ДНР.

Информацию об обстреле машины коммунальных служб «Русской Весне» подтвердил и.о. мэра Горловки Иван Приходько.

В момент обстрела в машине находились два человека, к счастью, никто из них не пострадал.

ОБНОВЛЕНО. Позже глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов сообщил об одном случае нарушения украинской стороной абсолютного перемирия, которое должно было вступить в силу ночью 5 марта: в 11:10 ВСУ обстреляли село Ленинское, используя крупнокалиберное стрелковое оружие.

«Также зафиксировано ведение огня снайперскими группами», — подчеркнул Якубов.

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