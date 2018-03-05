Сводки от ополчения Новороссии 05 марта 2018

По приглашению Музея воинской доблести Донбасса в Санкт-Петербург приехал ополченец ДНР, легендарный командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба — он же Абхаз.

Как признался сам Ахра, в его подразделении было много петербуржцев, но сам он приехал в город на Неве впервые.

Встреча с Абхазом прошла в арт-клубе «Наше место», который является площадкой музея для встреч с большой аудиторией.

Было много вопросов и ответов, но один из них запомнился особо, поскольку Ахра Авидзба остался последним из командиров такого уровня, как Гиви и Моторола.

Он жив и ему приходится отвечать на вопросы о возможных заказчиках убийств командиров.

«Любая смерть таит в себе тайну, тем более убийство. Версии могут высказываться любые.

Сейчас очевидно одно — у нас идет война. И если люди на нашей стороне гибнут подло, то это либо предатель, либо диверсионная группа. От сердечного приступа не взрываются, — говорит Ахра Авидзба. — Но искать виноватых мы будем после войны.

Есть такое высказывание — после войны к тебе придет прокурор либо с наручниками, либо с часами.

Предателей мы выявим. Но не обязательно это будут предатели. Меня должны были убрать в прошлом году накануне 9 мая. Но эту группу (исполнителей — прим. ред.) вычислили и они не оказались нашими, это была засланная группа. И я так оскорбился — меня дешево оценили, предоплата была всего лишь 1,5 тысячи долларов».

А говоря про убийство Гиви, командир «Пятнашки» позволил себе лирическое отступление. Он рассказал, что как раз в ту ночь, когда был взорван Гиви, ему приснился сон, в котором Михаил Толстых приводил его к уже покойному Мотороле.

«Я проснулся от этого сна, долго не мог снова заснуть, — вспоминает Абхаз. — Пошел, набрал себе ванну и тут забегает жена и говорит, что Миши (Гиви — прим. ред.) не стало.

Я понял, что сон был неспроста. И я теперь называю Арсена и Михаила моими ангелами-хранителями».

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