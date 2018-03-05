Сработали четко. России дала сдачи за нанесение ракетного удара

У кого-то до сих пор остаются сомнения, что Россия будет отвечать? Как джахидистам, так и западной коалиции?

Если, у кого, до сих пор есть, то, думаю, быстро исчезнут. Россия на Ближнем Востоке не намерена катать вату. И это она показывает раз за разом. Все чаще вылазки джахидистов заканчиваются кровавыми слезами. Все чаще западная коалиция, гордо нападающая на армию САР, начинает экстренно созывать Совбез ООН.

Помните как самолеты стартовавшие с базы "Хмеймим", пару месяцев назад, успокоили обнаглевших террористов? Четко, быстро и жестко.

Да-да... это был ответ за нанесение ракетных ударов по нашей базе. ВКС РФ атаковали позиции джахидистов близ города Джиср-эш-Шугур. Уверен, умеренные оппозиционеры это будут долго пересказывать друг другу.

После того, как американцы нанесли ракетный удар по войскам САР, где погибло около 20 россиян-добровольцев ( от 20 до 1000 по расхожим утверждениям западных СМИ, да российских проамериканских изданий) и более 200 сирийцев и иранцев, Россия все обдумала и дала ответ. Опять же, жесткий, неожиданный. Говорят даже новейшие ПАК ФА Т-50 (Су-57) обкатывали, отрабатывая по террористам.

В этот раз целью стал район - Восточная Гута. Думаете просто так тут же вызвали посла РФ в Лондоне? Просто до Запада дошла информация, что стали гибнуть их военные, что помогают террористам. И они тут же попытались остановить нас.

И с послом трудно спорить. Сегодня Восточная Гута - это раковая опухоль Сирии, куда сползаются все джахидистские недобитки. При этом прикрываются лозунгами мирной оппозиции. С ними пытались договориться и в Астане, и в Женеве, и в Сочи. Но Запад дал своим псам указ - на соглашения не идти. А раз так, то и с России взятки гладки.