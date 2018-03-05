Сработали четко. России дала сдачи за нанесение ракетного удара
У кого-то до сих пор остаются сомнения, что Россия будет отвечать? Как джахидистам, так и западной коалиции?
Если, у кого, до сих пор есть, то, думаю, быстро исчезнут. Россия на Ближнем Востоке не намерена катать вату. И это она показывает раз за разом. Все чаще вылазки джахидистов заканчиваются кровавыми слезами. Все чаще западная коалиция, гордо нападающая на армию САР, начинает экстренно созывать Совбез ООН.
Помните как самолеты стартовавшие с базы "Хмеймим", пару месяцев назад, успокоили обнаглевших террористов? Четко, быстро и жестко.
Да-да... это был ответ за нанесение ракетных ударов по нашей базе. ВКС РФ атаковали позиции джахидистов близ города Джиср-эш-Шугур. Уверен, умеренные оппозиционеры это будут долго пересказывать друг другу.
После того, как американцы нанесли ракетный удар по войскам САР, где погибло около 20 россиян-добровольцев ( от 20 до 1000 по расхожим утверждениям западных СМИ, да российских проамериканских изданий) и более 200 сирийцев и иранцев, Россия все обдумала и дала ответ. Опять же, жесткий, неожиданный. Говорят даже новейшие ПАК ФА Т-50 (Су-57) обкатывали, отрабатывая по террористам.
В этот раз целью стал район - Восточная Гута. Думаете просто так тут же вызвали посла РФ в Лондоне? Просто до Запада дошла информация, что стали гибнуть их военные, что помогают террористам. И они тут же попытались остановить нас.
И с послом трудно спорить. Сегодня Восточная Гута - это раковая опухоль Сирии, куда сползаются все джахидистские недобитки. При этом прикрываются лозунгами мирной оппозиции. С ними пытались договориться и в Астане, и в Женеве, и в Сочи. Но Запад дал своим псам указ - на соглашения не идти. А раз так, то и с России взятки гладки.
Западная коалиция сразу подняла самый настоящий вой в ООН. Мол, в Восточной Гуте и гуманитарный кризис, и обострение ситуации, и химические атаки, и... беда в общем, обстрелы надо прекратить. Все это на фоне выжигания террористов ВКС РФ в данном районе.
Учитывая, что из Гуты постоянно наносятся ракетные удары по пригороду Дамаска и обстреливается посольство РФ - зачистка данной территории была лишь вопросом времени.
Волнения Запада вполне понятны. Очень много иностранных наемников и инструкторов находятся на этой территории. И они гибнут. Алеппо не напоминает? Мне, очень даже. Тогда тоже стоял несусветный вой, пока Россия не дала коридор, через который иностранный спецназ смог благополучно выйти.
Сразу после этого переживания по поводу гуманитарного кризиса и гибели мирных жителей в Алеппо, со стороны Запада, сошли на нет. Только, боюсь, в этот раз никакого коридора не будет. Россия и так, долго пыталась договариваться со своими партнерами, но глухи были те к нам.
Запад считает себя полноправным игроком и творцом сирийской судьбы, поэтому наглости ему не занимать. Именно по этой причине периодически наносятся удары по армии САР. Возможно, то что сейчас в Восточной Гуте гибнут американские и прочие западные спецы, заставит взглянуть на свою наглость несколько под другим углом.
Пока РФ планирует продолжить операцию по уничтожению сил сопротивления. И, поэтому похоронки продолжат разлетаться по всему миру.
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Есть в шахматах способ игры, когда игрок играет сам с собой, переворачивая доску.
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Кому дала сдачи? Пиндосам? или бармалеям? Бармалеев там кажный день мочат, и че. Сдачи дают тем, кто бил. А били пиндосы нашу ЧВК “Вагнер”. Из твоей статьи можно понять, что наши замочили пиндосов. Скинь ссылочку. Если это не фейк, на выборах побегу голосовать за ПУ. Автор, какой травкой балуешься?