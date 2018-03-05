Главная » Экономика

Россия вошла в пятерку стран с самым большим золотым запасом, впервые обогнав Китай

18:47. 5 марта 2018 Просмотров - 123 Один комментарий Опубликовал:

Доля золота в резервах России достигла рекордных 18%. В январе государство приобрело еще 0,6 миллиона тройских унций или почти 19 тонн драгметалла. Теперь у ЦБ 1857 тонн золота рыночной стоимостью 80 миллиардов долларов. Россия вошла в пятерку стран с самым большим золотым запасом, впервые обогнав Китай.

Зачем нам столько золота, почему правительство делает ставку на этот стратегический актив и как он помогает нивелировать валютные и санкционные риски — в < ![CDATA[]]>материале< ![CDATA[]]> РИА Новости.

Общемировые стандарты

Сейчас международные резервы России составляют 454 миллиарда долларов, постепенно приближаясь к озвученному ЦБ целевому уровню в 500 миллиардов долларов. Причем структура резервов существенно меняется: за последние 10 лет объем золота увеличился в четыре раза.

Больше всего золота у США — восемь тысяч тонн. У Германии — три тысячи, у Италия и Франции — по 2,5 тысячи. Примерно 30% золотовалютных резервов развитых стран хранится именно в золоте.

С точки зрения развития финансовой системы альтернативы золоту просто нет. Его накопление — это и защита от валютных рисков, и страховка от санкций, и, разумеется, возможность заработать.

© Fotolia / thodonal. Слиток золота, монеты и банкноты евро

Снижение зависимости

Сейчас российские вложения в золото вплотную приблизились к долларовым. Мировая финансовая система устроена таким образом, что на американскую валюту приходится 70% всех расчетов. Таким образом, о снижении вложений в американский госдолг речи не идет.

Другое дело, что любая валюта, будь то доллары или евро, достаточно сильно обременена долгами, а любые серьезные долги в перспективе могут закончиться списанием.

От таких рисков и подстраховывает золото. Особенно если доля вложений, например, в трежерис, невелика. Для России это как раз подходящий вариант. Сейчас в казначейских облигациях США Россия держит порядка 100 миллиардов долларов. Это достаточно немного, по сравнению, скажем, с Китаем (один триллион долларов).

“Золото — это прежде всего диверсификация рисков. Конечно, золото менее ликвидно, чем облигации США или Германии, этот актив может расти и падать в цене. Но в случае краха долларовой системы золото однозначно сохранит свою ценность”, — поясняет Александр Разуваев, директор аналитического департамента “Альпари”.

Сохраняя функцию платежного средства в мировой торговле, золото снижает зависимость от любой валюты.

Вспомним 1920-е годы: молодая советская республика могла торговать с внешним миром исключительно за золото.

© РИА Новости / Илья Питалев. Золотой слиток

Страховочный механизм

Стоит ли ожидать подобного развития событий сейчас? Эксперты уверяют: если, например, Россию отключат от SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи), это будет равносильно переходу на золотой расчет.

“Золото в такой ситуации — хорошая альтернатива. Это рынок с годовым оборотом больше восьми триллионов долларов. Это актив, который всегда можно быстро продать. И этот актив вы контролируете. Если ваши слитки лежат на улице Правды, никакая Америка вам не указ”, — отмечает Алексей Вязовский, вице-президент “Золотого монетного дома”.

То, что золото — хороший страховочный механизм от санкций, показал опыт Ирана. Когда против Тегерана были введены самые жесткие ограничения, страна продолжала торговать нефтью. Операции осуществлялись в том числе и в золоте.

Избыточная эмиссия

Аналитики указывают и на то, что с 2008 года крупнейшие центральные банки — США, Великобритании, Европы, Японии и Китая — производят избыточную денежную эмиссию. Возникают опасения относительно “качества” денег.

“Нынешняя криптовалютная лихорадка — следствие этих опасений. Обычные граждане скупают золото и криптовалюты. А рациональные центральные банки — и в России, и в Китае — запасаются золотыми резервами”, — отмечает Константин Корищенко, завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС.

Золото дорожает

Не стоит забывать и о том, что золото постоянно растет в цене. С января 2017 года стоимость этого драгоценного металла в резервах России увеличилась на 27% — с 60,2 до 76,6 миллиарда долларов.

Кроме того, покупка монетарного золота — а Россия приобретает его исключительно на внутреннем рынке — это мера поддержки золотодобывающей отрасли, которая производит порядка 300 тонн драгметалла в год. Около двух третей уходит в хранилище Центрального банка.

“Сейчас этот рынок развивается, разрабатываются крупные месторождения, реализуются масштабные инвестпроекты: невзирая на санкции, иностранные инвесторы проявляют интерес к нашей золотодобывающей отрасли — и таких отраслей у нас немного”, — отмечает Вязовский.

Сколько же золота нам нужно? Аналитики уверены: чем больше, тем лучше.

Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Россия вошла в пятерку стран с крупнейшей теневой экономикой
...страны. Хуже дела обстоят лишь у Украины, Нигерии и Азербайджана Россия вошла в пятерку... теневой экономики в России — один из самых высоких в мире...в среднем по миру. Больший объем экономики в тени... экономики в каждой стране. В России эксперты ставят на первое...
Интервью со зверочеловеком. От сверхдержавы до резервации для нелюдей
...: Это была очень странная поездка с самого начала. Больше шести часов мне пришлось... по бокам и сзади. Потом вошли двое. Я сразу и не... происхождения (помните, пресловутые "пятерки", конспирацию и пр.?) в Россию были введены германские...
Непопулярная механика. Почему после выборов в России придется реформировать экономику
... вошло в него. Импорт продовольствия в России ...пришлось пойти на самую радикальную и либеральную...эта мера спасла стране золотовалютные резервы и ...пятерке. Чтобы не скатиться в долгосрочную нищету и отсталость, России...в России может оказаться в разы больше той,...
Товарищ Артем в стране антиподов
...и анархистом-теоретиком Петром Уткиным (пятерка за экстремизм - печать стихов,... это и решили денег больше в руки не давать... же иммигранты из разных стран. Сами татары пребывали в полном ... всех желающих в Россию. В Комитет вошли представители общины Мельбурна,...
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
...странах, а сам Кристофер Катрамбоун во время президентской кампании прошлого года сделал самый большой...безопасности назвал Россию и Китай странами, которые ... компьютерного клуба» вошло в состав акционеров...А Кондауров — бывшая «пятерка» [Пятое управление КГБ ...
Семья народов незападных цивилизаций
...«Шанхайскую пятерку» (1996) в составе Китая, Казахстана, Киргизии, России и ... Пакистана; в состав наблюдателей вошли Афганистан, Беларусь, Иран и...самый большой прирост потребления должен быть именно в этих странах. Но экономическому развитию стран...

Один комментарий»

  • 5008 2012
    Х'Ариец 5 марта 2018 в 19:22 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    В наше время золото начало терять свою ценность, как аккумулятор/накопитель жизненной энергии. Еще немного, и на нем дети будут колоть орехи, а дачники слитками золота будут подпирать заборы.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>