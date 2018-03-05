Психотронное оружие.

(Часть 2. Психотроника в России)

Русские, а затем советские ученые волей судьбы оказались у истоков создания психотронного оружия, правда, для большинства из них это была всего лишь благородная работа по лечению психически больных людей. Среди исследователей можно назвать таких выдающихся ученых и естествоиспытателей, как академик Бехтерев, профессор Сеченов, инженер Бернард Кажинский, дрессировщик Владимир Дуров и др. Их успехи и открытия оказались столь ошеломляющими, что тут же привлекли внимание руководства страны. Существует информация, что Иосиф Сталин вызвал к себе Бехтерева и предложил начать разработку устройства, превращающего людей в безмолвных, покорных, абсолютно счастливых рабов. Бехтерев, будучи истинным ученым и врачом, с негодованием отверг это предложение. Спустя всего неделю после этого разговора Бехтерев скоропостижно скончался якобы от отравления консервами. Сразу после смерти академика часть его работ была изъята сотрудниками НКВД и засекречена (Примечание: гриф «Совершенно секретно» с некоторых работ академика Бехтерева не снят и по сей день). Естественно, далеко не у всех ученных хватило духу отказать «просьбе» великого вождя, а значит логично предположить, что работы по созданию пси-оружия все же были начаты.

Информация о достижениях советских ученых (причем не только тех, что велись по проекту Сталина) каким-то образом все же просочилась за пределы Советского Союза. Шпионы, дипломаты и разномастные «дружественные» делегации все разом кинулись на поиски невиданного доселе источника власти. Часть информации действительно ушла за рубеж, по большей части в Германию. На мой взгляд, именно эти сведения и стали отправной точкой в исследованиях, которыми в дальнейшем занимались в «Аненербе».

Естественно, в годы Великой Отечественной войны перед Советским Союзом стоял вопрос выживания, а вовсе не научных исследований, какими бы перспективными они не казались. Поэтому к теме управления сознанием советские ученые вернулись только в 1945 году. В этом им бы весьма пригодились исследования ученых «Аненербе», но, к сожалению, почти все материалы, как и сами немецкие специалисты, достались расторопным американцам. В результате США удалось значительно вырваться вперед. Возможно, именно этим и объясняется тот факт, что в 1975 году Советский Союз предложил США подписать конвенцию о полном запрете психофизического оружия. Однако янки наотрез отказались и стали ударными темпами готовиться к масштабной психотронной войне.

Вместо того чтобы мобилизовать все резервы и ликвидировать отставание, а может разработать эффективные средства защиты, советское руководство сконцентрировалось на утяжелении своей ядерной дубины. Что касается пси-оружия, то оно было оставлено лишь для узких нужд Комитета государственной безопасности (КГБ).

В 1991 году Борис Николаевич Ельцин на себе самом испытал всю мощь пси-генератора, и кто знает, может именно после этого случая он и проникся уважением к данному способу решения проблем. Вот как об этом событии рассказывает Первый заместитель начальника главного управления охраны РФ, генерал-майор Борис Ратников:

«В поведении Бориса Николаевича стали проявляться странности. Через 40–50 минут работы в своем кабинете Ельцину становилось плохо: начинала болеть голова, возникала тошнота, он становился рассеянным во время приема посетителей. Однако стоило ему покинуть злополучный кабинет, дурное самочувствие быстро исчезало. Мы с Коржаковым (Примечание: Александр Коржаков ― генерал-лейтенант КГБ, начальник службы безопасности президента РФ.) заподозрили неладное и решили осмотреть помещение. После часовых поисков за стеллажами с книгами обнаружили нишу, в которой находилась излучающая антенна: на тросике был натянут квадрат брезента 1,2×1,2 метра с излучателем в центре и блочком для дистанционного управления. К сожалению, нам тогда так и не удалось установить, кто же установил это устройство».

В ночь после обыска находка самым таинственным образом исчезла из ящика рабочего стола в закрытом и охраняемом кабинете Коржакова. Так что изучить ее и отыскать лиц, организовавших ментальную атаку на первого российского президента, не предоставлялось ни малейшей возможности. Учитывая ту трепетную заботу, которую американцы уже тогда проявляли к Ельцину, можно смело отмести их причастность к этой акции. Тогда остается вариант номер два: тут мы имеем дело с чисто отечественной разработкой и отечественными «почитателями талантов» уважаемого Бориса Николаевича. Чем именно должно было завершиться ментальное воздействие, доподлинно не известно. Однако существует мнение, что именно после этой обработки у Ельцина и появилась нестерпимая тяга к алкоголю.

Не прояви президентская охрана должной прозорливости и расторопности, через неделю-другую Ельцина вполне могли обнаружить скончавшимся после обширного инсульта или инфаркта. Вот в этом-то как раз и заключается еще одно «замечательное» свойство пси-генераторов. С их помощью можно не только воздействовать на мозг живого существа, но и убивать, как самым обычным оружием. Для этого лишь нужно настроить излучатель на нужную частоту. Тогда колебания электромагнитного поля накладываются на собственные колебания того или иного органа (например, сердца) в теле жертвы. В результате резонанса орган либо не выдержит и разорвется (наступит смерть), либо в нем произойдут необратимые изменения (возникнет какое-либо тяжелое заболевание). Самое страшное в такой атаке то, что от нее практически невозможно защититься. Пси-излучатель с легкостью пробивает броню боевой техники, стены и целые здания.

Таким изощрённым оружием была убита Светлана Левашова 13 ноября 2010 года в собственном доме во Франции. Направленное излучение поступило адресно через телефонную связь. Этот вид низкочастотного звукового пси-оружия Н.Левашов назвал «музыка в камне» и на встречах с читателями объяснил, каким образом передаётся сигнал, хотя было много сомневающихся в том, что телефон может воспроизвести такой диапазон частот. Всё дело в том, что и не было никакого воспроизведения звуков, но был импульс спектра частот, который и передался на Светлану, как только она прослушала запись на автоответчике. При прослушивании записанного «шума» автоматически сработал магнитный импульс, отправивший именно в данный момент и в данное место адресно удар низкочастотной волны, просто как дополняющий то, что записалось на приёмном устройстве. Удар прошел через Мозг (не только в физически-плотном представлении, а в основном на уровне нейтронного пространства его существования) и передался на клетки сердца, усилив резонансную частоту органа и автоколебательный процесс, что и вызвало разрыв сердечной мышцы. Это был смертельный удар, так как рядом не оказалось никого, кто мог бы помочь.

Через два года после убийства Светланы подобным же образом, но при резонансной частоте, наведенной пси-излучателем с близкого расстояния (из одной из пустующих соседних квартир дома) и из «дежурящей» под окнами машины, был убит Николай Левашов, один из кандидатов на выборы Президента России 2012 года . По нему производились пси-удары на протяжении нескольких недель, что заставляло Николая постоянно отвлекать свои силы на восстановление. В результате этих ударов образовалась закупорка лёгочной аорты сорвавшимся тромбом, который сформировался после того, как Николая заразили вирусом, созданным на основе ДНК самого Левашова. Такие вирусы имеют строго адресное воздействие на конкретного человека. Долгое время Мозг не может его распознать. Николай Викторович справился с этой проблемой, но выброс токсинов в кровь при усиленном освобождении организма от вируса, создал тромбоз, который и послужил «смертельной пулей», став причиной гибели этого уникального русского учёного…

Но все же главной задачей пси-генераторов остается именно воздействие на умы населения. Существует мнение, что американский президент Рональд Рейган в 1980 и в 1984 годах занимал свой пост не только в результате шумной

поддержке избирателей, но и благодаря тихой, скромной, неприметной работе десятков пси-установок. В 1991 году эстафету психотронной демократии приняла Россия, которая с успехом провела свои первые "свободные" выборы. Как рассказал в своем интервью генерал-полковник Леонид Ивашов, пси-излучатели до сих пор остаются на службе: «Психотронное оружие стоит на территории России. Вокруг Москвы существует по крайней мере восемь технических объектов. Чтобы народ не возбуждался, чтобы правильно голосовал их просто включают. Такие объекты специалисты отмечают даже внутри Москвы. Однако то научно-разведывательное подразделение, которое выходит на эти объекты, немедленно расформировывается…» .

Однако, как имеются способы воздействия психотронного оружия на толпу, так же есть и способы прекращения такого воздействия , о чём рассказал Николай Викторович Левашов в своей книге «Зеркало моей души», том 2: «В среду 29 апреля 1992 года в Калифорнии, а особенно в Лос-Анджелесе возникли массовые беспорядки, в основном среди чернокожего населения. Убивались люди, уничтожались машины, грабились магазины. Десятки тысячи чернокожих безумствовали и бесчинствовали! И жертвами этой беснующейся толпы были в основном белые люди. Через пару дней события полностью вышли из-под контроля. Федеральное правительство бросило на подавление беспорядков национальную гвардию, но без какого-либо результата. В пятницу, 1 мая 1992 года, в 6 часов вечера Джон пришёл на очередной сеанс в мой офис. Он был последним пациентом в тот день, и после работы с ним у нас возник разговор, который довольно быстро перешёл на тему беспорядков. И тут Джон неожиданно для меня заговорил о том, что национальная гвардия не может справиться с ситуацией, и если то, что я делал в СССР, правда, то он был бы очень признателен мне, если бы я погасил эти беспорядки! При этом Джон имел в виду события 25 февраля 1990 года и события в ночь с 20 на 21 августа 1991 года, о вмешательстве в которые я рассказывал на некоторых своих встречах. … Эти беспорядки чернокожих жителей Америки были спровоцированы американскими спецслужбами. Цель провокации была убрать под шумок нескольких людей, мешающих их грязным планам, в том числе и в среде самих спецслужб, да так, чтобы не было видно за этим их собственного «носа». И массовые беспорядки — лучшая «крыша» для этого. Беспорядки эти начались после того, как были оправданы четверо белых полицейских, обвинявшихся в избиении чернокожего. … Федеральное правительство стянуло только в Лос-Анджелес более 23000 людей различных силовых структур и хотя было убито 15 человек бунтующих, сотни были ранены, арестовано более 12000 человек, беспорядки не прекращались! Вот такая сложилась ситуация на 18:30 1 мая 1992 года.

На следующий день, 2 мая 1992 года, Джон позвонил мне и поблагодарил меня за помощь! Он мне сказал, что уже в 20:00 часов 1 мая всё успокоилось, и 2 мая федеральные силы спокойно вошли в бунтующие районы и никто им уже никакого серьёзного сопротивления не оказывал! Всё прекратилось неожиданно, как по мановению волшебной палочки! Придумывать Джону всё это не было никакого смысла, и, что самое странное, беспорядки прекратились одновременно во всех городах, где они возникли, хотя в других городах они начались не позднее, чем на следующий день после начала оных в Лос-Анджелес! Как будто кто-то выключил «рубильник» одновременно во всех городах. Случайность такого события практически равна нулю! Джон и все те, кто стоял за ним, поняли, что этот «рубильник» выключил я , и выключил только после соответствующей просьбы, а не по своей собственной инициативе, о которой никто ничего не знал! Так что, скорее всего, после этого американские спецслужбы поняли, что, по крайней мере, кое-что в моём файле соответствует действительности! Но на этом интерес ко мне у них не исчез, а, как и следовало ожидать, возрос! За всеми моими действиями они тщательно наблюдали».

Подобные методы «выключения рубильника» Н.В. Левашов усовершенствовал и применял не раз при дальнейшей работе в Москве по устранению провокаций, создаваемых спецслужбами. Технологии, созданные им совместно с Русским Научно-Техническим Обществом позволяют и сегодня предотвращать воздействие пси-оружия на людей. Многие расчёты А. Хатыбова нашли своё реальное воплощение при создании Программ «СветЛ» , и не только Программ .

Генерал Шам Николай Алексеевич олицетворяет уникальный русский дух. Человек-кладезь. Его досье — шаг в сторону новой, чистой биологической цивилизации, побег из смертоносного для планеты машинно-химического строя. Прорыв в новую технокультуру, использующую естественные силы Земли.

Николай Алексеевич (1940 года рождения) в системе КГБ СССР работал с 1966 г. С 1974 г. — в центральном аппарате комитета. Генеральское звание получил в 1986 году. В дальнейшем занимался частным бизнесом: один из организаторов компании ЦИНТ (Центр исследований наукоёмких технологий), с 1999 г. возглавлял корпорацию «Гринмастер», производившую бытовую технику и различные приборы с использованием технологий оборонной промышленности, затем генеральный директор ЗАО «Первая Лизинговая компания».

В 1991 г. стал первым заместителем председателя КГБ СССР. В 1992-м вышел в отставку по состоянию здоровья. Это — по официальной версии. А на самом деле, причиной отставки стал острый конфликт с тогдашним «демократическим» главой КГБ Бакатиным, который передал американцам стратегически важную информацию и выдал схемы «прослушки» американского посольства в Москве.

Именно под прикрытием Генерала Шама Н.А. в концерне АНТ (Автоматика, Наука, Технология) шли работы над несколькими революционными направлениями в технологиях, технике и других областях.

«Главным» гением стал Александр Хатыбов — математик от Бога, которого мы ввели тогда в АНТ», — рассказывал генерал. «Александр практически создал СВОЮ МАТЕМАТИКУ , от которой у экспертов волосы вставали дыбом . Если не вдаваться в подробности, то метод А. Хатыбова позволяет в десятки раз быстрее решать сложнейшие математические задачи. Например, знаменитую «задачу коммивояжёра». Классическая по трудности задача. Представьте себе, что вы — торговый агент, и вам нужно посетить десятки городов, которые разбросаны по карте там и сям. Как проложить оптимальный маршрут, чтобы побывать в каждом, затратив на это минимальное время? Чем больше пунктов назначения, — тем головоломнее задача. А вот Хатыбов щёлкал эти задачи как семечки. Мы проверяли работоспособность его системы, предлагая Александру решить задачи, над которыми уже ломали головы в академических институтах (естественно, не говоря ему о том, что они уже были решены). Результаты превзошли все ожидания: он справлялся с «контрольными работами» за считанные минуты, тогда как у традиционных математиков на это уходили дни, а то и месяцы. То есть этот человек мог устроить настоящую революцию в использовании вычислительных машин.

Через КГБ удалось выбить для А. Хатыбова квартиру и устроить его на работу в один из институтов Академии наук, который тогда корпел над сложнейшей задачей — обнаружением носителей ядерного оружия с помощью аппаратов космической разведки. Но там его не хотели замечать, никакой работы не давали, а потому Хатыбов не только согласился перейти в АНТ, но и привёл с собой нескольких знакомых изобретателей. Нашу затею превратить АНТ в центр развития прорывных технологий поддержали в 6-м секторе Совета министров СССР, созданном в 1988 году при одном из управлений правительства.

Главной задачей этой структуры стала экспертиза крупных государственных проектов: стоит или не стоит их воплощать? Мы решили рискнуть, потому что советская экономика под влиянием неуёмных «реформаторов» уже разваливалась на глазах. 6-й сектор Совмина взял дело на себя и подготовил постановление правительства о создании государственно-кооперативного концерна АНТ. А при нём — попечительского совета, в который вошли представители от Госкомитета по науке и технике, прокуратуры, таможенной службы, КГБ и Госкомитета по экономическим связям. Был в этом совете и я. Выручка от этих сверхприбыльных операций должна была вкладываться в развитие прорывных технологий, не имеющих мировых аналогов. Никто ничего не знал о подлинных задачах АНТа, … поднялся вселенский вой, и АНТ погиб. Погиб не просто кооператив, была сорвана первая попытка создать венчурное предприятие, которое могло выручить экономику СССР».

В тоже время, самарский учёный — биолог К . заявил, что работает над проектом по РАЗРУШЕНИЮ КОДА ИНСТИНКТА . Цель — освобождение огромной интеллектуальной энергии . Он проводил опыты с собаками и волками, в которых подавлял агрессию и алчность. Были и противоположные результаты. На закрытом заседании кафедры демонстрировался Генератор торсионного поля. Это два медных корпуса, соединённых в основании, окружённые прикреплёнными к ним медными пластинками и толстыми проводами. Это сооружение включалось в сеть и начинало работать. Так тогда выглядел ПСИХОТРОННЫЙ ГЕНЕРАТОР . Но, как позднее доказал А. Хатыбов , это был путь в тупик, потому что никто тогда не знал физики энергий, и в том числе, — интеллектуальной.

Психотронный генератор производил разрушение спектра частотной решетки, формирующей контур объектовой стабильности, что приводило к разрушению структуры, (например, морфологии клетки, лимфы, сооружения и т.п.). Особенно это сказывалось на разрушении связи Мозга и Живой Клетки, что в итоге приводило к онкологическим заболеваниям. «Переделать» или перенастроить эти «машины» было невозможно, поэтому Н. Левашов посчитал, что наиболее оптимальный путь — УНИЧТОЖИТЬ ЭТО ЗЛО. Это и было реализовано.

Не все психотронные Генераторы были тогда уничтожены. Со временем некоторые модели были восстановлены и применены в разных обстоятельствах. Публикации в прессе показывают, что и в настоящее время проводятся эксперименты, которые поощряются определёнными правительственными кругами, а вернее, теми, у кого уже ярко выражено полное отсутствие Мозга, но осталось ещё автомоторное желание, как они считают, «править миром». Легко убедиться в желании некоторых лиц достичь эффекта пси-воздействия на большое количество людей. Но то, что они пытаются применить из космоса, каждый раз успеха НЕ ИМЕЕТ по причине невозможности вывода объектов в Космос. Это уже ДРУГИЕ ПРОГРАММЫ, и другая и з Тория.

В последние годы на территории нашей страны периодически проводятся, или, точнее, делаются попытки массового кодирования и зомбирования населения. По данным Московской инициативной группы Комитета экологии Человека и жилища, не менее чем из 95 городов России поступили сообщения от граждан, испытывающих на себе последствия психотронного воздействия. По мнению граждан, режим воздействия заметно усиливался перед и во время выборов в Государственную думу прошлых созывов и при проведении подобных масштабных мероприятий.

Технология обработки населения сводилась к тому, что в жилых комплексах устанавливались и подсоединялись к телеантенне или к осветительной сети биоэнергетические генераторы, которые днём и ночью работали на фиксированной частоте в диапазоне 1,4-2,2 МГц . В советских радиоприёмниках такого диапазона не было, и радиосигнал можно было обнаружить, только включив японский радиоприёмник среднего класса на этой частоте. Специалистами было установлено, что каждому типу модулированных импульсов соответствует определённый ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ НАСТРОЙ : подавленность, НЕОСОЗНАННЫЙ СТРАХ , безразличие. Или, наоборот, чувство удовлетворения, счастье, восторг. Можно было вызвать и физиологические ощущения: зуд, жжение в разных частях тела, головные боли различного характера... Воздействие психотронного оружия (через созданные Генераторы) в то время вызывало чувство отвращения к одному политическому лидеру и симпатию к другому.

Это один из приёмов прямой психотронной обработки в политических целях. Во время прослушивания радиопрограммы вы могли быть закодированы серией специальных радиосигналов в пользу одного или другого политического деятеля. Их повторение чередовалось с импульсами, вызывающими определённые чувства и эмоции. Ночью, в часы сна, когда теряется граница между сознанием и подсознанием, эта же серия сигналов повторялась, чтобы закрепить оценку соответствующего политического деятеля.

Это явление полностью аналогично процессу передачи информации по радио: если Ваш приёмник настроен на радиостанцию, а в этом же частотном диапазоне начинает работать другая радиостанция, имеющая значительно более мощный сигнал или расположенная значительно ближе к Вашему радиоприёмнику, и, как следствие, имеющая более мощный приходящий сигнал, в результате Вы будете слышать только вторую радиостанцию, и не будет никакой возможности услышать первую, как бы Вы этого не желали. Причём, даже если первая радиостанция не будет прекращать своей работы ни на минуту...

Последствия подобных воздействий приводят к повышенной смертности, высокому уровню раковых заболеваний, рождению неполноценных детей, большому числу самоубийств, особенно среди молодёжи. Согласно последним исследованиям американских учёных, длительное пребывание даже в относительно слабых электромагнитных полях приводит к нарушению химических связей в клетках организма. Это, в конечном счёте, приводит к лейкемии, раку Мозга и предстательной железы у мужчин и к раку груди, яичников, матки у женщин.

Есть ли защита и выход из сложившейся ситуации? Есть. Это те технологии, которые «разработал» в своё время Н. Левашов, прекрасно зная происходящее в будущем и Программы, которые созданы на базе и с применением этих технологий и по расчётам А. Хатыбова.

Александр Михайлович Хатыбов в области разработок психотронного оружия тесно сотрудничал и с Александром Александровичем Деевым .

А. Деев — это уникальная фигура в нашей отечественной науке. Удивительным и таинственным Человеком был московский авиаинженер. И «ушёл» он очень странно. В 1992 году. Как-то собрал друзей и объявил: «Умру через 2 дня». Так оно и случилось.

Деев изобрёл фантастическую технологию. Даже одно применение его ВТГ (внутренний топливный Генератор) могло принести стране экономию в 15-20 миллионов тонн бензина ежегодно. Это — всего лишь малая часть того, что на самом деле создал Деев. Он открыл новое поле — Д-поле , а его аппараты — это Генераторы Д-поля. Деев носил кольцо , как он утверждал, с впаянными кусочками корпуса разбившегося корабля инопланетян , которое давало ему возможности многое делать. И то, что он строил, изобретал и воплощал — работало, и работало крайне успешно. Он говорил, что его Д-поле способно творить чудеса. Утверждал, что оно способно: переносить свойства одного предмета на другой сквозь огромные пространства; может очистить воду из озера от вредных примесей всего в одном стакане и перенести эти свойства воды в крохотном стакане на всё озеро, на все миллионы тонн его массы; Генераторы Д-поля способны ликвидировать радиационное заражение огромных территорий. Генераторы Д-поля способны уменьшать вязкость нефти и повышать ее выход из скважин. С их помощью можно быстро и дешево очищать нефть от серы и парафина, очищать забившиеся парафиновыми «пробками» скважины, продлевать срок службы трубопроводов и, снижая вязкость нефти, облегчать ее перегонку по трубам, получая от всего этого огромный экономический эффект. Д-поле способно снизить расход топлива на электростанциях, сэкономив России десятки миллионов дорогого топлива в год.

Д-генераторы могут уничтожать сорняки и резко повышать урожайность в аграрном секторе. В последнем случае – за счет поливом водой, обработанной генераторами. Она же позволяет нарастить продуктивность скота.

Эти же генераторы способны очищать промышленные стоки и выбросы. Ими можно ускорять распад радиоактивных веществ, дезактивируя зараженные местности, лечить онкологические недуги. Можно задавать целебные свойства напиткам и сиропам, мазям и кремам.

Более того, Деев говорил о возможности создания принципиально новой дальней связи – гораздо более чистой и устойчивой, нежели радио.

Дорогой Читатель, если Вы прочитали книгу Н.В.Левашова «Зеркало моей души» , продолжение третьего тома, который написал Ф.Д.Шкруднев «Светлый Веник Левашова в Банном деле Хатыбова» и интересуетесь возможностями Программ «СветЛ» , созданных благодаря трудам и «расчётам» А. Хатыбова , тесно сотрудничавшего с А. Деевым , эта информация должна напоминать то, что мог делать Н. Левашов на основе кремниевых кристаллических носителей (структур додэкаэдра). Устранение им радиоактивных отходов на местности вплоть до молекул и атомов, очищение водных бассейнов и т.д. Всё тот же принцип применения Д-поля, который применяется сегодня и при создании Комплексов «СветЛ», «СветЛ-Флора» То есть, эти технологии сводят разрушающее воздействие спонтанного или наведенного магнитного импульса НА НЕТ, плюс дополнительные индивидуальные Программы корректировки и адаптации к изменениям условий жизнесопровождения в Переходный Период!

Можно, конечно же, к этому отнестись более, чем скептически, но сегодня ПОЛУЧИЛИ ПУБЛИЧНОСТЬ труды, открывающие глаза на то, что называлось (уже в прошедшем времени) «инопланетным воздействием» и «биологическим управлением» Земли и Человека.

Ознакомиться с указанными трудами можно на сайте http://www.salvatorem.ru/

Из выше приведенных примеров следует, что психотронное оружие, в частности пси-генераторы, активно использовались и продолжают использоваться в настоящее время. Засечь их работу невероятно сложно. К тому же признание самой возможности воздействовать на сознание человека в свободном демократическом обществе гарантированно спровоцирует взрыв возмущения в самых широких слоях населения. Именно поэтому правительства, владеющие пси-оружием, отказываются признавать не только факт владения, но и само существование таких систем.

Продолжение следует …