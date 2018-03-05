ПОЛИТГАММЫ ОТ 04.03.2018

Надсистема, система, подсистема – общие комплексные элементы управления Землёй, реализованные в наиболее безопасной для всей структуры иерархической (вертикальной) формы, исключающей влияние самых неразвитых низших составляющих на обладающих наивысшими способностями – высших. С точки зрения управления, явленная и плохо пока понятная людям опасность подобной заранее исключенной в Системе Управления Земли возможности – злокачественные опухоли, базирующиеся на простейших информационно-управляющих взаимодействиях ставших примитивными клеток, которые на этой стадии своего «развития» перехватывают управление более высокой управляющей системой человеческого организма – мозгом, которому в сложившейся ситуации не остаётся ничего иного, как отдать приказ на уничтожение всего организма, восстановить контроль над которым он уже просто не в состоянии. Вряд ли кому-либо хотелось бы стать свидетелями ликвидации Земли существующими вышестоящими надсистемными структурами, в подобном случае существовавших раковых – «паразитических» пут, хотя подобный вариант развития ситуации на нашей планете и был весьма вероятен в 2012 году. «Повезло» благодаря многим факторам и действиям, свершённым не только людьми, главный итог которых для нас – понимание внешней невозможности возврата к прежнему ложному Вектору Целей, олицетворяемому представителями уходящих генотипов Мозга.

«Разглядывать» текущий хронологический процесс кажется практически полезно лишь понимая существование разных управленческих этажей, наиболее явлен и обсуждаем сегодня из которых, естественно, низший, как та рубаха, которая ближе всех к телу со всеми вытекающими как для тела, так и для рубахи..., а уж тем более – для информпространства.… Погружаться в это «болото» для разглядывания отдельных происходящих фактов и фигур без(с)смысленно и опасно: недолго «утонуть» или ненароком попасть под водный душ из очередного стакана, оказаться участником какого-нибудь «наградного» действа, мероприятия «с участием» и бурными и продолжительными, очередных «откровений» или, что хуже, последствий «буйства разума» ещё одного признанного или возомнившего себя таковым артистического таланта, решившего явить людям свои «откровения».

Чуть выше «царствует» политика – искусство текуще возможного и потому скрывающего будущее под покровом пиаровского шума, действий политтехнологов и прочих лиц, призванных маскировать наличие или отсутствие мыслей и более крупных замыслов с помощью современных информационно-пропагандистских средств (ну, в общем, всё как у дипломатов, только набор шире). Хотя это уже и более походит на шахматную партию, в которой особо талантливые умудряются просчитать ходы к победе, но, не видя остающиеся «за кадром» лица тех, кто выбирает игроков и вообще определяет правила игры, и потому выиграв «бой», способны проиграть «кампанию». Имеющие общее представление о существовании таковых могут «делать вид» серьёзных экспертов и даже представлять иногда правильные прогнозы, но те, кто реально знает, этим «не грешит», а «грешным» сие позволено в силу вполне ясных и определённых целей. С учётом этого, вряд ли стоит изучать «дебютные схемы».

Остаётся попытаться «взобраться на вершину» – «надсистемный» уровень, обращённый в будущее каждого, всей страны и мїра, и с него взглянуть на естественный и сегодня обоснованный по вполне очевидным причинам российский угол, в первую очередь из-за действительной рубежности момента.

Обозначенный ранее триптих горизонтов ныне воплощен первым «кандидатом» на пост позиции «Я-лидер» , способным не замечать не только Конституцию, видимо, хорошо зная незаконность её принятия (да и горизонты заявленных «планов» уже выходят за её возможности) и, тем более, менее значимые законы («цель оправдывает средства»), но и текущую «возню» прочих претендентов на оную роль, с которыми даже стоять рядом «на сцене» вместе должно быть недостойно, что с успехом организовывают специально внедрённые в кампанию лица. Да и публичный разговор с обществом уже идёт с позиций победителя мартовского события, итоги которого ещё надо подвести хотя бы формально, но это – «предвыборные мелочи», в которых легко угадываются политтехнологические задумки и всего лишь технические элементы идущей своим ходом кампании. Как и нарастающая демонстрация общественной поддержки в виде многотысячного столично-регионального митинга в обновлённых Лужниках (видимо, «аппетиты» организаторов ограничил только московский холод)…

Лидерская заявка – в сравнительных с СССР уже достигнутых показателях (как свидетельство масштаба решённых задач) и повторенным позднее нескольким отсылам по разным поводам к Советскому Союзу (в том числе в виде смыслового знака равенства между Россией и Советским Союзом, с некоторой долей вероятности восстановления юрстатуса последнего), в «абстрагировании» от практических «мелочей» (и как возможной новой властной конфигурации, повышающей роль и ответственность руководителя правительства) реализации определяемых первым лицом стратегических рамок не только экономического характера (правительство), но и общества (ОНФ и волонтеры как «прообраз» будущей основы деятельности Без(с)структурной власти).

Что может помешать «бросить тень» или вообще поменять «источник света»?

Неясность явленных обществу ориентиров – смешанной в одну «кучу» традиционной лево-консервативной повестки (видимо, одна из причин властной «ненависти» к кандидату от ПДС НПСР, имеющему сегодня больше прав «занять» эту «поляну» и более понятные «простым смертным» предложения), либерального (голубого) фона зала для послания (правда, с «обычной точки зрения» символизирующего спокойствие как одну из первоочередных задач с точки зрения состояния общества), либеральной риторики (свобода и дальнейшее снижение роли государства в экономике) и необходимости отсечь всё лишнее, что мешает движению вперёд (что, как не монетаризм и его носители?).

Размытость или плохое осознание действительно рубежных задач и положения страны, не терпящих потери времени, неясность средств их решения, которая оставляет самые широкие возможности для экспертных и будущих практических фантазий исполнителей, уже «генетически обременённых» услугообменом.

Упорное следование устаревшим правилам игры с упором на личные интересы, оглядыванию на существующие «элитные» группы и фигуры без стремления выхода за «рамки», с «автоматическим» разделением ответственности за уже свершённое, на одних исторических весах которой – как минимум сегодняшние 20 млн. российских граждан, на другой – 50000 включённых в «кремлёвский список», с уже резюмированной общественной склонностью к возврату сталинских мер личной ответственности за исполнение должностных...

Профессиональная слабость фигур, назначенных на ключевые направления получения средств (в смысле для государства, а не для «клана»), в частности, воочию явленная необходимостью срочного расторжения контрактов «Газпрома» и «Нафтогаза», без ответственности за деяния.

Мало интересующиеся причинами происходящего, но живущие и потому путающиеся «под ногами» и портящие картину «стабильности» 20 млн. «нищих» россиян (20 млн. ещё явно помнящих об этом), способных вспомнить о существовании 18 марта и осознать свою роль в результате выбора; груз упущенных за 18 лет возможностей в виде «отдельных» неудач уже свершённых реформ здравоохранения и образования, укрупнения городов, правительственных махинаций с налогом на имущество физлиц (а был ещё и дорожный налог), извечной второй российской бедой, давно обещанным жильём, проблемами «исполнителей», коим придётся ещё и неведомо откуда изыскать финансовые возможности на решение «неожиданно поставленных» задач, что с учётом их «опыта» и «профпригодности» проще всего сделать с помощью карманов ещё не ставших нищими граждан, главное ведь «чтобы костюмчик сидел», то есть, чтобы экономика росла, ведь фискальным решениям предписано «не трогать оную», «традиционного» привлечения инвестиций (пагубного во внешнем варианте и пока неявного во внутренне-олигархическом, с непременным «душком» хорошей прибыли) и неведомого улучшения расходования госсредств (без сокращений и структурных реформ?).

Гири на «светлом будущем страны» – планируемая к сохранению старая фундаментальная научная база, медицина болезней, ангажированные на виновность подозреваемого суды, силовики с «навязываемыми извне» признаками «кокаиновых» скандалов (как предоставляемой «свыше» потенциальной возможности для «избавления» при наличии желания?), убивающая Землю энергетика, банковская система (с объявленной крайне выгодной для промышленности ставкой в 6,5%, а для «ипотечников» даже – 7%), «заточенная» на разграбление России и прочие ключевые проблемы, без решения которых пиариться и мечтать можно, но двигаться вперёд реально только пятками.

Да… И ещё кашель… И погода…

«Лидер-страна» , которую ещё предстоит создать (правда, на других технологических принципах), правда, на сегодня уже фактически «обрамлена» обширным и красочно оформленным силовым «щитом» (а не «мечом», что увидели желающие этого), начало которому положено в 2007 году в Мюнхене и в 2014 – на Валдае, особенно реальным в части ядерных возможностей, ориентированных на полное невмешательство извне в текущее и последующее, не только в рамках страны, но и в более широких, очерченных словестными мазками границах «союзников», также отсылающих ситуацию к СССР, но с иным «идеологическим» наполнением со стороны РФ, с несоизмеримыми по последствиям ядерными угрозами в ответ даже на нападение с использованием обычных видов вооружений (как вероятный ответ на концентрацию американской военной техники в Европе); активно «возбуждаемым», в том числе, через сирийскую «призму» патриотизмом (с сохраняющейся в качестве основной внутренней угрозы существованию страны со стороны «пятой колонны», решающей текущую задачу создания ситуации «низы более не могут»).

Уже прозвучавшая первая настороженно-обвинительная западная реакция на такой подход (совместная, обозначенная США и Германией) с учётом размеров «дубинки» прогнозируема, (как и более широкие рамки будущих театров военных действий, например, космических и «совместные» усилия по раскручиванию нового витка «гонки вооружений», выгодному каждой стороне по собственным причинам), а вот возможная «изоляция» России по типу бывшего «железного занавеса», только потенциальна, как и вероятные в этом случае внутренние и внешние «адресаты» таковой, «почему-то» обозначенные, например, американским «Стратфором» как Khazarian Mafia («хазарская мафия»).

В перечне косвенно-способствующих факторов будущего российского лидирования внезапно оказался и ЮНЕСКО, признавший украинский язык поздним ответвлением русского; начали слегка буксовать антироссийские санкции в европейском исполнении с понятной ролью Италии, видимо, показательной – Австрии и прагматичной – известного не только в Германии «Восточного комитета немецкой экономики».

«Лидер-народ» оформлен в нынешней и предлагаемой общественной российской конструкции «безликой массой» с искусственно ослабленным государственным «стержнем», именно вокруг которого коренной русский народ, не имевший сильно выраженной этнической самоидентификации, организовывался именно государством для совместной хозяйственной деятельности и отражения внешних угроз, своим примером вдохновляя и другие этнические группы, нации и народности на обретение державно-государственнического идентитета. Попыткам заменить этот стержень отдельными самыми достойными примерами патриотизма (воспринимаемым более профессионально-ориентированно, чем общественно-значимо из-за неявной для общества внешней угрозы и низкой эффективности «распространения») противостоит текущая идейная пустота господствующих в «элите» либеральных взглядов (требующая для своего преодоления иного масштаба внятно осознаваемой внешней опасности), движение же в завтра невозможно без подлинного осознания и внедрения в общественное сознание понятия «нация», не соизмеримое по масштабам даже с мнениями национально-ориентированных групп («коренной народ») и потому наиболее сложное и «запущенное», требующее восстановления исторической правды и, вероятно, сопутствующей «ломки национальных стереотипов», вряд ли сегодня безболезненной как для отдельных индивидуумов, так и для целых групп и территориальных образований.

Другие «страны-лидеры» тоже ищут свой путь к достижению будуще-недостижимого для них, кто, планируя смену форм правления с «демократических» на пожизненные, явленные недавно Пекином («почему-то» вызвавших «прилив восторга» в Белом доме) и сокращая представительство олигархов во власти (в работе открывающейся 5 марта сессии ВСНП их будет на треть меньше, чем пять лет назад); как Дональд Трамп, всё глубже погружаясь в изоляционизм, критикуя ВТО (с понятной угрозой, реально «интересной» и РФ) и вводя пошлины на ввоз крупных групп сырья и товаров, решая те самые «хазарские задачи» через расчистку ближайшего окружения и укрепление внутренних позиций, договариваясь об ограничениях продаж оружия в США с национальной стрелковой ассоциацией (что не удалось демократам). Или условно (и не очень) «группируясь» с теми же целями на ниве борьбы с вечнозелёной мировой валютой, как Тегеран, решивший, что заказы трейдеров, номинированные в долларах, больше не смогут пройти процедуры импорта. Или Пекин, пока не изменивший планов ввода 26 марта нефтеюаня, да запретивший ввоз в страну 24 видов твердых отходов иностранного, прежде всего американского, происхождения. Или Европа, в лице Меркель решившая стать более самостоятельным объединённым лидером, как и Великобритания, которая, как это видится сегодня, планирует «возглавить» свои «исконные владения», явно не слишком возражая против присоединения к ним и французских (Ближний Восток и Северная Африка).