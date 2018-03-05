Памятник И. Сталину в Сочи, как часть общероссийской тенденции

5 марта 1953 года умер Иосиф Виссарионович Сталин. Вне всякого сомнения Сталин одна из самых важных, значимых и великих фигур российской истории. Уже поэтому дата его смерти становится одной из переломных вех истории нашей Родины. После этой даты изменилось очень и очень многое. И многие наши сегодняшние проблемы начались в том самом марте 1953 года.

Война на Донбассе, наркотики, колоссальное неравенство в народе, потеря пояса союзных государств, охранявших СССР от возможной атаки – все это «родом» из 5 марта 1953 года.

Роль руководителя России всегда была очень важна, от личности, стоящей во главе государства, всегда зависит судьба народа и каждого отдельного гражданина.

Это обязательно надо помнить накануне даты президентских выборов в России…

Материал о памятнике Сталину, «полузащитниках прав человека» и не только о них подготовил постоянный автор ресурса nstarikov.ru Юрий Максимов.

Как-то на страницах одного из сочинских сайтов я случайно наткнулся на оживлённую дискуссию по поводу того, быть или не быть памятнику И.В. Сталину в городе-курорте Сочи. Обсуждение темы было инициировано одним из сочинских правозащитников Семёном Симоновым, который опубликовал материал под заголовком «В Сочи продолжается сбор подписей против памятника Сталину». Подписанное обращение предполагалось передать в администрацию города. Так как Сочи является моим родным городом, а история СССР – одним из моих интересов, пройти мимо столь неординарного события я никак не мог.

Чтобы избежать какого-либо недопонимания со стороны читателей, приведу текст обращения полностью (пунктуация и стилистика автора сохранены, наиболее примечательные места в тексты я выделил жирным шрифтом):

«Мы, нижеподписавшиеся – жители города Сочи, обращаемся к вам в связи с инициативой сочинского отделения партии КПРФ установить на территории города-курорта памятника или бюста Сталину Иосифу Виссарионовичу.

Мнение общественности города в этом вопросе разделено, но мы призываем помнить о жертвах сталинских репрессий, проживавших в нашем городе и крае. Книги памяти жертв политических репрессий содержат тысячи имен наших земляков. По официальным данным, за всё время руководства страной Сталиным, 18 миллионов человек подверглись репрессиям и уничтожены в советских лагерях. На территории города Сочи живут узники лагерей пострадавшие от сталинского режима. Мартиролог жертв политических репрессий на набережной реки Сочи содержит имена не вернувшихся из лагерей сочинцев. Установка памятника Сталину – оскорбление памяти этих людей и их потомков.

Город Сочи носит звание «Город — посланец мира», которое было ему присвоено ООН. Выбор города Сочи в качестве места проведения Олимпиады в 2014 году подтверждает это звание и оно несовместимо с увековечиванием деспотизма и тирании, с которыми связано имя Сталина.

Мы призываем помнить и не отрицать вину Сталина перед советским народом, в том числе, опускать факт подписания германо-советского договора о дружбе и границе между нацистской Германией и Советским Союзом от 28 сентября 1939 года, что на долгие годы разорвало наши братские отношения с народом Польши. Мы не имеем права ради «символа-заменителя» забывать о напрасных и излишних жертвах самоотверженного и героического советского народа обесценивая его подвиг давшийся самой высокой ценой.

В связи с этим, просим вас отказаться от поддержки инициативы сочинского отделения КПРФ и принять окончательное решение по этому вопросу».

Думаю, в данном случае не стоит терять время на анализе некорректных, неграмотных, нелогичных, откровенно лживых и клеветнических утверждений из данного обращения. Удивляет другое: на момент публикации этого обращения на дворе был 2015-й год. Но придумать что-то новое и более убедительное у «активистов» из прозападных НКО не то просто не получается, не то они оценивают мэра Сочи и свою предполагаемую аудиторию не выше «школяров Навального». И если первый вариант можно объяснить невежественностью и ленью, то второй – только расчётом на непритязательность бенефициара. То есть — работой «для галочки».

На этом же сайте легко нашлось начало всей этой истории (здесь также сохранены пунктуация и стилистика автора, жирным шрифтом я выделил важную мысль, Ю.М.):

«Как сообщили БлогСочи в Управлении культуры Администрации города Сочи к ним поступило предложение от руководителя местного отделения КПРФ Игоря Васильева установить в Сочи памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину. Основным доводом коммуниста стало то, что Сталин многое сделал для города Сочи. В связи с этим редакция проводит опрос:

Да, он был великим вождем!

53.8%

Не знаю / Воздерживаюсь

16.3%

Нет, он был кровавым тираном!

29.9%»

Как видно, из примерно 600 проголосовавших сочинцев более половины (почти 54%) высказались за установку памятника. Против – 30%. На мой взгляд, показательно. Общество в этом вопросе действительно разделено, ведь И.Сталин действительно многое сделал для Сочи: именно по его инициативе и под его личным контролем небольшой провинциальный городок был превращён во всесоюзную здравницу.

Между участниками голосования развернулась весьма интенсивная беседа, где каждая сторона приводила свои доводы. Я не буду касаться всех нюансов дискуссии моих земляков, это не суть важно. Куда интереснее ситуация с предметом обсуждения – памятником И.Сталину. Исходя из текста обращения С.Симонова, можно было бы предположить, что сочинские коммунисты якобы надумали установить памятник Сталину из каких-то корыстных побуждений, преследуя цель лишний раз насолить своим политическим оппонентам.

На момент столь знаменательного всплеска гражданской активности я проживал совсем в другом регионе нашей страны, в Сочи бывал редко, поэтому о подробностях данного сыр-бора просто не знал. Как оказалось, памятник И.Сталину всё-таки установили, причём в селе Пластунка, в основном населённом этническими грузинами. Коммунисты изначально предлагали восстановить памятник Сталину на историческом месте – у городского цирка. Администрация Сочи в ответ предложила свои варианты, которые представителей КПРФ не устроили. Компромиссным решением для размещения памятника стал мемориал в селе Пластунка. Куда я и направился.

Реальность оказалась несколько отличной от того, что обсуждалось в интернете. «Памятник Сталину» оказался внушительным мемориалом, посвящённым подвигу советского народа в лице жителей села Пластунка, ушедших на фронт в годы ВОВ. Тем не менее, есть там и бюст И.Сталину. Но бюст Главнокомандующего стоит не один, он расположен в одном ряду с бюстами Жукова, Рокоссовского и Леселидзе.

С первыми тремя личностями читатели наверняка знакомы достаточно хорошо, а вот про генерала с грузинской фамилией есть смысл рассказать чуть подробнее.

Леселидзе Константин Николаевич родился в ноябре 1903 года в г. Озургети Кутаисской губернии Российской Империи. Константин Леселидзе был выдающимся советским военачальником (в РККА он был с 1921 года, армии посвятил всю свою жизнь, в 1943 году получил высокое звание генерал-полковника). С июня 1942 года по август 1942 года Леселидзе — командир 3-го стрелкового корпуса Закавказского фронта.

Войска армии под командованием К.Н. Леселидзе обороняли Закавказье, участвовали в освобождении Кавказа, в захвате плацдарма на Керченском полуострове в районе Эльтигена и в освобождении Правобережной Украины. С августа 1942 года по январь 1943 года Леселидзе принял командование войсками 46-й армии Закавказского фронта. С января 1943 года по март 1943 года Леселидзе командовал войсками 47-й армии Закавказского фронта. С марта 1943 года по январь 1944 года — командующий войсками 18-й армии Северо-Кавказского фронта.

В январе 1944 года Леселидзе тяжело заболел, был эвакуирован с фронта в один из госпиталей Москвы, где через две недели скончался. В 1971 году К.Н.Леселидзе посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Похоронен Константин Николаевич в Тбилиси, Грузия. В его честь в сочинском селе Пластунка названа одна из наиболее густонаселённых улиц.

Мемориал строился на средства, собранные жителями села Пластунка, из которого в годы войны на фронт ушло 350 человек – все мужчины призывного возраста. 169 солдат не вернулись домой. Имена героев высечены на мраморной стене мемориала.

На фотографиях хорошо видно, какой величественный мемориал на берегу реки Сочи создали благодарные потомки героев войны. И насколько логично и органично в общий дизайн мемориала вписывается скромный бюст Генералиссимусу. И этически и идеологически всё верно. Героизм народа и армии никто не отрицает, но неправильно и глупо отрицать значение эффективной организации обороны и жизнеобеспечения страны.

Подборка бюстов в новом сочинском мемориале интересна сама по себе. Г.К.Жуков – это понятно, Маршал Победы, о чём красноречиво говорит и подпись на основании его бюста. А вот бюст этнического поляка и одного из наиболее выдающихся полководцев РККА К.К.Рокоссовский в логику формулировок обращения сочинского активиста вписывается едва ли лучше Сталина. Да, Константин Константинович был репрессирован по ложному доносу. Но он был реабилитирован, причём лично Сталиным и ещё до войны, которому Рокоссовский был лично предан и после смерти Верховного. К.Рокоссовский был также одним из немногих, кого Сталин называл по имени-отчеству. Не знаю, изучал сочинский активист-«правозащитник» биографию Рокоссовского, но вряд ли он остался бы равнодушным к легендарному ответу Константина Константиновича Хрущёву на предложение опорочить умершего вождя: «Никита Сергеевич, товарищ Сталин для меня святой!»

Если следовать логике, то «активистам» такого рода нужно быть более внимательными и последовательными в своей «борьбе». Элементарная неграмотность, помноженная на невежество и неистовое желание выделиться любым способом – не лучший способ завоевать доверие качественной аудитории. Бесперспективность инициатив такого рода в настоящее время очевидна. Приобрести какую-либо известность они также не помогут. Так что же движет такими людьми, если исключить карьерные или материальные факторы? Как говорится, «поиск рулит».

Открытые источники выдали о Семёне Симонове такие интересные факты как, к примеру, постоянная конфронтация с различными органами власти и сотрудничество с Human Rights Watch (HRW — «страж прав человека» — неправительственная организация, осуществляющая мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека более чем в 70 странах мира со штаб-квартирой, конечно же, в США). С.Симонов является руководителем «Южного правозащитного центра», который, по итогам проверки Минюста, в 2016 году был внесён её в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.

Сочи является летней столицей России и имеет всемирную известность. Краснодарский край, находящийся в составе Южного федерального округа РФ с почти 17-млн населением, всегда был привлекателен не только для отдыхающих. До принятия Закона об иностранных агентах, на территории ЮФО действовало более 100 западных и прозападно ориентированных НКО различной формации. Среди них вышеупомянутая организация Human Rights Watch занимала особое место. Систему западных НКО органично дополняют многочисленные организации научно-политического толка и мониторинговые сети, которые действуют при административно-финансовой поддержке западных НКО и иностранных правительственных учреждений. Одной из таких организаций, к примеру, является комитет «Гражданское содействие», деятельность которого, со слов самого С. Симонова, стала ориентиром для созданного в 2014 году «Южного правозащитного центра».

Ничем не ограниченный рост количества западных и прозападно ориентированных НКО нашему государству удалось обуздать принятием Закона об иностранных агентах. Часть из этих НКО была закрыта, остальные – сменили формат и каналы финансирования, адаптировавшись под сложившуюся ситуацию.

Работа таких «контор», мягко говоря, не безобидна. К примеру, одной из организаций, с 1993 года ведущих активную деятельность на территории Краснодарского края в целом и г. Сочи в частности, является «Сеть этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов» (ЕАWARN). Изначально финансированием ЕАWARN занималась американская корпорация Карнеги, к которой позже присоединился небезызвестный Фонд Макартуров. По упорным слухам, именно в ныне закрытом московском представительстве этого фонда в Хлебном переулке не раз видели скандально известную белорусскую писательницу Светлану Алексиевич.

В уставе «Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов» пространными выражениями были прописаны благие цели. Реальность, как водится, оказалась куда прозаичнее – организация ЕАWARN занималась сбором разведывательной информации, которая, будучи систематизированной по ситуационным параметрам, передавалась для последующей компьютерной обработки непосредственно в США. Пикантности ситуации добавлял факт участия в деятельности ЕАWARN госчиновников и известных членов научного сообщества России, в т.ч. — имеющих доступ к секретной информации. В 2006 году руководство российского отделения ЕАWARN было обвинено в шпионаже в пользу США.

В 1990-х годах в России была создана мощная, хорошо организованная и щедро финансируемая сеть иностранных НКО, ведущих деятельность в интересах Запада. Такая ситуация, на фоне ещё не позабытой «гласности», гражданами «новой России» поначалу воспринималась равнодушно. А бьющим тревогу органам безопасности из «верхушки» разваливавшейся страны тогда была дана команда «не рыпаться». Кто-то решил, что открытая антигосударственная деятельность должна быть нормой для общественных организаций. И что так будет всегда.

Сегодня многое изменилось.

Добро пожаловать в реальный мир, господа.

PS: по информации из открытых источников http://tass.ru/proisshestviya/4888959 , главного редактора сайта «БлогСочи» Александра Валова задержали по подозрению в вымогательстве. Его подозревают в том, что он требовал деньги у депутата Госдумы из Краснодарского края за отказ от публикации порочащих его сведений».

Юрий Максимов».