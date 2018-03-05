О качестве исторических работ рыночного либерально-демократического периода России

Так, можно взять весьма размытую, очень полемическую тематику, которую можно как легко «зарубить», так и легко «поднять», вплоть до самых больших высот.

А поскольку никакого настоящего научного исследования такие «учёные» никогда не проводили, то их диссертации, как правило, «штампуюется» несколькими известными способами.

Откройте интернет и вы увидите множество предложений по написанию диссертаций любой степени, вплоть до положительных решений со стороны ВАК! Дело только в цене вопроса — обычно сумма колеблется от 300 тысяч рублей и выше. Как правило расценки зависят от того, смотря кто пишет (настоящий профессор или начинающий аспирант), от какого ВУЗа выдвигается соискатель (столичного или провинциального), его иерархическое и материальное положение и т.д.

Потому что история для многих ответственных чиновников превратилась в удобный инструмент для решения своих личных амбиций. Именно исторические темы сегодня более всего становятся предметом весьма сомнительных диссертаций, которые как пирожки «пекутся» для заинтересованных бизнесменов и начальников, желающих для солидности обладать учёными степенями.

И эта эпопея лишний раз свидетельствует о той степени деградации, в которую опустилась наша историческая наука — опустилась по желанию властьимущих.



Яркий пример тому — докторская диссертация нынешнего министра культуры Владимира Мединского. Ещё когда он был только депутатом Государственной Думы, он написал книгу «Мифы о России», в которой оказалось столько просто вопиющих с точки зрения историка ляпов, что Мединского весьма жёстко раскритиковали самые разные профессиональные историки, даже с диаметрально противоположными взглядами — Мединский, по их словам, просто не знаком со многими, причём широко известными среди исследователей историческими фактами!

Поэтому будущий министр, явно возжелавший любой ценой получить заветную учёную степень, стал осторожней и взял «для изучения» не какую-нибудь реальную историческую проблему, а весьма туманную тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV — XVII веков» — это он о взгляде иностранцев на наше прошлое.

Тема очень спорная, неоднозначная, весьма дискуссионная — она больше подходит для журналистики или политологии, чем для исторической науки. Кроме того, Мединский по сведению его оппонентов, снова допустил целый ряд грубых ошибок, свидетельствующих о его весьма слабых познаниях в истории — например, министр, судя по тексту его работы, не знал, что при Иване Грозном церковные книги писались вовсе не на обычном русском (как утверждал соискатель), а на особом церковно-славянском языке…

Однако, не смотря ни на что, в 2011 году будущий министр успешно защитился как доктор исторических наук. И только совсем недавно экспертная комиссия ВАК вроде как «одумалась» и всё же критически высказалась в адрес министра, рекомендовав снять с него степень доктора.

Боюсь только, что такого рода «прозрение» связано вовсе не с искренним желанием ВАК очистить историческую науку, а с какими-то политическими интригами в высших эшелонах власти, где кто-то (через «научный» компромат) решил убрать министра. И не более того! Впрочем, ничего из этого так и не вышло — министру оставили докторскую степень. Видать как политик Мединский оказался не по зубам его противникам. Но всё равно к настоящей науке все эти интриги точно не имеют никакого отношения….

Есть ещё один способ заявить о себе как об «учёном». Это плагиат других научных работ — когда бессовестно передираются целые куски настоящих исследований с целью выдать их за свои «мысли». Именно этим главным образом и заняты многочисленные коммерческие конторы, которые «пекут» диссертации под заказ.

Несколько лет назад Российская государственная библиотека решила в этом плане тщательно проверить диссертации по истории, защищённые за все предыдущие годы, начиная с 2000-го. Как написала по этому поводу газета «Московский комсомолец», за последнее время лжеучёные из числа чиновников и депутатов умудрились настолько дискредитировать саму суть научных степеней, что это приняло характер настоящего бедствия. Результаты проверки оказались просто шокирующими: «В каждой десятой работе было обнаружено катастрофическое число заимствований из других диссертаций — до 70 процентов».

Таким образом, каждая десятая историческая диссертация оказалась самым наглым плагиатом! Но это не возымело практически никаких последствий: «поскольку сегодня все ещё сохраняется «правило трёх лет», по истечению которых претензии предъявлять бессмысленно».

Вот как эту ситуацию прокомментировал МК член добровольного интернет-сообщества «Диссернет» и автор многочисленных разоблачений диссертаций отечественных чиновников крупного ранга журналист Сергей Пархоменко:

«Этот трёхлетний срок — величайшая странность и глупость, которая оставляет воров и обманщиков безнаказанными. Приведу элементарный пример: вы ездите на авто с фальшивыми правами, вас останавливает гаишник и говорит — ваши документы фальшивые! А вы ему отвечаете — да я с ними уже десять лет с ними езжу, срок давности истёк, и они теперь настоящие! Но настоящими-то они не стали от этого! И пусть даже плагиатчики не претерпят никакого наказания — но диссертация в любом случае должна быть аннулирована, как и ученая степень, обманом полученная с её помощью. И об этом должно быть известно общественности — в особенности, если фальшивка обнаружилась у политика или чиновника»…

Один из таких плагиаторов — бывший теперь уже губернатор Кировской области Никита Белых. Его разоблачили активисты фонда «Историческая память», которые открыто сообщили:

«Летом 2010 года губернатор Кировской области Н.Ю. Белых защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук по теме «Особенности формирования и функционирования лагерной экономики в 1938 — 1953 гг. (на материалах Вятлага НКВД-МВД СССР)»… В рамках подготовки диссертации в 2009 — 2010 гг. Н.Ю. Белых были опубликованы статьи по теме исследования в ряде научных изданий, входящих в список ВАК…».

Однако:

«Проведённое сотрудниками фонда «Историческая память» исследование показало, что значительная часть этих статей является прямым плагиатом, то есть дословным (или с незначительными редакторскими правками) воспроизведением без ссылок на источник, статей кировского историка-краеведа В.И. Веремьева…

Выявление прямого плагиата в работах Н.Ю. Белых ставит вопрос о научной порядочности не только губернатора Кировской области, но и его научного руководителя профессора В.А. Бердинских. Дело в том, что он, вне всякого сомнения, хорошо знаком со ставшими «источником» плагиата работами В.И. Веремьева…».

Таким образом назван не только сам губернатор-жулик, но и тот деятель от науки, который ему помогал с «диссертацией» — явно помогал не за просто так …

Надо сказать, что поначалу Белых пытался воевать с разоблачившими его историками. И даже грозился судом «по защите чести и достоинства». Однако компрометирующие факты оказались настолько вопиющими и убедительными, что губернатор попытался замять скандал. А потом «кандидат исторических наук» и вовсе оказался за решёткой, правда по обвинению уже в чисто хозяйственном жульничестве…



Кстати, ВАК почему-то так до сих пор и не лишил Белых его сомнительной кандидатской степени…

***



Это отрывок из публикации Владимира Максимова.