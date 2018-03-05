О качестве исторических работ рыночного либерально-демократического периода России
…Про «мифы» Мединского и про «учёного» Белых
И эта эпопея лишний раз свидетельствует о той степени деградации, в которую опустилась наша историческая наука — опустилась по желанию властьимущих.
Потому что история для многих ответственных чиновников превратилась в удобный инструмент для решения своих личных амбиций. Именно исторические темы сегодня более всего становятся предметом весьма сомнительных диссертаций, которые как пирожки «пекутся» для заинтересованных бизнесменов и начальников, желающих для солидности обладать учёными степенями.
Откройте интернет и вы увидите множество предложений по написанию диссертаций любой степени, вплоть до положительных решений со стороны ВАК! Дело только в цене вопроса — обычно сумма колеблется от 300 тысяч рублей и выше. Как правило расценки зависят от того, смотря кто пишет (настоящий профессор или начинающий аспирант), от какого ВУЗа выдвигается соискатель (столичного или провинциального), его иерархическое и материальное положение и т.д.
Так что коррупция широко проникла и в эту сферу!
А поскольку никакого настоящего научного исследования такие «учёные» никогда не проводили, то их диссертации, как правило, «штампуюется» несколькими известными способами.
Так, можно взять весьма размытую, очень полемическую тематику, которую можно как легко «зарубить», так и легко «поднять», вплоть до самых больших высот.
Яркий пример тому — докторская диссертация нынешнего министра культуры Владимира Мединского. Ещё когда он был только депутатом Государственной Думы, он написал книгу «Мифы о России», в которой оказалось столько просто вопиющих с точки зрения историка ляпов, что Мединского весьма жёстко раскритиковали самые разные профессиональные историки, даже с диаметрально противоположными взглядами — Мединский, по их словам, просто не знаком со многими, причём широко известными среди исследователей историческими фактами!
Поэтому будущий министр, явно возжелавший любой ценой получить заветную учёную степень, стал осторожней и взял «для изучения» не какую-нибудь реальную историческую проблему, а весьма туманную тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV — XVII веков» — это он о взгляде иностранцев на наше прошлое.
Тема очень спорная, неоднозначная, весьма дискуссионная — она больше подходит для журналистики или политологии, чем для исторической науки. Кроме того, Мединский по сведению его оппонентов, снова допустил целый ряд грубых ошибок, свидетельствующих о его весьма слабых познаниях в истории — например, министр, судя по тексту его работы, не знал, что при Иване Грозном церковные книги писались вовсе не на обычном русском (как утверждал соискатель), а на особом церковно-славянском языке…
Однако, не смотря ни на что, в 2011 году будущий министр успешно защитился как доктор исторических наук. И только совсем недавно экспертная комиссия ВАК вроде как «одумалась» и всё же критически высказалась в адрес министра, рекомендовав снять с него степень доктора.
Боюсь только, что такого рода «прозрение» связано вовсе не с искренним желанием ВАК очистить историческую науку, а с какими-то политическими интригами в высших эшелонах власти, где кто-то (через «научный» компромат) решил убрать министра. И не более того! Впрочем, ничего из этого так и не вышло — министру оставили докторскую степень. Видать как политик Мединский оказался не по зубам его противникам. Но всё равно к настоящей науке все эти интриги точно не имеют никакого отношения….
Есть ещё один способ заявить о себе как об «учёном». Это плагиат других научных работ — когда бессовестно передираются целые куски настоящих исследований с целью выдать их за свои «мысли». Именно этим главным образом и заняты многочисленные коммерческие конторы, которые «пекут» диссертации под заказ.
Несколько лет назад Российская государственная библиотека решила в этом плане тщательно проверить диссертации по истории, защищённые за все предыдущие годы, начиная с 2000-го. Как написала по этому поводу газета «Московский комсомолец», за последнее время лжеучёные из числа чиновников и депутатов умудрились настолько дискредитировать саму суть научных степеней, что это приняло характер настоящего бедствия. Результаты проверки оказались просто шокирующими: «В каждой десятой работе было обнаружено катастрофическое число заимствований из других диссертаций — до 70 процентов».
Таким образом, каждая десятая историческая диссертация оказалась самым наглым плагиатом! Но это не возымело практически никаких последствий: «поскольку сегодня все ещё сохраняется «правило трёх лет», по истечению которых претензии предъявлять бессмысленно».
Вот как эту ситуацию прокомментировал МК член добровольного интернет-сообщества «Диссернет» и автор многочисленных разоблачений диссертаций отечественных чиновников крупного ранга журналист Сергей Пархоменко:
«Этот трёхлетний срок — величайшая странность и глупость, которая оставляет воров и обманщиков безнаказанными. Приведу элементарный пример: вы ездите на авто с фальшивыми правами, вас останавливает гаишник и говорит — ваши документы фальшивые! А вы ему отвечаете — да я с ними уже десять лет с ними езжу, срок давности истёк, и они теперь настоящие! Но настоящими-то они не стали от этого! И пусть даже плагиатчики не претерпят никакого наказания — но диссертация в любом случае должна быть аннулирована, как и ученая степень, обманом полученная с её помощью. И об этом должно быть известно общественности — в особенности, если фальшивка обнаружилась у политика или чиновника»…
Один из таких плагиаторов — бывший теперь уже губернатор Кировской области Никита Белых. Его разоблачили активисты фонда «Историческая память», которые открыто сообщили:
«Летом 2010 года губернатор Кировской области Н.Ю. Белых защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук по теме «Особенности формирования и функционирования лагерной экономики в 1938 — 1953 гг. (на материалах Вятлага НКВД-МВД СССР)»… В рамках подготовки диссертации в 2009 — 2010 гг. Н.Ю. Белых были опубликованы статьи по теме исследования в ряде научных изданий, входящих в список ВАК…».
Однако:
«Проведённое сотрудниками фонда «Историческая память» исследование показало, что значительная часть этих статей является прямым плагиатом, то есть дословным (или с незначительными редакторскими правками) воспроизведением без ссылок на источник, статей кировского историка-краеведа В.И. Веремьева…
Выявление прямого плагиата в работах Н.Ю. Белых ставит вопрос о научной порядочности не только губернатора Кировской области, но и его научного руководителя профессора В.А. Бердинских. Дело в том, что он, вне всякого сомнения, хорошо знаком со ставшими «источником» плагиата работами В.И. Веремьева…».
Таким образом назван не только сам губернатор-жулик, но и тот деятель от науки, который ему помогал с «диссертацией» — явно помогал не за просто так …
Надо сказать, что поначалу Белых пытался воевать с разоблачившими его историками. И даже грозился судом «по защите чести и достоинства». Однако компрометирующие факты оказались настолько вопиющими и убедительными, что губернатор попытался замять скандал. А потом «кандидат исторических наук» и вовсе оказался за решёткой, правда по обвинению уже в чисто хозяйственном жульничестве…
Кстати, ВАК почему-то так до сих пор и не лишил Белых его сомнительной кандидатской степени…
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Это отрывок из публикации Владимира Максимова.
Источник: ss69100.livejournal.com