Новости Украины и Новороссии 05 марта 2018

Накати: Акция Петра Порошенко — опрос Мединского

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Говорящая каска: Разговоры о “Джавелинах” уже порвали российских военных на тряпочки

Украинская «говорящая каска» Дмитрий Тымчук, ранее являвшийся одним из «спикеров АТО», сообщает о нюансах поставок Украине противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» из США. По словам Тымчука, ПТРК Javelin Украина получит «бесплатно». Из заметки Тымчука в социальной сети Фейсбук:





Итак, последний шаг фактически сделан — Госдепартамент США одобрил продажу Украине противотанковых ракет и ракетных установок Javelin (37 пусковых установок и 210 ракет). Заметим — не за счет нашего бюджета, а в счёт военной помощи самих США Украине.

Тымчук:

То есть, не смотря на дикую критику и противодействие множества наших «экспертов» (в т.ч. тех, кто позиционирует себя «патриотами»), Украина таки получит современные ПТРК последнего, третьего поколения. К чему были эти стоны и вопли, что «Украине «Джавелины» не нужны» – не понятно до сих пор. Для воюющей страны оружия много не бывает, тем более, когда речь идет о современных высокотехнологичных образцах вооружений, да еще и за счет помогающей стороны. О военно-политическом значении этих поставок – а это, очевидно, является первостепенным – вообще можно не говорить, настолько оно очевидно.



Вместе с тем, согласно гособоронзаказу, Минобороны в этом году закупит и большое количество ПТРК украинского производства. Так что аргумент вроде «мы не поддерживаем свой ОПК» его авторы могут использовать по назначению.



Однако отметим, что именно разговоры о поставках американских «Джавелинов» порвали не только Кремль, но и российских военных на Донбассе на тряпочки.

Заявление о «разрыве российских военных на тряпочки» – без комментариев…



Кстати, господин Тымчук, как и Минобороны Украины, деликатно умалчивает о важном нюансе. Перед тем, как в США приняли решение о поставках Украине «Джавелинов» Киев направил в США «на хранение» свои госрезервы на сумму 1 млрд долларов.

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Во Львове прошло антипольское факельное шествие

Вечером в воскресенье, 4 марта, по центральным улицам Львова под антипольскими лозунгами прошло факельное шествие активистов праворадикальных организаций, приуроченное к годовщине гибели главнокомандующего УПА* Романа Шухевича, сообщают местные СМИ.

«Марш по улицам города прошел под провокационными антипольскими лозунгами», – сообщает местное издание Zaxid.net.

Украинские радикалы, сообщает издание, шествовали по улицам, выкрикивая лозунги «Город Львов не для польских господ», «Помни, чужак, здесь хозяин украинец», «Кто мы? Украинцы! Чего мы хотим? Власти!», «Наша земля – наши герои», «Идея нации – против деградации» и другие.

Сообщается, что скандирование этих лозунгов связано с принятым в Польше законом о запрете «бандеровской» идеологии.

Напомним, Шухевич был убит 5 марта 1950 года в бою с сотрудниками советских спецслужб.

В феврале во Львове у здания горсовета вывесили красно-черный флаг организации украинских националистов (ОУН*). Флаг бандеровцев впервые был поднят на Украине официально.

Украинско-польские отношения в последнее время стали напряженными. Польша крайне негативно относится к Организации украинских националистов – Украинской повстанческой армии*, при этом Украина называет лидеров организации Степана Бандеру и Романа Шухевича национальными героями.

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России нужен закон о борьбе с русофобией — депутат Госдумы в ДНР

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