Главная » Новости Украины и Новороссии

Новости Украины и Новороссии 05 марта 2018

11:37. 5 марта 2018 Просмотров - 601 Нет комментариев Опубликовал:

Накати: Акция Петра Порошенко — опрос Мединского

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Говорящая каска: Разговоры о “Джавелинах” уже порвали российских военных на тряпочки

Украинская «говорящая каска» Дмитрий Тымчук, ранее являвшийся одним из «спикеров АТО», сообщает о нюансах поставок Украине противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» из США. По словам Тымчука, ПТРК Javelin Украина получит «бесплатно». Из заметки Тымчука в социальной сети Фейсбук:

Итак, последний шаг фактически сделан — Госдепартамент США одобрил продажу Украине противотанковых ракет и ракетных установок Javelin (37 пусковых установок и 210 ракет). Заметим — не за счет нашего бюджета, а в счёт военной помощи самих США Украине.

Тымчук:

То есть, не смотря на дикую критику и противодействие множества наших «экспертов» (в т.ч. тех, кто позиционирует себя «патриотами»), Украина таки получит современные ПТРК последнего, третьего поколения. К чему были эти стоны и вопли, что «Украине «Джавелины» не нужны» – не понятно до сих пор. Для воюющей страны оружия много не бывает, тем более, когда речь идет о современных высокотехнологичных образцах вооружений, да еще и за счет помогающей стороны. О военно-политическом значении этих поставок – а это, очевидно, является первостепенным – вообще можно не говорить, настолько оно очевидно.

Вместе с тем, согласно гособоронзаказу, Минобороны в этом году закупит и большое количество ПТРК украинского производства. Так что аргумент вроде «мы не поддерживаем свой ОПК» его авторы могут использовать по назначению.

Однако отметим, что именно разговоры о поставках американских «Джавелинов» порвали не только Кремль, но и российских военных на Донбассе на тряпочки.

Заявление о «разрыве российских военных на тряпочки» – без комментариев…

Кстати, господин Тымчук, как и Минобороны Украины, деликатно умалчивает о важном нюансе. Перед тем, как в США приняли решение о поставках Украине «Джавелинов» Киев направил в США «на хранение» свои госрезервы на сумму 1 млрд долларов.

источник

 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Во Львове прошло антипольское факельное шествие

Вечером в воскресенье, 4 марта, по центральным улицам Львова под антипольскими лозунгами прошло факельное шествие активистов праворадикальных организаций, приуроченное к годовщине гибели главнокомандующего УПА* Романа Шухевича, сообщают местные СМИ.

«Марш по улицам города прошел под провокационными антипольскими лозунгами», – сообщает местное издание Zaxid.net.

Украинские радикалы, сообщает издание, шествовали по улицам, выкрикивая лозунги «Город Львов не для польских господ», «Помни, чужак, здесь хозяин украинец», «Кто мы? Украинцы! Чего мы хотим? Власти!», «Наша земля – наши герои», «Идея нации – против деградации» и другие.

Сообщается, что скандирование этих лозунгов связано с принятым в Польше законом о запрете «бандеровской» идеологии.

Напомним, Шухевич был убит 5 марта 1950 года в бою с сотрудниками советских спецслужб.

В феврале во Львове у здания горсовета вывесили красно-черный флаг организации украинских националистов (ОУН*). Флаг бандеровцев впервые был поднят на Украине официально.

Украинско-польские отношения в последнее время стали напряженными. Польша крайне негативно относится к Организации украинских националистов – Украинской повстанческой армии*, при этом Украина называет лидеров организации Степана Бандеру и Романа Шухевича национальными героями.

Ольга Никитина

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ “О противодействии экстремистской деятельности”

 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

России нужен закон о борьбе с русофобией — депутат Госдумы в ДНР

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Метки: важное, компиляция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 21 апреля 2015
...последних новостей Украины и Новороссии за сегодня. Информация обновляется. Обзор экономики Украины. ...как бунт?. Промышленное производство Украины март 2015 года. Пользователи ...youtube.com Промышленное производство Украины март 2015 года Вышли статистические...
Новости Украины и Новороссии 25 апреля 2015
Обзор последних новостей Украины и Новороссии за сегодня. Информация обновляется. Информационный выпуск новостей Новороссии о главных... 2015 года реализация бензина в марте 2015 года в натуральном выражении...
Новости Украины и Новороссии 28 февраля 2017
...предприятия украинской юрисдикции до 1 марта заключить договор с налоговыми ... К оглавлению | Источник: rusvesna.su Новости Украины: полиция задержала 37 человек, пошедших...украинские националисты и сторонники республик Новороссии находятся по одну сторону ...
Новости Украины и Новороссии 19 марта 2017
... | Источник: news-front.info Новости Украины: сбежавшие из Донбасса во Львов... когда еще недавно виртуальная концепция Новороссии, стремительно обрела фактическое содержание, ... отмечается ежегодно в третье воскресенье марта. К оглавлению | Источник: rusvesna...
Новости Украины и Новороссии 04 марта 2016
..., имеющего регистрационные знаки народных республик Новороссии. «Лица, имеющие автомобили с....Там добавили, что в марте проходческим коллективам поставлена задача пройти... | Источник: dnr-news.com Новости Украины: Коломойский восстанавливает свое влияние в...
Новости Украины и Новороссии 15 марта 2017
... — сказал Турчинов. Новости по теме: Президент Украины предложил перекрыть все дороги...уровне республики, что не Украина, а часть Новороссии. Я предложил провести ...заседание закрыто (ФОТО, ВИДЕО) Новость обновляется 15 марта утреннее заседание Верховной рады...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>