НЕФАКТ. Выпуск №96
15:07. 5 марта 2018 Просмотров - 267 Один комментарий Опубликовал: brahman
В ночь на 3 августа 1921 года Николай Гумилев был арестован в своей комнате в общежитии писателей. Обвинение – контрреволюционная деятельность и участие в антисоветском подполье. Через три недели поэта расстреляют. В 90-е годы ХХ столетия Коллегия Верховного суда реабилитировала Гумилева за отсутствием состава преступления. Казалось бы, дело закрыто. Но сегодня гриф «секретно» с части документов по этому делу снят, и загадочная история поэта предстает перед нами совершенно по-новому…
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Источник: www.youtube.com
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В фильме говорится, что большевики уничтожили монарахию в России, что есть очевидная неправда. С некоторой долей достоверности можно говорить, что большевики причастны к расстрелу царской семьи, но к уничтожению монархии они явно опоздали со своим октябрьским переворотом. Монархию уничтожили либералы в феврале. А после этого о массовых выступлениях за защиту монарахии в России что-то было не слышно. Были отдельные организации, но большого желания восстанавливать монарахию вроде бы массы не проявляли, несмотря на все тяготы жизни при большевиках в 20-е годы. Большевикам времен октябрьской революции и гражданской войны можно много чего предъявить, но уничтожение монархии – вряд ли. Туфта это.