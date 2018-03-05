НЕФАКТ. Выпуск №96

В ночь на 3 августа 1921 года Николай Гумилев был арестован в своей комнате в общежитии писателей. Обвинение – контрреволюционная деятельность и участие в антисоветском подполье. Через три недели поэта расстреляют. В 90-е годы ХХ столетия Коллегия Верховного суда реабилитировала Гумилева за отсутствием состава преступления. Казалось бы, дело закрыто. Но сегодня гриф «секретно» с части документов по этому делу снят, и загадочная история поэта предстает перед нами совершенно по-новому…





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Источник: www.youtube.com