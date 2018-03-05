Назвать ракету «Гиви» – правильное решение

Одним из промежуточных итогов выступления президента В.В. Путина стало начавшееся обсуждение в России нашего нового оружия, о котором рассказал глава страны.

В тот же день обсуждение приобрело ещё один формат: прозвучало предложение назвать новую гиперзвуковую ракету «Гиви».

В такой ситуации, что называется, промолчать не могу.

Название российского оружия, как может показаться, давалось исходя из различных мотиваций.

Первый способ наименования нашего оружия – это название, имеющее отношение к вооружению, либо к неким предметам или явлениям, которые несут угрозу.

И тогда появляется противотанковая пушка «Рапира», ПЗРК «Игла», ПТРК «Корнет», ракета «Калибр», ракета-торпеда «Шквал» и т.д. и т.п. Второй способ наименования нашего оружия я бы назвал «лирическим» и даже «поэтическим».

В этом ряду минометы «Тюльпан», «Гиацинт», «Пион», гаубица – миномет «Нона», ракета «Синева» и даже слезоточивый газ «Черемуха». Третий способ наименования нашего оружия – это название, не имеющее вообще отношения ни к чему. Называли, чтобы красиво и грозно звучало.

Из этой серии наименование танка «Армата». Одну букву поменять – Армада получается. Грозно. Звучит. При этом слово armata на румынском языке означает армия, а еще так называли старинную русскую пушку 14 века. Четвертый способ наименования нашего оружия – название дается в честь какой-либо личности.

Тут мы с вами вспомним танк КВ (Клим Ворошилов) и танк же ИС, названный в честь Сталина.

Так какой способ надо использовать, чтобы дать название новому русскому оружию?

Уверен, что последний.

Давайте назовем ракету «Гиви». Если кто не знает сегодня в России, кто это, то поясним:

Гиви – позывной одного из самых успешных и популярных командиров армии ДНР. Его имя Михаил Сергеевич Толстых. Он был подло убит в своем кабинете 8 февраля 2017 года в результате террористического акта. Гиви не могли убить и победить на поле боя, убили из-за угла.

Давайте назовем нашу новую ракету «Гиви».

Увековечим память героя по-военному. Дадим сигнал киевским сепаратистам, которые всеми силами пытаются не только разорвать на части один народ, но и столкнуть его в масштабной братоубийственной войне.

Покажем политиканам из Европы и США, что мы считаем Донбасс часть великой Русской цивилизации.

Прошу Вас поддержать эту идею и проголосовать за эту идею на сайте Министерства Обороны.

Ну, и не будучи наивными людьми, понимая сложность принятия политических решений, (а такое название – политическое решение!), обратимся к руководству страны и Минобороны. Пора переходить в наступление, хватит обороняться.

Не в военном, в политическом, в информационном смысле.

Россия этого ждет.

Источник: nstarikov.ru