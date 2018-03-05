Назвать ракету «Гиви» – правильное решение
Одним из промежуточных итогов выступления президента В.В. Путина стало начавшееся обсуждение в России нашего нового оружия, о котором рассказал глава страны.
В тот же день обсуждение приобрело ещё один формат: прозвучало предложение назвать новую гиперзвуковую ракету «Гиви».
В такой ситуации, что называется, промолчать не могу.
Название российского оружия, как может показаться, давалось исходя из различных мотиваций.
- Первый способ наименования нашего оружия – это название, имеющее отношение к вооружению, либо к неким предметам или явлениям, которые несут угрозу.
И тогда появляется противотанковая пушка «Рапира», ПЗРК «Игла», ПТРК «Корнет», ракета «Калибр», ракета-торпеда «Шквал» и т.д. и т.п.
- Второй способ наименования нашего оружия я бы назвал «лирическим» и даже «поэтическим».
В этом ряду минометы «Тюльпан», «Гиацинт», «Пион», гаубица – миномет «Нона», ракета «Синева» и даже слезоточивый газ «Черемуха».
- Третий способ наименования нашего оружия – это название, не имеющее вообще отношения ни к чему. Называли, чтобы красиво и грозно звучало.
Из этой серии наименование танка «Армата». Одну букву поменять – Армада получается. Грозно. Звучит. При этом слово armata на румынском языке означает армия, а еще так называли старинную русскую пушку 14 века.
- Четвертый способ наименования нашего оружия – название дается в честь какой-либо личности.
Тут мы с вами вспомним танк КВ (Клим Ворошилов) и танк же ИС, названный в честь Сталина.
Так какой способ надо использовать, чтобы дать название новому русскому оружию?
Уверен, что последний.
Давайте назовем ракету «Гиви». Если кто не знает сегодня в России, кто это, то поясним:
Гиви – позывной одного из самых успешных и популярных командиров армии ДНР. Его имя Михаил Сергеевич Толстых. Он был подло убит в своем кабинете 8 февраля 2017 года в результате террористического акта. Гиви не могли убить и победить на поле боя, убили из-за угла.
Давайте назовем нашу новую ракету «Гиви».
Увековечим память героя по-военному. Дадим сигнал киевским сепаратистам, которые всеми силами пытаются не только разорвать на части один народ, но и столкнуть его в масштабной братоубийственной войне.
Покажем политиканам из Европы и США, что мы считаем Донбасс часть великой Русской цивилизации.
Прошу Вас поддержать эту идею и проголосовать за эту идею на сайте Министерства Обороны.
Ну, и не будучи наивными людьми, понимая сложность принятия политических решений, (а такое название – политическое решение!), обратимся к руководству страны и Минобороны. Пора переходить в наступление, хватит обороняться.
Не в военном, в политическом, в информационном смысле.
Россия этого ждет.
Источник: nstarikov.ru
loading...
Будет память о парне из г.Иловайска, о котором здесь все помнят…
loading...
А что?.. Пойдёт! ещё какую-нибудь штукенцию, вызывающую у противника глюки, можно назвать “Бес”; другую оформить в виде айфона с дистанционным подрывом и назвать “Моторола”; третью, вызывающую у солдат противника белую горячку закодировать как “Мозговой штурм”. Ну и подобным же образом почтить память всех наших ребят, погибших за независимость отечества…
loading...
несмотря на то,что это предложил неприятный мне Сурков-(забыла вторую его личину),название в честь человека из народа -это супер решение.
loading...
Глубочайше уважаю Гиви, но категорически против. это не название. Неруси пиарят что угодно. Из всех убитых командиров выбрали именно нерусского. Это не случайно. Опять не заметили Бэтмана-Беднова, Болотова, Мозгового, Мотороллу, и т.д. Это не случайно. Носатый Старикофф-саморазоблачение…
“Толстяк” – поддержал бы. Но как название слабое.
loading...
Фамилия его Толстых, он родился и вырос в Донбассе, здесь учился в школе, какой же он не русский, ну ты дал….
loading...
Гиви не является героем России, а ДНР до сих пор считается Россией неотъемлемой частью Украины. Чтобы иметь моральное право называть свои ракеты именами наших героев России следует сначала, как минимум, признать суверенитет ДНР. А как максимум, вернуть Донбасс обратно в свой состав. А до тех пор пусть не присваивают себе наших героев и их славу.
loading...
1.Вы думаете много народу знает про Гиви? Так, в честь какого-то грузина назвали. Из анекдота. Лучше не подвергать осмеянию память воина даже косвенно.
2.Можно назвать простенько и с намёком на беспомощность ПРО США и вроде бы не совсем в ракетную тему: “Колун”. Есть же у амеров “Топоры.”
3.Не знаю, в чью голову пришла мысль с таким названием, но склоняюсь к тому, что в нерусскую. Немало у нас в языке, которые и в тему, и не в тему.