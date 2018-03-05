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ФАС возбудила против МТС и “Мегафона” дела за внутрисетевой роуминг

14:27. 5 марта 2018 Просмотров - 16 Нет комментариев Опубликовал:

Салоны связи Мегафон и МТС в Москве

 

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба возбудила дела против МТС и "Мегафона", сообщается на сайте ведомства.

 

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Девушка разговаривает по мобильному телефону. Архивное фото
© Fotolia / Andres Rodriguez

 

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Служба проверила отчеты операторов об отмене внутрисетевого роуминга и пришла к выводу, что МТС и "Мегафон" не исполнили предписания ФАС.

Отмечается, что эти два оператора, из "большой тройки" необоснованно завысили цену междугородних звонков в поездках по России. Также необоснованным в ФАС назвали введение ежесуточной платы для абонента, который покинул домашний регион.

Претензии службы, в частности, связаны с тем, что МТС продолжает требовать дополнительно 15 рублей в сутки за расширение зоны действия пакета связи за пределами домашнего региона. Кроме того, компания вводит необоснованно высокую, по мнению регулятора, плату за входящие звонки.

 

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Мужчина разговаривает по телефону. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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После рассмотрения дела служба может выдать предписание о "перечислении в бюджет дохода, полученного в результате нарушения антимонопольного законодательства", заявил замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.

 

В августе прошлого года ФАС возбудила антимонопольные дела в отношении операторов "большой четверки" из-за высоких цен при оказании услуг связи в национальном роуминге. Первоначально операторы должны были исполнить предписания ведомства до 15 декабря. Позднее этот срок продлили до конца января для трех операторов ("Мегафон", МТС, "Вымплеком") и до мая для Tele2.

В России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг позволяет общаться за пределами домашнего региона за отдельную плату. Национальный роуминг нужен, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе.

 

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https://ria.ru/economy/20180305/1515742813.html

Метки: #Федеральная антимонопольная служба России, нарушения, сотовые операторы
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