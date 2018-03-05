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ФАС — не указ: Сотовые операторы саботируют отмену роуминга

19:57. 5 марта 2018 Просмотров - 428 4 коммент. Опубликовал:

ФАС — не указ: Сотовые операторы саботируют отмену роуминга

ФАС возбудил дела в отношении МТС и "Мегафона". После предупреждения они не отменили внутрисетевой роуминг. И те отчёты, которые прислали операторы ведомству, "не прокатили". Почему мы вообще до сих пор платим за роуминг?

Обо всём по порядку. Сначала о видах роуминга. Да, он разный бывает: внутрисетевой, международный и национальный. Внутрисетевой — это когда переход абонента происходит внутри одной сети сотовой связи, но в разных регионах. Когда вы, предположим, поехали из Тулы в Калининград. Международный роуминг — это когда вы поехали из Тулы в Калининград, но проехали и задержались в Польше и Литве, например. Тогда связь в этих странах для вас будет организовываться по правилам международного роуминга. А национальный роуминг — это когда вы поехали из Тулы в Калининград, но вашего местного маленького тульского оператора нет в Калининграде. И вы на месте пользуетесь местными отделами "Большой тройки" или местным оператором.

Что говорит в данной ситуации ФАС?

В частности установлено, что предложенная операторами «Большой тройки» стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России необоснованно завышена, введение ежесуточной платы при нахождении абонента за пределами «домашнего» региона также необоснованно".

 

Так вот ситуация с тем, что у нас до сих пор есть разный по цене внутрисетевой роуминг, — дикость с точки зрения потребителя. И антисервисный подход. Почему вообще так случилось, что на одну и ту же услугу в Москве одна цена, а в Туле — другая? На это есть, казалось бы, несколько причин.

Роуминг

Во-первых, это разные — от региона к региону — себестоимости оказания услуг связи. В Москве и Туле разные зарплаты, аренды, другие расходы. Во-вторых, это понятная жадность операторов, в зависимости от уровня покупательской способности по региону. Когда средняя зарплата 60, 30 или 15 тысяч, то и купить у тебя могут по соответствующим ценам. Если выставить московские цены в регионах, то доходы упадут сильнее.

Это мы говорим о ежемесячной оплате пакетов услуг, которые расплодились у операторов сотовой связи. Платим мы, допустим, 500 рублей. Но зачем при этом запутывать абонента и брать с него дополнительную плату за совсем простые действия? Как вообще работает внутрисетевой роуминг? По факту это несколько команд в коммутатор и реестр абонентов о том, что такой-то пользователь приехал туда-то. И что там есть наша сеть, поэтому переключаем его на местное отделение. Плюс команда в биллинг, чтобы учесть, что этот гость приехал и потребил столько-то услуг связи. Плюс пара SMS потребителю о том, что он переместился. И что, за это платить ещё и нужно отдельно?

Есть несколько важных тонкостей. Это себестоимость оказания услуг. Когда москвич пользуется в Туле связью, то себестоимость одна. Когда туляк в Москве — другая. С точки зрения оператора, затраты на туляка в Москве выше, потому что себестоимость выше. А вот москвич в Туле — это выгодно, ниже ведь себестоимость. И это всё — внутрисетевой роуминг, когда у "Большой тройки" есть возможность использовать свои же каналы связи без оплаты "наружу", другому оператору, за оказание услуг.

 

Сколько зарабатывают операторы?

(Данные СПАРК):

МТС за 2016 год — 50,658 млрд рублей

"Мегафон" за 2016 год — 36,605 млрд рублей

"Билайн" за 2016 год — 19, 787 млрд рублей

 

И тут начинается самое интересное. Вернёмся чуть назад, к национальному роумингу. Как выяснила ФАС, тарифы операторов за обслуживание чужих абонентов превышают аналогичные для своих клиентов в тысячи раз. Так, ставки "Мегафона" превышают собственные тарифы до 3000 раз, "Вымпелкома" — до 1970 раз, следует из расчётов службы. Вот это уже в чистом виде олигополия. Когда оказывается, что можно между операторами гонять по повышенным тарифам те же данные. Но при этом каждый оператор, благодаря таким негласным соглашениям, зарабатывает на путешествующих гражданах. Таких негласных ограничений в отрасли всё ещё достаточно. Можно ведь было выровнять цены с точки зрения того, сколько народа выезжает в каждом регионе за пределы домашней сети, это же элементарно посчитать. Договориться о взаимозачётах внутри компании, выстроить модель потребления и поставить прозрачные тарифы для всех.

 

МТС

Но как же тогда зарабатывать на невнимательных? Банки, сотовые операторы и подобные конторы просто получают значительную долю прибыли на невнимательных. Или поверивших в рекламу и не прочитавших мелкий шрифт. Вот и снимают с нас по 15 рублей за пределами домашнего региона. Поэтому у нас запутанные тарифы, которые постоянно плодятся как грибы после дождя. Сегодня же, чтобы быть в курсе всех тарифов, надо уходить в неоплачиваемый отпуск с работы на недельку. И сравнивать, и разбираться. Ну заплатишь ты не 500 рублей, а 850. Ну что, убиваться из-за 350 рублей? А когда несколько десятков миллионов абонентов в месяц, да по 350 рублей? Это же миллиарды и миллиарды денег. Вот он, секрет работы оператора связи.

Что будет дальше с роумингом? Позиция Минкомсвязи однозначна: вопрос внутрисетевого и национального роуминга будет окончательно решён в первом полугодии. Так высказался министр связи Николай Никифоров.

Европейские чиновники свою борьбу за отмену роуминга уже выиграли в 2015 году. Никому не помешало, что Европа — это и Албания с Македонией, и Германия с Францией. Не должно мешать и нам.

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4 коммент.»

  • 18079 11390
    Ликвидатор 5 марта 2018 в 20:06 Ссылка Пометить
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    капиталисты монополисты по хорошему не понимают. а по плохому государство не умеет. доброе…

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  • 3326 2479
    любопытный 5 марта 2018 в 20:34 Ссылка Пометить
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    Это иностранные компании, деньги из воздуха, да ещё и роуминг это ни обязательно куда то ехать, просто позвонить родственникам в другой город уже накладно, хотя они не дают умереть, 300 безплатных минут в месяц!!!
    То ли радоваться, то ли смеяться?
    Хотя раньше жили и без этого :-):-)

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  • 667 389
    ФЕДОР ЗИМИН 5 марта 2018 в 21:36 Ссылка Пометить
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    Роуминг внутри страны! Да, за это к стенке ставить надо! Это вопрос политический, разъединяющий регионы. Два часа назад, от МТС пришла СМС, где сказано, что роуминг по стране отменён. Давно бы так!

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