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Что было лет тысяч сто назад?

14:48. 5 марта 2018 Просмотров - 501 Нет комментариев Опубликовал:

За свою историю планета Земля неоднократно претерпевала глубокие изменения климата, в том числе – сильные глобальные похолодания, называемые в науке ледниковыми периодами.

В ледниковые периоды общая температура на поверхности планеты настолько снижалась, что значительные ее части покрывались толстым слоем льда. Ледниковые периоды происходили на земле раз в несколько сотен миллионов лет и длились тоже по нескольку сотен миллионов лет. Основной теорией причин вымирания динозавров и других крупных премыкающихся является предположение, что это произошло вследствие последнего – кайнозойского, оледенения, которое началось около 65 млн. лет назад и, по сути, продолжается и сейчас, о чем свидетельствует наличие на планете «ледяных шапок» в Арктике и Антарктиде.

 

 

В кайнозойскую эру вместо крупных пресмыкающихся распространились млекопитающие животные, поскольку они являются теплокровными, мало зависят от температуры окружающей среды (их организм «подогревает» сам себя). В течение кайнозойской эры планета прошла через череду так называемых ледниковых эпох – промежутков времени, когда климат становился наиболее холодным, ледниками покрывалось до трети поверхности земли, а природные пояса сильно сдвигались к экватору. Между ледниковыми эпохами были относительно теплые промежутки – межледниковьяПо всей видимости, в настоящее время на планете идет очередное межледниковье, за которым через несколько тысяч или десятков тысяч лет может наступить очередная ледниковая эпоха.

 

 

Последняя ледниковая эпоха, по местам исследования ее последствий часто называемая Вюрмским и Вислинским оледенением (Вюрм и Висла – реки в Германии и Польше), началась около 110 тыс. лет назад. и закончилась около 9 с половиной тыс. лет назад резким потеплением, ознаменовавшим начало современного межледниковья.

 

 

Во время последней ледниковой эпохи уровень океана опускался на 120 – 130 м. ниже современного, так как значительная часть воды удерживалась в ледниках. То есть, берега вдавались в море дальше, чем сейчас, а там, где сейчас есть древние прибрежные отмели, поднимались острова и полуострова. Ледниковая эпоха не была на всем своем протяжении одинаково холодной (как и межледниковья не были все время одинаково теплыми): ледник то отступал к северу, то продвигался глубже на юг. Конечно, на эти изменения уходили тысячелетия. Во время так называемого последнего ледникового максимума (около 26 тыс. лет назад) сплошной ледяной покров как гигантская белая шапка охватил едва не половину северного полушария земли. Подо льдом были Северная Европа, окрестности Москвы, север Сибири (в Сибири, как ни странно, ледник охватил в основном лишь приполярные районы).Оледенение не означало, что всюду в Европе, Северной Азии и Северной Америке установился однозначно холодный, морозный климат, как сейчас в Арктике и Антарктике. Но зимой наступали, действительно, суровые, арктические холода. Поэтому льда намерзало столько, что за лето он просто не успевал растаять.

 

 

Незадолго (по геологическим меркам) до начала последней ледниковой эпохи на земле появились первые люди – неандертальцы (около 130 тыс. лет назад). Умея шить одежды из шкур, строить жилища и обогревать их огнем, изготовлять орудия из камня, неандертальцы смогли благополучно приспособиться к условиям оледенения, тем более что обилие копытных животных в ледниковые эпохи служило для них источником калорийной пищи. Около 40 тыс. лет назад в приледниковые области, в том числе в Европу, стали переселяться из тропических широт люди современного типа.

 

 

Очень многие крупные животные, ранее в изобилии водившиеся в средних широтах Евразии и Северной Америки, вымерли, в том числе мамонты, шерстистые носороги. Ранее в научных кругах преобладали две гипотезы относительно причин их вымирания: из-за резкого изменения климата и, как следствие, сокращения пастбищ (а когда исчезли крупные копытные, вымерли и хищники, которые ими питались), или из-за истребления людьми – первобытными охотниками. Но скорее всего, доисторические животные вымерли в результате комбинации этих двух факторов: сокращение пастбищ, заросших лесами, вызвало сокращение численности крупных и травоядных, и хищников, а первобытные охотники уже постепенно «добили» тех животных, которые остались.

 

 

Вымер и неандертальский человек. Хотя некоторые современные исследователи считают, что он был не глупее современного человека, но все же, вероятно, творческое мышление у него было развито слабо, из-за чего он не смог приспособиться к исчезновению привычных объектов охоты. Люди современного типа же изобрели лук и стрелы, позволявшие им охотиться на мелкую дичь, одомашнили некоторых животных, научились выращивать съедобные растения и так продолжили свое историческое развитие.

 

 

 

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отсюда

Метки: Кайнозойская эра, ледниковый период, ПАЛЕОНТОЛОГИЯ
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