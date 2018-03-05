Ай да Путин, ай да молодца! Такую “многоходовку” провернули!

Возможно, кто-то знает и помнит, что в 1990-х годах в народе ходило такое изречение: "Каждый в меру своего понимания работает на благо страны, а в меру своего непонимания — на благо мафии!" Золотые слова!

Тогда у нас в стране действительно абсолютно всем заправляла мафия: в Москве — ельцинская, в Санкт-Петербурге — собчаковская, а во всех других городах и весях России — своя местная, региональная... А наш красавчик Путин, будучи офицером КГБ, волею судьбы оказался тогда внедрённым в "собчаковскую мафию". Естественно, ему пришлось, как герою фильма "Щит и меч" выполнять там всякую рутинную работу..., в том числе, быть адъютантом самого А.Собчака.

С тех пор прошло много лет, и я вижу сейчас, что Путину удалось сделать невозможное!

При Путине каждый российский "мафиози" в меру своего понимания действует, как ему и свойственно, во благо мафии, а в меру своего непонимания — во благо страны!

Покажу читателю, как я это вижу.

Наверное, не удивлю никого, если скажу, что нет более опасной мафии, чем церковная, религиозная. Под сим я имею ввиду не только наше так называемое "Православие", которое на самом деле давно не является "Православием", я имею ввиду вообще всю мировую религиозную мафию, которая бессовестно эксплуатирует идею Бога, причём исключительно для удержания сознания широких народных масс под контролем.

Как только ни боролся я с нашей церковной мафией с высоты своей "колокольни", какие только статьи ни публиковал на эту тему!

“Нынешнее Христианство похоже на труп Ленина, хранящийся в мавзолее”.

“Антон Благин: церковь пора призвать к ответу!”.

“Кто придумал Православие?”. И другие...

Все мои усилия были тщетны, а сознание народа непробиваемо! Наш народ в массе своей прочно сидит в "библейской матрице" и вылезать оттуда ни за что не хочет!

Иногда мне в голову от отчаяния приходила шальная мысль выйти на улицу и публично декламировать стихи А.С.Пушкина:

"Паситесь, мирные народы!

Вас не разбудит чести клич.

К чему стадам дары свободы?

Их должно резать или стричь..."

И вдруг сначала в 2015 году, а потом и в нынешнем 2018 году я увидел, что наша "Русская Православная Церковь" сама стала рыть себе могилу!

Просто невероятно! Вот оно, на практике, "при Путине каждый российский "мафиози" в меру своего понимания действует, как ему и свойственно, во благо мафии, а в меру своего непонимания — во благо страны!"

Прочтите эту новость и вдумайтесь!

Источник.

"Среди областей исследования указаны история конфессии, теория культуры, анализ сакральных текстов, вероучение религиозной традиции и религиозная апологетика, внутренние правовые нормы конфессий, учения о соотношении веры и разума и отношении к науке, осмысление проблем личности, актуальных проблем современности и исторического процесса, изучение религиозного фактора в политике, а также религиозные обряды и воспитание".

А недавно, 28 февраля 2018 года, патриарх Кирилл объявил на всю Россию "о финале атеистической системы образования".

"Государственное финансирование теологического образования является «символическим финалом» атеистической системы образования в России!" — об этом на заседании Высшего церковного совета Русской православной церкви заявил патриарх Кирилл, сообщили РИА Новости.

«Необходимо, чтобы у людей не оставалось сомнений в том, что теология правомерно включена сегодня в систему научных знаний», — отметил он. Источник.

Похоже на то, что патриарх Кирилл сам не понял, что произошло!

Включение теологии в систему научных знаний означает то, что на практике весь набор инструментов российской науки, включая и такую дисциплину как "логика", учёные и студенты смогут теперь применять для "анализа сакральных текстов", для выявления "соотношений веры с разумом", для изучения "религиозного фактора в политике"! А также прочего, прочего, прочего!

И тут, как ни крути, а всем специалистам-теологам придётся непременно перечитывать и переосмысливать наше историческое наследие — антиклерикальные труды великого гения Льва Николаевича Толстого, чтобы спустя сто с лишним лет признать, что граф Толстой был всё-таки прав, когда писал:

"Мы так привыкли к этой религиозной лжи, которая окружает нас, что не замечаем всего того ужаса, глупости и жестокости, которыми переполнено учение церкви; мы не замечаем, но дети замечают, и души их неисправимо уродуются этим учением.

Ведь стоит только ясно понять то, что мы делаем, обучая детей так называемому "закону божию", для того, чтобы ужаснуться на страшное преступление, совершаемое таким обучением. Чистый, невинный, не обманутый ещё и ещё не обманывающий ребёнок приходит к вам, к человеку, пожившему и обладающему или могущему обладать всем знанием, доступным в наше время человечеству, и спрашивает о тех основах, которыми должен человек руководиться в этой жизни. И что же мы отвечаем ему? Часто даже не отвечаем, а предваряем его вопросы так, чтобы у него уже был готов внушённый ответ, когда возникнет его вопрос.

Мы отвечаем ему на эти вопросы грубой, несвязной, часто просто глупой и, главное, жестокой еврейской легендой, которую мы передаём ему или в подлиннике, или, еще хуже, своими словами. Мы рассказываем ему, внушая ему, что это святая истина, то, что, мы знаем, не могло быть и что не имеет для нас никакого смысла, что 6000 лет тому назад какое-то странное, дикое существо, которое мы называем "богом", вздумало сотворить мир, сотворило его и человека, и что человек согрешил, злой бог наказал его и всех нас за это, потом выкупил у самого себя смертью своего сына, и что наше главное дело состоит в том, чтобы умилостивить этого бога и избавиться от тех страданий, на которые он обрёк нас.

Нам кажется, что это ничего и даже полезно ребенку, и мы с удовольствием слушаем, как он повторяет все эти ужасы, не соображая того страшного переворота, незаметного нам, потому что он духовный, который при этом совершается в душе ребенка. Мы думаем, что душа ребенка — чистая доска, на которой можно написать всё, что хочешь. Но это неправда, у ребенка есть смутное представление о том, что есть то начало всего, та причина его существования, та сила, во власти которой он находится, и он имеет то самое высокое, неопределённое и невыразимое словами, но сознаваемое всем существом представление об этом начале, которое свойственно разумным людям.

И вдруг вместо этого ему говорят, что НАЧАЛО ЭТО есть не что иное, как какое-то личное самодурное и страшно злое существо — еврейский бог.

У ребенка есть смутное и верное представление о цели этой жизни, которую он видит в счастии, достигаемом любовным общением людей. Вместо этого ему говорят, что общая цель жизни есть прихоть самодурного бога и что личная цель каждого человека — это избавление себя от заслуженных кем-то вечных наказаний, мучений, которые этот бог наложил на всех людей. У всякого ребенка есть и сознание того, что обязанности человека очень сложны и лежат в области нравственной.

Ему говорят вместо этого, что обязанности его лежат преимущественно в слепой вере, в молитвах — произнесении известных слов в известное время, в глотании окрошки из вина и хлеба, которая должна представлять кровь и тело бога. Не говоря уже об иконах, чудесах, безнравственных рассказах Библии, передаваемых как образцы поступков, так же как и об евангельских чудесах и обо всем безнравственном значении, которое придано евангельской истории.

Ведь это все равно, как если бы кто-нибудь составил из цикла русских былин с Добрыней, Дюком и других с прибавлением к ним цельного учения Еруслана Лазаревича и преподавал бы его детям как разумную историю!

Нам кажется, что это неважно, а между тем то преподавание так называемого "закона божия" детям, которое совершается среди нас, есть самое ужасное преступление, которое можно только представить себе! Истязание, убийство, изнасилование детей ничто в сравнении с этим преступлением.

Правительству, правящим, властвующим классам нужен этот обман, с ним неразрывно связана их власть, и потому правящие классы всегда стоят за то, чтобы этот обман производился над детьми и поддерживался бы усиленной гипнотизацией над взрослыми; людям же, желающим не поддержания ложного общественного устройства, а, напротив, изменения его, и, главное, желающим блага тем детям, с которыми они входят в общение, нужно всеми силами стараться избавить детей от этого ужасного обмана. И потому совершенное равнодушие детей к религиозным вопросам и отрицание всяких религиозных форм без всякой замены каким-либо положительным религиозным учением все-таки несравненно лучше еврейско-церковного обучения, хотя бы в самых усовершенствованных формах.

Мне кажется, что для всякого человека, понявшего всё значение передачи ложного учения за священную истину, не может быть и вопроса о том, что ему делать, хотя бы он и не имел никаких положительных религиозных убеждений, которые он бы мог передать ребенку.

Если я знаю, что обман — обман, то, ни при каких условиях, я не могу говорить ребенку, наивно, доверчиво спрашивающему меня, что известный мне обман есть священная истина!

Было бы лучше, если бы я мог ответить правдиво на все те вопросы, на которые так лживо отвечает церковь, но если я и не могу этого, я все-таки не должен выдавать заведомую ложь за истину, несомненно зная, что от того, что я буду держаться истины, ничего кроме хорошего произойти не может.

Да, кроме того, несправедливо то, чтобы человек не имел бы чего сказать ребенку, как положительную религиозную истину, которую он исповедует. Всякий искренний человек знает то хорошее, во имя чего он живёт. Пускай он скажет это ребенку или пусть покажет это ему, и он сделает добро и наверное не повредит ребенку." (Л.Н.Толстой. Собр. соч. в 22 т. Т.19. Письма. 362. А. И. Дворянскому. 1899).

Надеюсь, что теперь и мои работы по теологии будут тоже изучаться студентами и профессорами после включения "Теологии" в систему научных знаний и начала финансирования этой новой науки!

Вот уж обрадовали меня, Владимир Владимирович! Спасибо!

Приложение:

1. "Пост для дискуссии на тему политики, религии и манипуляции сознанием человека!"

2. "Мы Библию читали! Благин, не надо держать людей за дураков!"

3. "Чем еврейская звезда отличается от русской звезды?".

5 марта 2018 г. Мурманск. Антон Благин

Комментарий:

Белый Рус: статья очень своевременная! Как это ни грустно или ни смешно, Кирилл Гундяев действительно имеет невысокую меру понимания! То он на камеру говорит (и это смотрит вся Россия!), что предки славян "были варварами, людьми второго сорта, почти зверями", то потом он говорит абсолютно правильные слова, называя свой церковный сан на византийский манер — "патриарх Гиперборейских стран", выдавая тайну Русской Гипербореи, которую все ищут и якобы не могут найти. Это говорит об имеющемся у него когнитивном диссонансе, при котором человек сам себе противоречит в двух разных суждениях об одном и том же предмете обсуждения: то предки славян — "дикари, почти звери", то Русь — земля славных ариев, которых греки называли "гиперборейцами"! Этот же когнитивный диссонанс наблюдается у патриарха и в его заявлениях, сделанных в СМИ касательно "Теологии". Ему кажется, что после включения "Теологии" в систему научных знаний должен наступить "финал атеистической системы образования", при этом он сам всё делает для того, чтобы наступил финал всей ложной и крайне вредной для человечества библейской доктрины. И он это делает, сам того не ведая, исключительно на благо России!