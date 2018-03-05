8000 гвоздик товарищу Сталину

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Состоялась очередная акция "2 гвоздики товарищу Сталину".Неравнодушной общественностью было собранорублей.Было возложенокрасных гвоздик на могилу Сталина у Кремлевской стены.

Источник: colonelcassad.livejournal.com