Главная » История, Политика, События

8000 гвоздик товарищу Сталину

13:23. 5 марта 2018 Просмотров - 267 2 коммент. Опубликовал:


Состоялась очередная акция "2 гвоздики товарищу Сталину".
Неравнодушной общественностью было собрано 218 740 рублей.
Было возложено 8000 красных гвоздик на могилу Сталина у Кремлевской стены.



Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 2 гвоздики, акции, красная площадь, Кремль, Москва, сталин, фотографии
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
2 гвоздики товарищу Сталину
... раз уже традиционная акция "2 гвоздики товарищу Сталину".Акция как обычно носит внеполитический..., скидываются на красные гвоздики которые возлагают на могилу Сталина у Красной Стены... 712 рублей.Возложено - 6000 красных гвоздик.Более полный отчет об акции...
Две гвоздики товарищу Сталину. 5 марта 2018 года.
... традиционно анонсирую очередную акцию "2 гвоздики для товарища Сталина", которая на сей раз... на Красной площади у могилы товарища Сталина 05.03.2018 года.Целостность... сделать это лично.Акция «Две гвоздики для товарища Сталина» проводится в шестнадцатый раз...
2 гвоздики товарищу Сталину
...товарища Сталина, неравнодушные люди в рамках традиционной акции "2 гвоздики для товарища Сталина..." возложили на его могилу у Кремлевской стены 5500 красных гвоздик... Днем Рождения, товарищ Сталин!Источник: colonelcassad.livejournal....
Анонс. 5 марта 2016 г. Две гвоздики для товарища Сталина - 12.
...акцию "Две гвоздики для товарища Сталина".Уже традиционная акция "Две гвоздики для товарища Сталина", проходящая в...на Красной площади у могилы товарища Сталина 05.03.2016 года.... это лично.Акция «Две гвоздики для товарища Сталина» проводится в двенадцатый раз...
Две гвоздики для товарища Сталина. Подготовка.
....Две гвоздики для товарища Сталина. Подготовка.Уже традиционная акция "Две гвоздики для товарища Сталина", проходящая... Красной площади у могилы товарища Сталина 21.12.2016 года....это лично.Акция «Две гвоздики для товарища Сталина» проводится в тринадцатый раз......
2 гвоздики для товарища Сталина. 21 декабря 2017 года
...к очередной акции "Две гвоздики для товарища Сталина".2 гвоздики для товарища Сталина - 15.21 декабря...на Красной площади у могилы товарища Сталина 21.12.2017 года....сделать это лично.Акция «Две гвоздики для товарища Сталина» проводится в пятнадцатый раз...

2 коммент.»

  • 615 445
    Александр 5 марта 2018 в 15:16 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Народ помнит человека, который победил разруху и фашизм, создал великую державу, которую развалили Горбачевы и Ельцины, но сохранилось оружие для защиты оставшейся территории.

    Ответить
  • 5058 4340
    Руса 5 марта 2018 в 16:56 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Русский народ не обманешь, несмотря на любые ухищрения и ложь либерастов,
    агентов Госдепа и пятой колонны, а также замалчивание властей о выдающейся
    роли Сталина в истории России, о его трудах, учениях и великих свершениях.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>