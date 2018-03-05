8000 гвоздик товарищу Сталину
13:23. 5 марта 2018 Просмотров - 267 2 коммент. Опубликовал: brahman
Состоялась очередная акция "2 гвоздики товарищу Сталину".
Неравнодушной общественностью было собрано 218 740 рублей.
Было возложено 8000 красных гвоздик на могилу Сталина у Кремлевской стены.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Народ помнит человека, который победил разруху и фашизм, создал великую державу, которую развалили Горбачевы и Ельцины, но сохранилось оружие для защиты оставшейся территории.
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Русский народ не обманешь, несмотря на любые ухищрения и ложь либерастов,
агентов Госдепа и пятой колонны, а также замалчивание властей о выдающейся
роли Сталина в истории России, о его трудах, учениях и великих свершениях.