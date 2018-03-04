Выбор прост: плати „дань” или сиди в тюрьме

Когда вводили перестройку, то потихоньку меняли русскоесудие на юриспруденцию.Теперьповсеместно попирается, зато „нашлёпали” юристов. Вместе сиз цеха юристов исчезли понятия чести, совести и справедливости, зато махровым цветом распустились заимствованные с Запада рыночные отношения.Результатом которых явились не только известные „хахальки” и многое, многое другое, но и вопиющий случай, рассказанный ниже.

Источник: ss69100.livejournal.com