Главная » Невероятное в мире, Политика

Выбор прост: плати „дань” или сиди в тюрьме

17:11. 4 марта 2018 Просмотров - 320 3 коммент. Опубликовал:
Когда вводили перестройку, то потихоньку меняли русское правосудие на юриспруденцию.

Теперь право повсеместно попирается, зато „нашлёпали” юристов. Вместе с правом из цеха юристов исчезли понятия чести, совести и справедливости, зато махровым цветом распустились заимствованные с Запада рыночные отношения.

Результатом которых явились не только известные „хахальки” и многое, многое другое, но и вопиющий случай, рассказанный ниже.


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: власть, закон, справедливость, человек, честь
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Была ли Грузия союзником России? Политическая модель выживания грузинского государства
...так или иначе связаны с отказом платить дань или с...вместе с ним в тюрьме — тот самый ...арестовывают, осуждают, но сидеть ему, как и... причинам. 6. Простое математическое экстраполирование показывает,...абсолютна. Никакого другого выбора история Грузии за последние...
Когда начнём?
... он преследуется, тюрьмы полны его лучшими ...сторон был дан справедливый и равный выбор. Это... Главнокомандующего или Президент Лукашенко или другого ...сомневаюсь, что там сидят высоко подготовленные специалисты...насилия. Нам Путин просто платит нефтерублями за то...
Бэкграунд, выпуск-275 за 22 сентября 2012
...с заключёнными или что украинские тюрьмы ничем не...и заставляли заключенных сидеть прямо у окна...Америки на носу выборы. Просто расклад геополитических карт...же таковы: все данные электронных протоколов практически... семестра он будет платить студенту стипендию из...
Бэкграунд, выпуск-319 за 28 сентября 2013
...рынка предпочитают сидеть с ...Под неуправляемостью данного процесса подразумевается...бесперспективность евроинтеграционного выбора.Цитата: Слободан...или занятия спортом и говорить нечего –плати, плати и еще раз плати...просто невозможно – за это грозила тюрьма......
Бэкграунд, выпуск-276 за 29 сентября 2012
...Если Юлия Тимошенко сидит в тюрьме за подписание негодных...современности у нас простой выбор: погибнуть или выбрать коммунистическую идею...а получали вторую заработную плату в Международном гуманитарном ... – в данном случае просто красивой игрушкой. Или вот еще ......
Бэкграунд, выпуск-321 за 12 октября 2013
... просто не существует. «Одесситы свой выбор ...Человека посадили в тюрьму за насмешки ...Пока Америка сидит на бобах... иногда, как дань традиции, сохраняются ...освещения или лампами ДЛР или натрия или ...заместитель председателя общественной платы Владимир Мамонов....

3 коммент.»

  • 549 538
    Зарема Хозиева 4 марта 2018 в 17:32 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Оперуполномоченного под суд и выгнать с работы .

    Ответить
  • 127 79
    Korsar 4 марта 2018 в 17:48 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Именно это и есть реальность.Наш суд самый гуманный суд в мире. Любой срок за ваши деньги или условка и переквалификация. На всё цена имеется

    Ответить
  • 2603 1869
    Sergeev 4 марта 2018 в 18:52 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Парень сам себе срок по незнание намотал, согласившись на 118, у него даже не было превышения необходимой обороны. Единственное что ему надо было сделать это обратиться за медпомощью в травмпункт. В таких случаях пишут встречное заявление и дело закрывают в связи с примирением сторон. Насчёт юристов полностью согласен, они потеряли совесть.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>