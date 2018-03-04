Выбор прост: плати „дань” или сиди в тюрьме
17:11. 4 марта 2018 Просмотров - 320 3 коммент. Опубликовал: brahman
Когда вводили перестройку, то потихоньку меняли русское правосудие на юриспруденцию.
Теперь право повсеместно попирается, зато „нашлёпали” юристов. Вместе с правом из цеха юристов исчезли понятия чести, совести и справедливости, зато махровым цветом распустились заимствованные с Запада рыночные отношения.
Результатом которых явились не только известные „хахальки” и многое, многое другое, но и вопиющий случай, рассказанный ниже.
Теперь право повсеместно попирается, зато „нашлёпали” юристов. Вместе с правом из цеха юристов исчезли понятия чести, совести и справедливости, зато махровым цветом распустились заимствованные с Запада рыночные отношения.
Результатом которых явились не только известные „хахальки” и многое, многое другое, но и вопиющий случай, рассказанный ниже.
Источник: ss69100.livejournal.com
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Оперуполномоченного под суд и выгнать с работы .
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Именно это и есть реальность.Наш суд самый гуманный суд в мире. Любой срок за ваши деньги или условка и переквалификация. На всё цена имеется
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Парень сам себе срок по незнание намотал, согласившись на 118, у него даже не было превышения необходимой обороны. Единственное что ему надо было сделать это обратиться за медпомощью в травмпункт. В таких случаях пишут встречное заявление и дело закрывают в связи с примирением сторон. Насчёт юристов полностью согласен, они потеряли совесть.