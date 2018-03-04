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Вот для чего России нужны неуловимые ракеты

20:51. 4 марта 2018 Просмотров - 338 Нет комментариев Опубликовал:

Прошедшая неделя запомнилась в первую очередь российскими военными разработками, впервые представленными широкой общественности. Однако убеждение, что Россия стремится разжечь новую войну неверное в корне. Вот лишь некоторые производственные и научные новости последних дней.

Время-вперёд! #281

Полный текст выпуска и ссылки на источники новостей в нашем блоге на Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/media/id/5a604c…

Наш сайт: http://www.время-вперед.рф/

Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/nsmwGIUsLoM

Ролик нашей студии «Россия готова исполнить мечту Прибалтики»
https://youtu.be/2AC00pJDcNE

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В выпуске используется музыкальный фрагмент от В. Зеленцова https://www.youtube.com/watch?v=HCqp5…

На обложке выпуска – российская актриса Екатерина Климова

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Источник: www.youtube.com

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