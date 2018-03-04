Учителя со стволами, казаки в Росгвардии и Настя Рыбка в тайской тюрьме

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В этом выпуске:

00:05 подготовка укров к штурму Донбасса

03:10 крамольная речь Леонида Кучмы про успехи майданных реформ

07:25 Дмитрий Гордон – об истинном организаторе евромайдана

09:15 Дональд Трамп – о необходимости вооружения школьных учителей

14:06 казачьи войска на Кубани – уверенный шаг к сословному обществу

18:11 статистика секс-страданий тружениц Голливуда

21:15 Илон Маск и спутниковый интернет для всех

23:39 кровавая месть по-псковски

25:03 Настя Рыбка и репутация королевства Таиланд

26:53 российские хоккеисты – чемпионы Олимпиады



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/goblin_ne…



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Источник: www.youtube.com