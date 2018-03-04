Учителя со стволами, казаки в Росгвардии и Настя Рыбка в тайской тюрьме
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В этом выпуске:
00:05 подготовка укров к штурму Донбасса
03:10 крамольная речь Леонида Кучмы про успехи майданных реформ
07:25 Дмитрий Гордон – об истинном организаторе евромайдана
09:15 Дональд Трамп – о необходимости вооружения школьных учителей
14:06 казачьи войска на Кубани – уверенный шаг к сословному обществу
18:11 статистика секс-страданий тружениц Голливуда
21:15 Илон Маск и спутниковый интернет для всех
23:39 кровавая месть по-псковски
25:03 Настя Рыбка и репутация королевства Таиланд
26:53 российские хоккеисты – чемпионы Олимпиады
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/goblin_ne…
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Источник: www.youtube.com