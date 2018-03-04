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Только для адекватных

11:38. 4 марта 2018 Просмотров - 290 Нет комментариев Опубликовал:
Павел Токмаков

На холодную голову… Сколько ИСТЕРИКИ в мире мокрых штанишек.

Время всегда работает на того, кто умнее и кто активнее развивается. Россия умнее, а США в роли ОТСТАВШИХ, я бы даже сказал безнадёжно отставших. Неужели люди с мозгами до сих пор этого не поняли?

Все истерики США, вся их показушная наглость, твиттерные баталии против КНДР и поиск русского следа – тому свидетельство. Сделать то по большому счету ничего не могут даже с С.Кореей… Эпоха, когда Америка была гегемоном ПРОШЛА и с этим надо смириться. Полагаю, окончательно это оформилось в 2013 году, когда Россия включилась в 3 мировую войну на ближнем востоке и готовился переход Крыма на Родину.

С тех пор США только теряли на международной арене и становились слабее. А Россия наоборот приобретала силу и вес. Не надо пугать истериками и неадекватностью американского руководства, все ровно ПРИДЕТСЯ ДОГОВАРИВАТЬСЯ. Многие даже не представляют насколько все заблуждаются на счёт технологической силы США. У них давно всё не в порядке особенно с новейшими технологиями и разработками. Отсюда все их импотентские истерики и слив по всем направлениям. Надо перестать мыслить в терминах 90-х, когда США были сильны. С тех пор уже прошло 30 лет американской ДЕГРАДАЦИИ.


Достаточно посмотреть их ВЕДУЩИЕ СМИ чтобы убедиться в этом! Начиная с 2000 американцы жирели, наслаждаясь ощущением безнаказанности и исключительности и занимались грандиозными распилами военного бюджета в кредит. Потом пошла один за другим череда ПРОВАЛОВ. В Ираке, в Афганистане, в Сирии, на Украине. Везде разжиревшая от собственное значимости страна начала проигрывать. А Россия не расслабилась а наоборот собралась… Через Сирию прошел практически весь летный состав ВКС РФ. Это грандиозный реальный боевой опыт. Десятки тысяч боевых вылетов. Плюс испытали кучу новых вооружений в реальных условиях по реальным целям.

И количество новых разработок в российском ВПК не уменьшается, а растёт. Чего не скажешь про штаты, которые десятки лет пилят бюджет на пустое говно вроде F-35 (гораздо хуже чем F-22 образца 90х) или деревянные зумвольты, которые не могут выйти в море и ничего действительно стоящего не разрабатывают. Во всех современных военных кампаниях, где участвовали США полный провал. Вспомните эпопею с Мосулом, это был тотальный стыд. Недооценивать противника конечно не нужно. Даже немцев с их ОБОСРАНСВЕРОМ надо оценивать адекватно. Но переоценивать и трепетать не нужно. Всем надо успокоится, те кому надо у нас – работают 24 часа в сутки и делают всё, что нужно.

ОТСТАВИТЬ ИСТЕРИКУ! занимайтесь конструктивной деятельностью… Если вы верите в возможность скорой ядерной войны, рекомендую всем вашим знакомым и из стран НАТО посоветовать перебираться в Россию, у нас будет безопаснее. Намного безопаснее… А 3 МИРОВАЯ уже идет, только теперь мысль о переносе ее на нашу территорию немного потеряла актуальность…

Павел Токмаков

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: ближний восток, впк, Россия, США, Украина
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