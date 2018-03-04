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Сирия, ИГИЛ, последние новости 04 марта 2018

11:48. 4 марта 2018 Просмотров - 886 Нет комментариев Опубликовал:

Брифинг Центра примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике

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Коротко по Сирии. 04.03.2018



Так как пока в дороге, то полноценные обзоры по Сирии возобновятся с понедельника.
Поэтому коротко.



К 3 марта Восточная Гута продолжила сокращаться в размерах, после того как окончательно был зачищен район Нашабии и Утайи, а так же занят кусок сельской местности к северо-западу от Нашабии. По сути, после прорыва основных оборонительных линий боевиков, их сейчас методично оттесняют к Думе, Харасте и городской застройке к югу от базы легкой бронетехники. Там темпы продвижения конечно упадут, но в итоге Восточная Гута сократиться в размерах более чем в 2 раза.
Перемирие разумеется не работает, так как боевики не желают выпускать мирных жителей, которых они используют в качестве заложников, но в конечном итоге это не спасает боевиков от военного поражения. Их положение становится все более отчаянным, что в свою очередь повышает вероятность провокации с использованием химического оружия, чтобы дать обоснования спонсорам международного терроризма нанести удар по Асаду.











Как и говорилось на прошлой неделе, так хорошо в Восточной Гуте дела у Асада не шли уже несколько лет. Само собой, без помощи России и Ирана тут тоже не обошлось, но на то и коалиционная война, чтобы деятельно помогать союзникам.
Разумеется, все это не дается даром и в ходе наступления сирийская армия несет достаточно существенные потери в людях и технике, но это неизбежные потери при операции такого масштаба и стратегического значения.



В Африне турки наконец взяли Райо и готовятся к штурму Жиндареса. Пускай и неспешно, но турки решили задачу взятия под контроль границы Сирии и Турции в Африне, а также заняли два достаточно крупных города – Бюльбюль и Райо и готовятся занять третий. В конечном итоге, техническое превосходство турок и большое кол-во дешевой "Зеленой" пехоты, позволяет обеспечивать непрерывное давление, которому курдам и помогающему курдам сирийскому ополчению, нечего противопоставить. Потери несет как YPG (по персии курдов счет идет на сотни, по версии турок, уже более 2000), так и части NDF (общие потери уже достигают несколько десятков убитых и раненых). Регулярные части САА по-прежнему стоят в районе Алеппо, Россия также не оказывает существенного давления на Турцию, чтобы это прекратить. Причины этого понятны – курды продолжают ломаться в вопросах сдачи оружия и военных объектов в Африне Асаду, поэтому текущий уровень помощи носит символический характер. При сохранении этих тенденций турки в течении ближайшей недели займут Жиндарес и еще несколько продвинутся к столице кантона. Курды могут затягивать это продвижение своим сопротивлением, но остановить его не могут, в силу нехватки тяжелого вооружения и полного господства турецких ВВС в воздухе.
С учетом того, что Эрдоган анонсировал амбициозные военные планы на лето 2018-го года, можно предположить, что Турция так или иначе намерена завершить операцию в Африне до конца весны – либо заняв кантон, либо вынудив курдов сдаться Асаду.







 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: главное, компиляция
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