Россию ждет большой бюджетный маневр?

Такой вывод можно сделать из социально-экономической части послания Владимира Путина Федеральному собранию. Где найти деньги, чтобы исполнить поручения?

Президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию и заявил, что в ближайшие шесть лет резко возрастут государственные инвестиции в человеческий капитал, то есть в здравоохранение и образование. Он анонсировал увеличенные темпы строительства жилья, школ, детсадов, больниц и фельдшерских пунктов, а также призвал снизить среднюю ставку по ипотеке до 7%. Кроме того, глава государства рассказал о большой программе строительства дорог, которыми, его выражению, надо «прошить» всю Россию.

ВВП страны, согласно посланию, должен ежегодно расти почти на 4%, производительность труда — на 5%. Президент назвал лишь несколько конкретных цифр расходов на предстоящие шесть лет: 11 трлн рублей на дороги и 3,4 трлн на демографию. Что же касается источников финансирования, то глава государства сам задал этот вопрос:

финансирования, то глава государства сам задал этот вопрос:

Владимир Путинпрезидент Российской Федерации

О том, что в России могут провести бюджетный маневр и увеличить расходы на медицину и образование, ранее писали «Ведомости». По данным издания, за маневр выступает глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

Что же касается каналов финансирования, то обсуждаются разные варианты. Среди них — большее использование нефтегазовых доходов. Видимо, речь идет о смягчении бюджетного правила, когда в резервы идет часть средств от экспорта энергоносителей. Еще один вариант — повышение налогов.

Где взять деньги на то, чтобы исполнить поручения Путина? Мнение директора Центра макроэкономических исследований Финансового университета Евгения Балацкого:

Евгений Балацкийдиректор Центра макроэкономических исследований Финансового университета

Также Владимир Путин заявил о сокращении бедности в два раза, о росте ВВП на душу населения в полтора раза. До 50% должна вырасти доля прямых межрегиональных перелетов.

Говорил президент об обновлении электроэнергетики: в эту отрасль планируется привлечь 1,5 трлн рублей частных инвестиций. Он сказал и о принципиальной позиции: доля государства в экономике должна постепенно снижаться.

При каких условиях все эти планы могут быть претворены в жизнь? Точка зрения управляющего директора компании «Московские партнеры» Евгения Когана:

Евгений Когануправляющий директор компании «Московские партнеры»

Что касается технологий, президент заявил о значительном прорыве России в сфере вооружений. В частности, Путин в ходе оглашения послания анонсировал «неуязвимую» ядерную ракету.