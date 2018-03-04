Россию ждет большой бюджетный маневр?
Такой вывод можно сделать из социально-экономической части послания Владимира Путина Федеральному собранию. Где найти деньги, чтобы исполнить поручения?
Президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию и заявил, что в ближайшие шесть лет резко возрастут государственные инвестиции в человеческий капитал, то есть в здравоохранение и образование. Он анонсировал увеличенные темпы строительства жилья, школ, детсадов, больниц и фельдшерских пунктов, а также призвал снизить среднюю ставку по ипотеке до 7%. Кроме того, глава государства рассказал о большой программе строительства дорог, которыми, его выражению, надо «прошить» всю Россию.
ВВП страны, согласно посланию, должен ежегодно расти почти на 4%, производительность труда — на 5%. Президент назвал лишь несколько конкретных цифр расходов на предстоящие шесть лет: 11 трлн рублей на дороги и 3,4 трлн на демографию. Что же касается источников финансирования, то глава государства сам задал этот вопрос:
финансирования, то глава государства сам задал этот вопрос:
Владимир Путинпрезидент Российской Федерации
«Уважаемые коллеги, чтобы обеспечить прорывное развитие, вывести на новый уровень образование, здравоохранение, качество городской среды и инфраструктуры, в ближайшие шесть лет нам потребуется направить на эти цели значительные дополнительные финансовые ресурсы. Вопрос — за счет чего? За счет чего планируется изыскать эти средства? Прежде всего, нужно четко выстроить приоритеты и повысить эффективность государственных расходов, энергичнее привлекать частные ресурсы для финансирования крупных проектов. Также будущему правительству предстоит как можно быстрее сформировать новые налоговые условия, они должны быть стабильны и зафиксированы на предстоящие годы. Подчеркну: нам нужны такие фискальные решения, которые обеспечат пополнение бюджетов, причем всех уровней, а также исполнение всех социальных обязательств. И при этом будут не сдерживать, а стимулировать экономический рост».
О том, что в России могут провести бюджетный маневр и увеличить расходы на медицину и образование, ранее писали «Ведомости». По данным издания, за маневр выступает глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.
Что же касается каналов финансирования, то обсуждаются разные варианты. Среди них — большее использование нефтегазовых доходов. Видимо, речь идет о смягчении бюджетного правила, когда в резервы идет часть средств от экспорта энергоносителей. Еще один вариант — повышение налогов.
Где взять деньги на то, чтобы исполнить поручения Путина? Мнение директора Центра макроэкономических исследований Финансового университета Евгения Балацкого:
Евгений Балацкийдиректор Центра макроэкономических исследований Финансового университета
За счет в основном работы Минфина. То есть Минфин сейчас очень жестко отслеживает такую систему изъятия всех платежей, которые только возможны. То есть просто все-все обложено, за все берутся деньги, все очень четко контролируется. ЦБ в связке работает, чтобы ничто мимо него не прошло. В этом смысле просто, видимо, будет продолжаться вот эта линия по собираемости всех платежей, которые вообще возможны в стране. Наверное, это немного позволит пополнить казну, но, по всей вероятности, это не будет радикальное усиление. Есть еще канал, который уже сегодня активно используется, — это все-таки долговой инструмент. К сожалению, страна сейчас его все активнее использует, поэтому, по всей вероятности, там тоже этот инструмент продолжат использовать. И это, наверное, два таких реальных канала, которые смогут дать деньги на такие мероприятия. Это, конечно, значит — залезать в долг, благо там какие-то резервы у России есть, то есть сейчас пока не самый большой долг, но нежелательно это все. Тем не менее здесь еще возможно дальнейшее накопление долга. И, конечно, вот эта деятельность Минфина по собираемости всего и вся, это, кстати, у Минфина получается неплохо, то есть, действительно, все каналы отрабатываются по полной программе. Могут ли повыситься налоги? Могут, но вопрос, какие налоги. Потому что в принципе на сегодняшний день достигнут некоторый консенсус. То есть все налоги, которые можно было повысить, повысили, все, что можно сделать, сделали, все маневры с нефтегазовым сектором тоже сделаны. Здесь уже похоже, что лимит исчерпан. Все время нависает вопрос о прогрессивном подоходном налоге. Здесь есть определенные возможности, и, в общем-то, даже я бы сказал, что есть возможности здорово пополнить бюджет, но на политическом уровне этот вопрос пока не решен, потому что фактически страна является уникальной с точки зрения мировой практики. При таком серьезном социальном неравенстве, как в России, мы являемся, наверное, единственной страной, где действует плоская шкала подоходного налога».
Также Владимир Путин заявил о сокращении бедности в два раза, о росте ВВП на душу населения в полтора раза. До 50% должна вырасти доля прямых межрегиональных перелетов.
Говорил президент об обновлении электроэнергетики: в эту отрасль планируется привлечь 1,5 трлн рублей частных инвестиций. Он сказал и о принципиальной позиции: доля государства в экономике должна постепенно снижаться.
При каких условиях все эти планы могут быть претворены в жизнь? Точка зрения управляющего директора компании «Московские партнеры» Евгения Когана:
Евгений Когануправляющий директор компании «Московские партнеры»«В принципе, все то, что оглашено президентом, в общем-то, достаточно не просто здраво слышится — это хорошие все идеи. Мне нравятся инвестиции в дороги, инфраструктуру вообще надо развивать, это у нас не дороги часто, а направления. Очень хорошо, когда мы говорим о том, что надо решать демографические проблемы, потому что, действительно, народ вымирает, и в медицину вкладывать. Короче, я, если честно, готов подписаться практически под любым тезисом, который озвучивал президент. Есть только одно но. Президент говорит в данном случае о том, что необходимо увеличить долю несырьевого сектора и, кроме того, необходимо увеличить долю всех тех, кто работает в малом и среднем бизнесе. Я лично двумя руками за, но тогда есть одна очень серьезная проблема, точнее вопрос. А что мы будем делать с госкорпорациями? Потихонечку их будем разукрупнять, понижать долю государства? Ну, замечательно, но это уже, знаете, достаточно революционные вещи, это очень сильно. Если мы действительно пойдем по этому пути, то я уверяю, что и деньги придут, и инвесторы придут, инвестиции. Но я думаю, что Владимир Владимирович должен был сказать еще об одной важной вещи — о понижении рисков в нашей экономике: рисков для простого производителя, рисков для инвестиций. То есть, когда человек вкладывает в свое предприятие, он понимает, что к нему не придут завтра и не попросят объяснить, из каких денег он вкладывает, а еще лучше — это как раз самая маленькая проблема — не попросят поделиться. Вот это у нас момент очень серьезный. Иначе говоря, священная защита частной собственности, развитие институтов, развитие института суда — демократизация института суда или, как я писал недавно, ну, наверное, переезд всех судов из Басманного района куда-нибудь в другой, где экология получше».
Что касается технологий, президент заявил о значительном прорыве России в сфере вооружений. В частности, Путин в ходе оглашения послания анонсировал «неуязвимую» ядерную ракету.
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Куда еще то маневрировать?!! И с кем?? Возглавят маневры сйабуч с кудриным? Уже бля доманеврировались,мало,еще есть у ватников деньги?? Во,гады,не хотят подыхать! Ладно,чичас мы их маневром очередным!
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Не изменив радикально системы жизнедеятельности населения страны, но, увеличив финансирование этих систем, это значит – пустить бюджетные деньги всё на тот же “распил”, только в большем количестве.
Господа – паразиты, составляющие экономический блок правительства, не понимают, откуда брать деньги, на обещанное путинское увеличение финансирования некоторых жизненоважных программ. Да и откуда им знать, если в экономическом блоке правительства, нет ни одного настоящего экономиста.
Правительство черпает деньги из карманов трудящихся с помощью увеличения налогового бремени, и повышения акцизов на всевозможные товары.
Налоги уже стали грабительскими, лишая промышленность развития, а основная масса трудящихся становится беднее.
Паразиты не понимают, что максимальное снижение налогового бремени, обеспечит рост промышленности и приток в казну больших денежных сумм отчислений, из увеличившихся прибылей предприятий. Трудящиеся станут больше зарабатывать, а в стране уменьшится число должников, и повысятся прибыли торговых организаций, благодаря увеличению покупательной способности трудящихся масс.
По большому счёту, страну нужно переводить из торгово-паразитической государственной системы, в созидательную, социалистическую, государственную систему.
На время переходного периода, страна должна быть закрыта “Железным занавесом”.
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На выход “железный занавес” должен быть открыт!! Нельзя повторять ошибок Союза. Пусть “поравалитьевшие” катятся,без задержек! Если,конечно чисты перед законом.