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Лоббисты криминализации института семьи получили отлуп в Общественной палате

20:52. 4 марта 2018 Просмотров - 378 Один комментарий Опубликовал:

В последний день февраля в Общественной палате России на «круглом столе» под названием «Декриминализация побоев спустя год: последствия принятия закона» ювенально-правозащитное лобби, усиленное представителями силовых ведомств, получило грамотный и квалифицированный отпор от родительской общественности в лице экспертов Родительского Всероссийского Сопротивления, Общественного уполномоченного по защите семьи, Патриаршей комиссии по семье и др.


Аргументы общественников были столь убедительны, что модераторы «круглого стола» из числа руководства Комиссия по безопасности и взаимодействию с ОНК, а равно и другие изначально ювенально настроенные чиновники, стали «переобуваться в воздухе».



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Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: власть, дети, закон, права человека, рвс, ювенальная
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