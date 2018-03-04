- Лисички - эффективнейшее натуральное средство от паразитов: как приготовить и принимать

Если вы считаете, что тема паразитов вас не касается – познакомьтесь с данными статистики: по данным ВОЗ, паразитарными болезнями инфицировано почти 75%населения Земли, независимо от уровня жизни! Такая статистика едина и для развивающихся, и для вполне благополучных, развитых стран.

По данным из того же источника, практически 80% всех существующих заболеваний либо напрямую вызваны паразитами, либо являются следствием жизнедеятельности паразитов в нашем организме!

А вот неофициальные данные, собранные по методу биочастотной резонансной диагностики – глистными инвазиями заражено практически 100% населения России (!), паразитарными болезнями инфицировано почти 80% населения Земли.

Из 10 произвольно выбранных «с улицы» и обследованных по данной методике людей только у половины обнаружено менее 8 видов паразитов в организме, у остальных, в среднем, от 8 до 15 видов! Еще раз подчеркну – ВИДОВ, а не особей!

Не секрет, что:

1. астма связана в 100% случаев с личинками аскариды



2. следствие поражения поджелудочной железы трематодой cахарный диабет в некоторых случаях - следствие поражения поджелудочной железы трематодой



3. личинки аскариды экзема и псориаз - это болезнь, вызванная аскаридами



4. железодефицитная анемия - связана с заражением анкилостомой и аскаридой



5. хламидии, трихомонады, стафилококки простейшие одноклеточные организмы (хламидии, трихомонады, стафилококки) поражают детей уже в утробе матери



6. паразитарные болезни являются причиной задержки психического и физического развития детей и снижения трудоспособности взрослых людей.

Паразиту.НЕТ

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Подняв вчера тему "Русская тройчатка Иванченко от паразитов — как сделать своими руками и как принимать.." я не ожидал такого продолжения. Чем всё-таки хорош информационный коллективный разум - Интернет, так это своей оперативностью.

Один из читателей обратил моё внимание на другое природное средство от паразитов - лисички.

Меня очень интересуют способы, методики, техники, приёмы и т.д для оздоровления, не требующие больших финансовых расходов и имеющих действительный эффект от применения. Насобирать лисичек, насушить их или приготовить настой на водке, принимать в сыром виде, ну что может быть ещё проще...

Предлагаю и вам ознакомиться с подборкой материалов. - В.Лычковский.

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Лисички - эффективнейшее натуральное средство от паразитов: как приготовить и принимать

Лисичка, «петушок» — ярко-желтый нарядный гриб, распространен в российских лесах повсеместно. Растет большими семьями и часто можно встретить целые поляны, усыпанные большими и совсем маленькими грибками.

Широко используется в кулинарии и по своим вкусовым качествам не уступает грибам «благородным». Но главное богатство лисичек не их отменный вкус, а полезные вещества.

В грибах содержатся:

хитинманноза;



органические кислоты;



аминокислоты;



органические кислоты;



витамины;



каротин;



полисахариды.

Давно изучены целебные свойства ярко-желтых грибов.

Ценность лисичек – в их «умении» бороться с паразитами человеческого организма.

Лечение лисичками от паразитов известно с незапамятных времен. Еще деревенские знахари успешно гнали «червей подсердных» настойками лисичек. Кроме того, рыжим грибом спаслись от воспаления печени, детского рахита, онкологических заболеваний.

Поэтому лисички от глистов – превосходное и доступное средство для каждого жителя страны.

Паразиты – неприятные и опасные существа, «местом обитания» для которых служит организм человека и животных. К паразитам относятся простейшие, ленточные и круглые черви. Паразитарные организмы живут в теле человека, питаются за счет него, размножаются в нем.

Глисты являются первопричиной артрита, миокардита, цистита, кишечных, печеночных, глазных заболеваний.

Как лисички борются с паразитами

«Петушок» — один из немногих грибов, не содержащий токсины, он не вызовет расстройства желудка и кишечника. Этого оранжевого красавца «не любят» черви и насекомые. Лисичка содержит природный антибиотик D-маннозу, несущий смерть гельминтам и их яйцам.

Вещество проникает через оболочку гельминта, блокирует его нервную систему.

Обездвиженный и лишенный возможности дышать червь в скором времени погибает. Яйца паразитов разрушаются еще быстрее. Гибель яиц не дает развиться новому поколению червей, исключает риск рецидива паразитарной инвазии.

Губительная для червей лисичка, человеку вреда не принесет, никаких побочных реакций она не вызывает.

От каких паразитов помогают лисички

Испытания подтвердили противопаразитарное действие лисичек. Выпускаются фармпрепараты на основе вытяжек грибов – крем и капсулы «Лисички». Последователи альтернативной медицины утверждают, что желтый красавец-гриб легко справляется почти со всеми паразитами человеческого организма:

власоглавом;



аскаридами и острицами;



кишечными угрицами;



свиным, бычьим и карликовым цепнями;



кошачьей двуусткой;



лямблиями.

Настойки из лисичек

Рецептов существует множество: на водке, на воде, настоек из сухих и свежих лисичек, настоев с добавлением лишайников, белых грибов, трутовиков. Как принимать лисички, какие травы усилят их действие, зависит от вида глистной инвазии.

Все рецепты несложны, не занимают много времени и финансово доступны.

Настойки на водке

Рецепт 1.Используются свежие мелко порезанные грибы. 2 ст. л. кладут в стеклянную емкость, заливают стаканом спирта или качественной водки. Поставить на две недели в холодильник. Принимать по 1 ст. л. на ночь.

Рецепт 2.Главный компонент – измельченные сухие грибы или грибной порошок. 3 ч. л. порошка засыпать в банку, развести 150 мл спирта или водки. Поставить на две недели в холодильник и забыть. Перед приемом содержимое банки хорошо размешать. Принимать настойку по 1 ч. л. перед сном.

Рецепт 3. Настойка на лисичках с травами. 3–4 среднего размера грибка, немного брусники, 1 ложка Пижмы, пара зубков чеснока и тыквенные семечки измельчаются, заливаются полулитровой бутылкой водки и на неделю отправляются в темное место.

Настойка на лисичках на воде

Сухие грибы или грибной порошок залить кружкой кипяченой или питьевой воды. Дать настояться в течение часа. Настой пьют перед сном в количестве 100 мл. Курс лечения 20–25 дней. При значительных паразитарных поражениях допускается двухразовый прием настойки. Лекарство принимают как есть, с осадком.

Употребление в сыром виде

Лисички не ядовиты, не содержат опасных для человека веществ, их можно употреблять свежими. Как лекарственное средство лисички против паразитов употребляют вместе с белыми грибами, лекарственными растениями и медом.

Лисички с белыми грибами

Взять два-три белых грибочка и столько же «петушков», мелко порезать. Вот весь рецепт. Употребляют 10 дней без перерыва. Этого срока вполне хватает, чтобы избавиться от паразитов.

Лисички с медом

Ошпарить сырые грибочки кипятком, добавить 20 г меда. Употреблять 2 раза в день два месяца.

Настойка на лисичках на кефире

В стакане кефира полчаса настоять 2ч. л. грибов. Пить настой дважды в день по 1 ч. л.

Настойка на лисичках с травяным сбором

1 столовая ложка сбора трав: Мяты, Пижмы, Полыни заливают горячей водой (не кипятком). Порошок добавляют к настою и принимают месяц.

Принимая настои на грибах, можно навсегда забыть о непрошенных гостях.

Во время курса лечения – пить много воды, не менее 2 литров в день. Базовый курс можно повторять регулярно в профилактических целях.

Лисички для профилактики

Большинство врачей единодушны во мнении, что причина почти всех заболеваний – паразиты, проникшие в организм человека. Для профилактики глистных инвазий достаточно принимать 1 чайную ложку грибного порошка в день. Для того чтобы полностью обезопасить себя от «визита» непрошеных гостей нужно 400–500 граммовгрибов одному человеку.

Лечение детей

Лисички не вызывают интоксикации и побочных реакций. Настойкой на воде нельзя отравиться. Малыша легче уговорить выпить грибной настой, чем противное горькое лекарство:

Рецепт 1. В стакан очень горячей воды насыпают столовую ложку грибного порошка. В течение часа настаивают. Настой дают ребенку ежедневно по половине столовой ложки до приема пищи.



Рецепт 2. Половину столовой ложки порошка добавить в стакан с теплой водой. Настоять час. Ребенок принимает лекарство ежедневно перед сном по половине столовой ложки.



Рецепт 3. Измельчить «в кашку» недавно собранные свежие грибы, залить стаканом горячей воды. Ребенок принимает настой со Жмыхом по половине столовой ложки ежедневно в течение месяца на голодный желудок.

Для детей младше шестилетнего возраста дозу приема сокращают до половинки чайной ложки.

От каких паразитарных инфекций помогают лисички

Настойка из лисичек от паразитов – средство многоцелевое, помогающее при кишечных и печеночных глистных инвазиях. Для усиления действия добавляется Пижма, мускатный орех, Золототысячник. Спиртовые настойки и свежие грибы применяют при таких поражениях ленточными и круглыми червями:

Аскаридоз. Спиртовые и водочные настойки для взрослых, на воде для детей.



Лямблиоз. Сырые грибы с добавлением меда, перечной Мяты и Пижмы.



Энтеробиоз – заражение острицами. Настои лисичек с Пижмой, свежие лисички вместе с белыми грибами, настои сырых лисичек вместе с корой осины.



Трихоцефалез – вызывается власоглавом. В качестве лекарственного средства принимают грибной порошок, настоянный на водке.



Тениаринхоз – заражение бычьим цепнем. Используются свежие лисички и белые грибы.



Есть сведения об успешном лечении описторхоза лисичками, но официальная медицина — это никак не комментирует.

Как правильно использовать грибы

Собирают молодые грибы среднего размера. Малышам дают подрасти, от старых «лопухов» большой пользы нет.

Свежие грибы очищают от лесного мусора. Используют сразу после сбора в свежем виде, замораживают или сушат.

Подготовленное сырье разделяют на части – руками или керамическим ножом. Металл во избежание окисления не используют.

Бабушки в деревне сушат грибы на шестках около печек. В городах используют электросушилки и духовки.

После сбора грибов их требуется максимально очистить от загрязнений, но не использовать для этого воду, ведь они впитают ее в себя, словно губка. Для этого надо взять мягкую тряпочку или губку для посуды, которую нужно слегка смочить и протереть грибы. Для традиционной сушки лисички оставляются целыми, поэтому надо нанизать их, как бусы, на толстую нитку, затем просушить при температуре не больше 50°С в течение недели. По отзывам грибников, этот метод заготовки сушеных грибов считается самым надежным.

Самый лучший вариант – сушить грибы на свежем воздухе.

Дальше – по желанию. Можно оставить сухие грибочки в первозданном виде; можно смолоть в кофемолке или измельчить блендером в порошок.

Храниться грибной порошок при комнатной температуре в тканевых мешочках, в пакетах из плотной бумаги, в стеклянных емкостях в течение года – до следующего «лисичкового» сезона.

Порошок разводят теплой водой. Дают немножко настояться и выпивают. А еще это отличная приправа для супов, гарниров и мясных блюд.

Грибы «боятся» высоких температур, полезные вещества разрушают соль и уксус – основа любых маринадов. При солении, мариновании, жарке и варке все целебные свойства исчезают.

Отвара из лисичек как такового нет. Пользу принесут настои на воде или водке, оставшийся после варки грибов «бульон» бесполезен.

Что важно помнить

Любители «тихой охоты» не должны собирать грибы вблизи автомобильных трасс и железных дорог. Принято считать, что лисички не накапливают вредные вещества, но клинически это никак не подтверждено.

В наших лесах встречается несколько видов грибов лисичек. «Петушка» знает «и стар и млад», но встречается малосъедобная и невкусная ложная лисичка. К серьезному отравлению этот гриб не приведет, но вполне может вызвать расстройство желудка. Ярко-желтую красавицу можно спутать и с совсем несъедобной говорушкой оранжевой и с ядовитым омфалитом маслиновым.

Противопоказания

Лисички как средство от паразитов почти не имеют противопоказаний. Грибы не используют или используют с осторожностью при таких патологиях и состояниях:

Если ребенку не исполнилось трех лет. Гриб – продукт специфический, усваивается тяжело и у малыша может вызвать тяжелую аллергию.



Беременность и лактация.



Патологические процессы и острые воспаления поджелудочной железы; панкреатиты.



Кровотечения ЖКТ.



Хронические заболевания почек и печени.

Настойка на лисичках принимается после консультации с врачом и может быть использована в комплексе с антипаразитными препаратами.

Грибы-лисички от паразитов спасают не только человека, но и домашних питомцев. Их применяют как щадящее печень животного средство, способное справиться с большим количеством гельминтов.

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ГРИБЫ ЛИСИЧКИ - ПОЛЬЗА И ВРЕД | чем полезен гриб лисичка