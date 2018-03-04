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Иран предложил России совместно противостоять западным санкциям

22:20. 4 марта 2018 Просмотров - 186 Нет комментариев Опубликовал:

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Тегеран предложил Москве создать совместный механизм, который позволит нейтрализовать американские санкции и свести их влияние к минимуму. Об этом в интервью агентству ТАСС сказал посол Ирана в России Мехди Санаи. Иранский дипломат считает, что жизнь в «режиме санкций» учит тому, что для финансового и торгового взаимодействия необходимо «создавать подходы, лежащие за пределами западной системы».

Как отметил Санаи, многие санкции Вашингтона направлены на «создание условий для недобросовестной конкуренции и удаления своих конкурентов с рынка». Он также обратил внимание на попытки США воспрепятствовать взаимодействию компаний и банков с Тегераном. «В качестве примера можно привести договоры на покупку самолетов Boeing и Airbus, когда американская сторона стала чинить препятствия получению самолетов», — отметил иранский посол. Он подчеркнул, что Иран рассматривает это как «саботаж процесса реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)»

Напомним, в январе президент США Дональд Трамп принял решение продлить режим снятия санкций с Ирана. Он заявил, что пока не будет применять санкции, чтобы добиться от европейских союзников исправления недостатков ядерной сделки с Ираном. Это означает, что хотя Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе пока остается в силе, однако Вашингтон может торпедировать его в любой момент.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2018/03/03/iran-predlozhil-rossii-sovmestno-protivostoyat-zapadnym-sankciyam?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

 

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