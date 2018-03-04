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Беседа с русским предпринимателем

15:57. 4 марта 2018 Просмотров - 130 Один комментарий Опубликовал:

О мировоззренческих аспектах предпринимательской деятельности

Сергей Магденко беседует с руководителем предприятия “КС-Русь-Кострома” Александром Борисовичем Грошевым о мировоззренческих аспектах предпринимательской деятельности. В беседе раскрывается отличие русского подхода к предпринимательству от западного, рассматриваются пути построения справедливого общества без революционных потрясений.

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Закон Времени

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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Один комментарий»

  • 133 98
    vs 4 марта 2018 в 18:01 Ссылка Пометить
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    Хочется пожелать дальнейшего процветания Александру Борисовичу, к моему сожалению о других таких предпринимателях-кобовцах я не знаю.

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