Беседа с русским предпринимателем

Концептуал СМИ О мировоззренческих аспектах предпринимательской деятельности

Сергей Магденко беседует с руководителем предприятия “КС-Русь-Кострома” Александром Борисовичем Грошевым о мировоззренческих аспектах предпринимательской деятельности. В беседе раскрывается отличие русского подхода к предпринимательству от западного, рассматриваются пути построения справедливого общества без революционных потрясений.



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