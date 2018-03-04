Беседа с русским предпринимателем
О мировоззренческих аспектах предпринимательской деятельности
Сергей Магденко беседует с руководителем предприятия “КС-Русь-Кострома” Александром Борисовичем Грошевым о мировоззренческих аспектах предпринимательской деятельности. В беседе раскрывается отличие русского подхода к предпринимательству от западного, рассматриваются пути построения справедливого общества без революционных потрясений.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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Хочется пожелать дальнейшего процветания Александру Борисовичу, к моему сожалению о других таких предпринимателях-кобовцах я не знаю.