Атлас исторический, хронологический и географический 1829-1831г

Первый исторический атлас в России, на картах которого отражена отечественная история с древнейших времен до конца XV века. «География является глазами истории» — это высказывание крупнейшего голландского картографа XVI века А. Ортелия предопределило развитие целого направления в мировой картографии — создание исторических атласов. На страницах исторического атласа России, можно найти карту для истории о происхождении, распространении и деяниях Амазонок, карту для истории о изгнании Славян из Дакии и Болгарии, после 679 года по Р.Х., карту для истории и описания мест, на коих Славяне, по выходе из Волошской и Болгарской земли, поселились. Так же много историко-географических карт расселения славян в Европе в древности, что соответствует книги М. Орбини “Славянское царство”.

Когда Юра Руснак дал мне ссылку на этот исторический Атлас Государства Российского от 1831 года, я не подозревал, что здесь столько любопытной информации, приведу примеры:

Карта №3 о происхождении, распространении и деяниях Амазонок и завоёванных ими землях вокруг Чёрного моря.

Карта №16, на которой написано: О различных именах Славян. О жилище Славян и Антов.

Карта №17 о изгнании Славян из Дакии и Болгарии, после 679 года по Р.Х.

Авары исчезают – являются Козары (Хозары) и действуют в Южной России после 635 года по Р.Х.

(На этой же карте показана страна, которую некоторые до сих пор не знают где искать, на карте она называется – Козары, Хазары, Хазиры или Аказиры – по современному Хазарский Каганат и показаны данники, которые платили дань Хазарам.)

На одной из территорий, на карте №17, есть надпись – Остаток древней земли Славянской. Остаток. Древней. Земли Славянской.

На этой же Карте №17, приводятся мнения: Кто и в каком году построил Киев.

На большинстве карт Атласа перечисляются все Великие Князья Руси с престолом в Киеве, затем во Владимире и Москве.

Карта №46 Конец престолу в Киеве.

Карта №47 В.К. Андрей Георгиевич Боголюбский, в 1169 году Марта 8-го, покорив Киев, перенёс столицу во Владимир на Клязьме.

Карта №64 Великий Князь Калита перенёс престол в Москву, где была его Родина.

И всё это с датами и в квадратах на Картах – Важнейшия происшествия: Описание событий.

Карта №54, показывающая Путь к России ХАНА ТЕМУЧИНА или ЧИНГИСА, который двинувшись с берегов ОНОНА и КУРЮЛЮМА, присоединил к себе все ТАТАРСКИЯ и МОГОЛЬСКИЯ ОРДЫ, перешёл каменную стену КИТАЯ, в 1215 году взял ПЕКИН;

покорил ТИБЕТ, БУДТАН, ХОВАРЕЗМ или ХИВУ, страну ТУРКОВ, ИГУРОВ и КИРГИЗОВ; около 1223 года овладел ЗАПАДНЫМИ берегами моря КАСПИЙСКАГО; победил ЯСОВ, АВАЗИНЦОВ, КАСОГОВ, достиг АЗОВСКАГО моря, перешёл ДОН и в 1224 году Мая 3-го дня истребил войско РОССИЙСКОЕ на берегах реки КАЛКИ.

* * *

(В скобках – мои пояснения к теме)

В этой теме почти весь пояснительный текст с Карт читается как книга.

Надписи прописным шрифтом внутри Карт, которые я здесь не привожу – прочитаете сами. Если захотите.

Даже, если предположить, что История Карамзина неточная или фальшивая – многие подробности этого Атласа представляют интерес.

Не смотря на истошные крики, которые обязательно будут, что История от Карамзина не та, которую хотелось бы, карты этого Атласа несут много интересной информации для пользователя, не отягощённого знаниями Истории становления Государства Российского.

* * *

Атлас

Исторический, хронологический и географический.

Российского Государства

Составленный на основании Истории Карамзина Иваном Ахматовым

Часть 1

Санкт-Петербург.

1831 год

(В Атласе 73 страницы и 71 Карта)

* * *

(Пояснительные надписи на Картах):

Карта №1

Карта для Истории о происхождении и переселении народов 1822 года.

(Справа вверху):

Об источниках на коих основана сия Карта:

Священное писание открывает нам все происшествия, бывшия до потопа.

Оно объявляет так же всё, что случилось в первых веках, после онаго, и что с переселением народов и разделением земель начались царства -

Гражданские историки о всём писали збивчиво, основываясь на преданиях и догадках, но Бохардь, Гормий, Кирхер, Гроций и Мерула, изследовав

Св. Писание, согласили их различные мнения, и сколько возможно показали, где основаны главнейшия Царства из 7 языков.

(Слева внизу):

О поколении Гамеровом, Магоговым и Мосоховым.

История о сих трёх поколениях темна потому, что многие писатели говорили о них под общим названием Скифов, но известно, что они составили

три разных народа :

От колена Гамерова, старшего сына Иафефова, произошли Кельты и Титаны.

От колена Магогова, второго ына Иафефова, произошли Скифы.

А от колена Мосохова, седьмаго сына Иафефова, произошли Массагеты.

Колено Гамерово было в древности славнейшее и основалось в странах, после известных под именем Фригии, Галатии и западной Каппадокии.

Многие из онаго перешли в Европу, оставшихся в прежнем своём отечестве История называет Титанами, а ушедших в Европу, между Дунаем и Доном, Киммерианами, на Севере Кимерами; а в прочих частях оной, Кельтами.

В колене Гамеровом родилась вся Мифология.

Лактанс доказывает, что боги, коим они поклонялись, были люди, прославившие себя победами: стихотворцы рождение и дела их исказили и предали нам в баснословном виде.

Карта №2

Карта для Истории о ТАВРАХ: древнейших обитателях Южной России.

Карта №3

Карта для Истории о происхождении, распространении и деяниях АМАЗОНОК.

(На карте показаны земли):

Первые завоевания второй царицы Амазонской,

Второе завоевание Амазонок,

Третье завоевание Амазонок. ЛИДИЯ - так названа сия страна в последствии и занимала сие пространство во времена Кредовы, т.е: 762 года до Р.Х. по Еврейскому счислению.

Замужния Амазонки – освободившись, в нынешнем полуострове Керче, вышли замуж и здесь поселились.

Царство Фемискирское или Амазонское, основанное Ассирийскими вдовами города Ниневии

(Все эти завоевания и земли вокруг моря АКСЕНСКОГО, негостеприимного – ныне Чёрного)

Карта №4

На карте нет ничего (брак), кроме надписи вверху – Европейская Скифия.

(В теме приводятся не все сканы карт из 71-й карты, ссылка на Источник прилагается.)

Карта №5

Карта для Истории о движениях, пространстве и падении Воспорскаго Царства при нашествии Гуннов, около 375 или 377 годах по Р. Х.

Карта №6

Карта для Истории о походах Аргонавтов в Колхиду, с коим получено спорнейшее суждение о Южной России.

Карта №7

Карта для Истории о Киммерианах, Кельтах, Галатах и Галлах или Кимерах.

Карта №8

Карта для Истории о нашествии Скифов на южную страну нынешней России, с показанием их соседей, по описанию Геродотову.

Карта №9

Карта для Истории о нашествии Сарматов на Скифов; – главныя племена оных были Язиги, Роксолане и Алане.

Карта №10

Карта для Истории о действиях Алан в Южной России и о движении их в Европе.

Примечание (вверху):

Здесь показана стена между Рейном и Дунаем. Она прежде была тынчатая и поставлена Римским Императором Адрианом, между 117 – 135 годами, по Р. Х., для защиты от нашествия Германцев, которые её и срыли во времена Аврелиановы, между 263 – 275 годами.

Император Прос, между 275 – 289 годами, построил каменную, которая от нынешняго Нейштада на Дунай, в нижней Баварии, не далеко от устья речки (название реки неразборчиво) простиралась через горы, долины, реки и болота до нынешняго Винфена на Некерн (название неразборчиво) и кончилась у Рейна.

Примечание (внизу):

Дионисий Харакский упоминает об Аланах ещё в 1 веке и говорит, что они жили от нынешняго Кинбурна на Север, между Днепром и Доном, в соседстве с Роксоланами.

Движение Алан в Азии и Европе при следующих Императорах по Р.Х.:

в 7 году при Веспасиане грабят Мидию и Армению.

во ++7 (так в тексте) ,, при Адриане грабят Каппадокию.

в 249 ,, Гордиана III разбили на полях Филиппопольских во Фракии.

в 406 ,, при Гонорие, соединяясь с Вандалами, Свевами и Бурсинионами, под предводительством Радагеза, нападают на Италию, где Радагез и убит после сего.

в 409 ,, при Гонорие, Алане переходят в Галлию и Испанию.

в 417 ,, при Гонорие истреблены Готфами.

Карта №11

Карта для Истории о нашествии Готфов на Сарматов. Визиготфы и Остроготфы оных главныя племена.

ЗАВОЕВАНИЯ ГОТФОВ (вверху карты показаны цветом территории)

ГОТФОВ НАЗЫВАЛИ:

Пифеась и Плиний – Гуттонами

Тацит – Готонами

Птоломей – Гитонами

ГОТФЫ ПОБЕДИЛИ и ПОКОРИЛИ:

Герулов, Соседей Венедов – Эстов, из сего можно заключить, где жили собственно называемые ВЕНДЫ.

Мерю, Мордву, Венедов, Дакию, Таврию.

ГРАБИЛИ В АЗИИ:

Вифинию, Галатию, Каппадокию.

Карта №12

Карта для Истории о движении Готфов в Римских областях с 249 по 322 год после Р.Х.

Знаки Карты продвижения Готфов.

Карта №13

Карта для Истории о нашествии Гуннов на Готфов и Алан.

В нынешней России Гуннами были заняты (разным цветом на карте):

Часть страны Финнов.

Народы, о коих История молчит.

Страна Вендов, Славян и Антов.

Таврия, и вся южная страна, где виден Гуннивар.

Владения Гуннов в Европе при Аттиле.

Примечание:

Гунны напали на юго-восточную Россию, прогнали Алан, разрушили Монархию Готфов, основанную Эрманариком на Севере Дуная.

История утверждает, что Анты и Венды признавали их власть; границею же их обширного Государства полагает есть стороны Волги, Рейна, Дуная и Балтийскаго моря.

Карта №14

Карта для Истории об Уграх и Болгарах на Востоке; об Антах и Слаянах на Западе.

Первые действуют с 474, а последние с 527 года по Р.Х.

(В цвете на карте показано) :

Первоначальное жилище Угров и их переход до Днепра.

Первоначальное жилище Вендов, Славян и Антов.

Завоевания Вендов или Славян, до нашествия ЛжеАваров.

Жилище народов, о коих История доселе молчит.

Жилище Финскаго народа, известнаго со времён Готфов.

(Показано Знаками на Карте): Начало движений Словян, Конец движений Славян, Приобретения Славян в показанных годах, по Р.Х.

ИМЕНА, коими назывались Угорские народы:

Уграми называли их Греки.

Гуногурами, Урогами, Сарагурами – называл их Приск.

Унугурами называл их Лигфия. (это имя неразборчиво)

Гунугурами, Огорами называл их Феофилакт.

Унигурами, Унгурами называл их Менандер.

Гунугарами называл их Горнанд.

Утигурами, Кутригурами называл их Прокопий

Угурами, Уйгурами называл их Абулгази.

ПРИМЕЧАНИЕ (узкая полоска и порой неразборчивы буквы):

Сент Марк()в Хронологической Истории об Ниг()лии, пишет, что Мезия занята Славянами в 350-м году по Р.Х.

Болгары завладели Мезиею в 678 или 679 годах и нашли там Славян, именуемых Северами. Ист. Карамзин. Т1, стр 27, примечание 67.

Границы завоеваний СЛАВЯН:

А. Нынешняя Померания.

В. Часть нынешней Саксонии.

С. Нынешняя Турингия и прочие земли.

D. Нынешняя Каринтия.

Е. Только из Истории об Аварах видно, что Славяне жили на Рейне.

Карта №15.

Карта для Истории о нашествии Аваров на Южную Россию, на Германския и Иллирийския области; Турки владычествуют в Южной Сибири и между Алтайскими горами.

(Разным цветом на карте): Аваров выгнали:

Само, из Германии, Богемии и Моравии в 628 году.

Куврат, из Южной России.

Аспарух, из Мезии.

Гунрок, из Иллирии.

Остаток владычества Аваров, где исчезли.

Область Турецкая в Азии.

ГЕПИДЫ:

Вслед за Готфами вышли из Скандинавии и поселились на островах, в устье реки Вислы в 454 году, после смерти АТТИЛЫ;

перешли на Север Дуная и основали от реки Моравы до Алуты сильное Государство.

Альбоин, первый король Лонгобардов, в 566 году, соединясь с Аварами, разбил их Царя Кунимонда и разрушил владычество Гепидов, существовавшее 112 лет.

АВАРЫ:

Покорили в России: Угров, Болгаров, Антов, Славян.

Покорили вне России: Разрушили державу Генидов, овладели Дакиею и Паннониею, завоевали Моравию, Богемию и Далмацию, кроме приморских городов в VII веке. В Германии от Эльбы до Рейна.

ЛОНГОБАРДЫ:

Историки утверждают, что они вышед из Скандинавии, жили при устье реки Эльбы. Между 527 и 565 годами, вызваны Юстинианом I .

На пути своём разбили они Герулов. Юстиниан поселил их на южной стороне реки Дуная для защиты от Гепидов, которые, после смерти Аттилы,

основали сильное Государство на Северной стороне Дуная.

Лонгобарды в 568 году оставили свою область Аварам, сами напали на Северную Италию и основали там Королевство, под именем Ломбардии.

Первый их Король был Альбоин, а последний Дидье, который в 776 году свержен с престола Карлом Великим.

Ломбардия существовала 206 лет.

ПРИМЕЧАНИЕ: В чертежах, снятых с карты Занона и Мюрдоха, Южный Буг писан Бог: на берегах его жили Анты до Днестра.

Карта №16. (Самый местами плохо читаемый скан карт Атласа)

Карта для Истории о явлении Латышей, о падении Аваров, об основании новых областей в Иллирии Славянами.

О господстве Болгаров между Днепром и Волгою, и об основании Болгарского Царства.

О РАЗЛИЧНЫХ ИМЕНАХ СЛАВЯН:

Скандинавы издревле называли Эстландиею все восточные берега моря Балтийского, от устья Вислы до залива Финскаго.

Самое древнее в летописях имя Славян было Венеды.

Русские Славяне писались Словены, в Венгрии и Польше назывались Словаками; в Богемии Словены; Византийские Историки называли Славяне, Склавини, Склавы, а Моисей Харенский Скалавацы (это слово неразборчиво), в Германии называли ( здесь неразборчиво плохой скан карты)

О жилище Славян и Антов по переходе их с Севера на Юг:

Горнанд пишет: Анты, храбрейшие (или сильнейшие) из обитателей черноморского берега, занимают всю страну от Днестра до реки Дуная (Днепра).

Прокопий говорит, что Анты к Западу граничили со Славянами, которые жили отчасти близ Дуная, отчасти на самых полунощных берегах его (вероятно после 527 года)

Далее: Славяне живут от Новаго Города, Румуненнской области и Музиакскаго озера (название озера неразборчиво), до самого Днестра, а на Север до Вислы. Румунненская область есть нынешний Вольгинский округ Ромунаци, на Западном берегу Алуты. (Источник Карамз. Т1, пр.43)

Аспарух нашёл в Болгарии Славян, именуемых Северами. (Т1, пр.67)

О древнем жилище Венетов, Славян и Антов на Севере:

В Карте №11 определены границы так собственно называемых Венетов.

Древние жилища Славян простирались от берегов Пруссии на Востоке, до Губерний Смоленской и Черниговской (см. Ист. Кор. Т1, пр. 68)

Прокопий пишет: страны дальнейшия от Чёрнаго моря к Северу, заняты многочисленными племенами Антов (Т1, пр.36)

Горнанд говорит: хотя Венеты, Анты и Славяне называются ныне сими тремя разными именами, однакож происходят от одного племени (Т1, пр.27)

и известны под двумя главными: Славян и Антов.(Т1, пр. 43)

Карта №17

Карта для Истории о изгнании Славян из Дакии и Болгарии, после 679 года по Р.Х.

Авары исчезают – являются Козары (Хозары) и действуют в Южной России после 635 года по Р.Х.

О ВОЛОХАХ И БОЛГАРАХ

Волохи суть остаток древних Готов или Фраков, смешанных в Дакии с Римскими поселенцами. Славяне прежде Волохами называли Итальянцев, а потом и нынешних жителей Дакии, по сходству их языка с Итальянским, и для того, что Волохи сами себя справедливо именуют Румуны или Римлянами.

Анна Комнина и Никита Хониатский так же и болгаров называли Волохами, потому, что оба народа вели жизнь кочевую, в воинских же своих делах имели обыкновенные союзы.

Неизвестно, когда Волохи и Болгары вытеснили Славян; кажется в конце VII или VIII века, то есть: после 679 года, когда Аспарух основал Болгарское Государство в Мезии.

Увидим, что в 885 году, Угры прогнали Волохов из Дакии, сами в ней поселились и стали быть известны под именем Чёрных Угров или Венгров.

О БЕЛЫХ УГРАХ:

Откуда вышли Угры – смотри Карту №14. Они вместе с Болгарами вытеснены Савирами и поселились между Волгою и Доном.

Византийские Историки узнав их между сими реками назвали их страну Старою или Великою Болгариею (Ист. Карамзин Т1, пр.41)

Болгары с Аспарухом ушли за Дунай и основали там Царство.

Угры при Козарах занимали Харьковскую, а может быть и Курскую Губернии. Сих Угров Нестор называет Белыми или Старыми Уграми и пишет, что они (в 885 году), прогнали Волохов и прияли землю Словенскую, т.е. Венгрию.

О ПОСТРОЕНИИ КИЕВА:

Нестор говорит, что Киев, подобно Новугороду, ещё не существовал во время Апостола Андрея.

Стриковский именно пишет, что Киев основан по мнению некоторых, в 430 году по Р.Х. Сие показание внесено в Хронологию Календаря.

Славяне, служившие Готфам и Гуннам, испытав свою храбрость и приятность добычи, перешли со своими соотечественниками Антами от Севера к Югу и поселились между Днепром и Дунаем, уже после смерти Аттилы, т.е. после 454 года, следовательно Киев мог быть сооружён не ранее сего года.

Если Киев построен в 430 году, то строители его, согласно с мнением Рейненеса, должны быть Готфы. Но как Гунны напали на Готфов, то сомнительно, что бы он, Киев, мог уцелеть от их свирепости. История объясняет, что они разрушали города и что ужас был их предтечею, но

нигде не упоминает, что бы Киев был построен после нашествия Гуннов.

Нестор начало Киева относит ко времени основания Новагорода и ясно говорит, что Славянские Поляне и именно Славянский Князь Кий и братья его Щек и Хорив построили один город и назвали его по имени старшего брата Киевом.

Карта №18

Карта для Истории и описания мест, на коих Славяне, по выходе из Волошской и Болгарской земли поселились и по Несторову сказанию жили задолго до образования Рос. Государства.

О построении НОВАГОРОДА:

Ипполит, ученик Иринея, и славный Ориген, повествуют, что Св. Апостол Андрей был в Скифии: заключили из сего, что он мог быть и в Северной России; а Степенной Книги Автор прибавил: что он водрузил крест в селе Друзине, близ Новагорода и что на сем месте воодружена церковь Андрея Первозванного.

Митрополит Платон (Церк. Ист. 1. 19) благоразумно замечает, что в Апостольския времена едва ли существовало обыкновение ставить кресты.

Нестор не сообщает никаких обстоятельных известий о построении Новагорода, а объявляет только, что его не было ещё в то время, когда Св. Андрей из Синопа прибыл в Скифию, (Южную Россию); начало же его относит ко времени основания Киева.

Гебгарди думает, что Славяне, пришедшие из окрестностей Неи или Нови, в память сей крепости основали Новгород; следовательно после 679 года; ибо в сем году Болгары завоевали Мезию и утвердясь в ней, вместе с Волохами вытеснили Славян.

Напрасно многие воображают Новгород уже великим и знаменитым прежде Рюрика: народная пословица, сведанная нами от Кранца, писавшаго в XV – XVI веках : Кто против Бога и великаго Новаграда, может относиться единственно ко временам позднейшим.

В IX веке область его окружённая на Юге кривичами, а на Западе, Севере и Востоке Финскими племенами, едва ли составляла и половину нынешней губернии Новгородской (см. Ист. Кар. Т1 пр. 271)

* * *

(Далее привожу только названия Карт. Подробная информация на Картах.)

Карта №19

Карта для Истории о нашествии Варягов, которые пришли из за Балтийского моря и наложили дань на Чудь, Славян Ильменских, Кривичей и Мерю в 859 году: первое хронологическое показание в Несторе.

О Варягах и Варягах-Руси:

(Плохо читаемы некоторые слова).

Карта №20

Карта для Истории представляющей области трёх братьев: РЮРИКА, СИНЕУСА и ТРУВОРА в 862 году; а после их смерти с 864 года – МОНАРХИЮ РЮРИКОВУ, который княжил 15 лет в Новегороде, где и скончался в 879 году.

Об Отечестве Рериков, Рориков и Рюриков.

Важнейшие случаи в Истории Рюрика.

На Севере.

На Юге.

Карта №21

ОЛЕГ ПРАВИТЕЛЬ за малолетством Игоря, который остался около двух лет – властвовал его именем с 879 года, княжил 33 года и умер в 912 году, погребён в Киеве на горе Щековице.

(Показано цветом:)

Монархия оставленная Олегу.

Завоевания Олеговы.

Народы покорённые силою.

Свободные славяне.

Важнейшия происшествия: Описание событий.

Карта №22

ИГОРЬ сын Рюриков, начал княжить в 912 году, будучи около 35 лет. Престол в Киеве. В 945 году убит древлянами близь Коростена, где и погребён.

Карта Воспорскому, Фракийскому и Константинопольскому или Чёртову Проливу, и Гавани, называемой Суд или Рог.

Важнейшие происшествия: Описание событий.

Карта №23

ОЛЬГА ПРАВИТЕЛЬНИЦА с 945 по 957 год, за малолетством Святослава, который остался около 12 лет, правила 12 лет; скончалась в Киеве, будучи около 78 лет.

Важнейшия происшествия: Описание событий.

Карта №24

КНЯЗЬ СВЯТОСЛАВ. Александр нашей древней Истории, с 957 года княжил самовластно 15 лет. В 952 году, на пути, от Белобережья к Киеву, убит Печенегами.

Важнейшия происшествия: Описание событий.

Карта №25

В. К. (Великий Князь) ЯРОПОЛК вступил на Киевский престол в 972 году, был 4 года его Владетелем, и 3 года Главою всей России. В 980 году, по повелению Владимирову, убит в дворце Святославовом.

Важнейшия происшествия: Описание событий.

Карта №26

В.К. ВЛАДИМИР от единовластного вступления на Киевский престол до принятия веры Христианской и разделение Государства на 9 Областей; т.е. с 980 по 988 год

Важнейшия происшествия: Описание событий.

Карта №27

В.К. ВЛАДИМИР в крещении ВАСИЛИЙ от построения городов и разделения Государства на 9 уделов по год кончины: т.е. с 988 по 1015 год.

Похоронен в храме БОГОМАТЕРИ, там, где стоял гроб супруги его, Греческой Княжны Анны:

Церковь называет его РАВНОАПОСТОЛЬНЫМ, а История ВЕЛИКИМ.

Важнейшия происшествия: Описание событий.

Карта №28

В.К. СВЯТОПОЛК родился после смерти отца своего ЯРОПОЛКА, от Монахини Греческой, пленницы СВЯТОСЛАВОВОЙ: Владимиром усыновлён.

В 1015 году объявил себя Киевским Государем, в 1019 году помер в Богемии.

Летопись называет его ОКАЯННЫМ.

Важнейшия происшествия: Описание событий.

Карта №29

В.К. ЯРОСЛАВ в крещении ГЕОРГИЙ: от вступления его на Киевский престол по день смерти МСТИСЛАВА ВЛАДИМИРОВИЧА, т.е. с 1019 по 1036 г.

Летопись МСТИСЛАВА называет УДАЛЫМ.

Важнейшия происшествия: Описание событий.

Карта №30

Великий Князь ЯРОСЛАВ или ГЕОРГИЙ от его самодержавного правления до кончины, т.е: 1036 по 1054 год – княжил с 1019 года 35 лет.

Летопись называет его МУДРЫМ.

Важнейшия происшествия: Описание событий.

Карта №31

В.К. ИЗЯСЛАВ в крещении ДМИТРИЙ вступил на Киевский престол в 1054 году. Убит в сражении в 1078 году, княжил 24 года.

Похоронен в Киеве в храме Богоматери.

История называет его Князем МАЛОДУШНЫМ, отцем СЛАБЫМ.

Важнейшия происшествия: Описание событий.

Карта №32

В.К. ВСЕВОЛОД как дядя Святополка Изяславича, по праву старейшинства, в 1078 вступил на Киевский престол, княжил 15 лет, скончался в 1093 г.

История Всеволода называет МИРОЛЮБИВЫМ.

Важнейшия происшествия: Описание событий.

Карта №33

В.К. СВЯТОПОЛК МИХАИЛ от 1093 по 1097 год, т.е.: от вступления его на Киевский престол до перваго достопамятного Съезда Князей, их торжественнаго союза и НОВАГО РАЗДЕЛЕНИЯ РОССИИ.

Важнейшия происшествия: Описание событий.

Карта №34

В.К. СВЯТОПОЛК – МИХАИЛ от перваго Съезда Князей по год кончины, т.е: от 1097 по 1113 год. С 1093 года царствовал 20 лет.

Тело его погребено в Киеве в Церкви МИХАИЛА ЗЛАТОВЕРХАГО.

История приписывает ему все пороки МАЛОДУШНЫХ.

Удел ДАВИДА ИГОРЕВИЧА доставшийся ему после второго Съезда Князей в 1100 году.

Важнейшия происшествия: Описание событий.

Карта №35

В.К. ВЛАДИМИР МОНОМАХ в крещении ВАСИЛИЙ вступил на Киевский престол в 1113 году, княжил 12 лет, скончался в 1125 году.

Похоронен в Киевском Софийском Храме.

По летописям СЛАВЕН ПОБЕДАМИ и БЛАГИМИ НРАВАМИ.

Отец и мать дали ему прозвание МОНОМАХА или ЕДИНОБОРЦА.

Важнейшия происшествия: Описание событий.

Карта №36

Великий Князь МСТИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ сын МОНОМАХОВ вступил на Киевский престол в 1125 году, скончался в 1132 году, на 56 году от рождения, княжил 7 лет.

История говорит, что он заслужил имя ВЕЛИКАГО.

Важнейшия происшествия: Описание событий.

Карта №37

Великий Князь ЯРОПОЛК ВЛАДИМИРОВИЧ вступил на Киевский Престол в 1132 году, скончался в 1139 году, правил 7 лет.

В его время началась столетняя вражда между потомками ОЛЕГА СВЯТОСЛАВИЧА и МОНОМАХА, и возникло Княжество Галицкое, от города ГАЛИЧА, куда ВЛАДИМИРКО ВОЛОДАРЕВИЧЬ перенёс свою Столицу.

Важнейшия происшествия: Описание событий.

Война Севера. Война Юга. Общая война России.

Карта №38

В.К. ВСЕВОЛОД ОЛЬГОВИЧЬ вступил на Киевский Престол в 1139 году Марта 4 дня, помер в 1146 году Августа 1 го дня, княжил 6 лет и 11 месяцев и 27 дней. Похоронен в Церкви Бориса и Глеба. Летопись называет его СМЫСЛЕНЫМ.

Карта №39

В.К, ИГОРЬ ОЛЬГОВИЧ вступил на Киевский Престол в 1146 году после 12 Августа, в сем же году Августа 17 дня посажен, прежде в Выдобецкий Монастырь, а потом заключен в темнице ИОАННОВСКОЙ обители, в Переяславле, вероятно на реке Трубеж.

Карта №40

Великий Князь ИЗЯСЛАВ МСТИСЛАВИЧЬ от вступления на Киевский Престол до битвы у Переяславля, бегства Великого Князя и новаго разделения Южной России; т.е. с 1146-го по 1149 -й годы Августа 23 дня.

Карта №41

Великий Князь ИЗЯСЛАВ МСТИСЛАВИЧЬ

Карта №42

Великий Князь РОСТИСЛАВ – МИХАИЛ МСТИСЛАВИЧ

Карта №43

Великий Князь ЮРИЙ или ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ прозванием ДОЛГОРУКИЙ

Карта №44

Великий Князь ИЗЯСЛАВ ДАВИДОВИЧ по приглашению граждан принял Престол Киевский в 1157 году мая 19 дня; сбежал в 1159 году.

Карта №45

Великий Князь РОСТИСЛАВ – МИХАИЛ вторично в Киеве см. Карту №42

Карта №46

КОНЕЦ ПРЕСТОЛУ КИЕВСКОМУ в 1169 году Марта 8 дня при Великом Князе МСТИСЛАВЕ ИЗЯСЛАВИЧЕ, который по воле умершаго В.К РОСТИСЛАВА-МИХАИЛА в 1167 году Марта 14 дня, призван на Престол Киевский и княжив около двух лет, лишённый достоинства ВЕЛИКОКНЯЖЕСКАГО, сбежал во ВЛАДИМИР.

Карта №47

В.К. АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ БОГОЛЮБСКИЙ в 1169 году Марта 8-го, покорив Киев, перенёс Столицу во ВЛАДИМИР на КЛЯЗЬМЕ.

В 1174 году 29 Июня, за казнь злодея и брата своей супруги, кончил жизнь в БОГОЛЮБЕ от рук 20 заговорщиков.

Имя БОГОЛЮБСКАГО дано ему вероятно от города БОГОЛЮБА, им построеннаго.

За ум в Летописи прозван ВТОРЫМ СОЛОМОНОМ.

Карта №48

Великий Князь МИХАИЛ 11 ГЕОРГИЕВИЧ после междоусобных битв наследовал Великое Княжение ВЛАДИМИРСКОЕ в 1175 году

Карта №49

В.К. ВСЕВОЛОД 111 ГЕОРГИЕВИЧ вступил на Престол ВЛАДИМИРСКИЙ в 1194 году

Карта №50

Продолжение Княжения ВСЕВОЛОДА 111 ГЕОРГИЕВИЧА

Карта №51

В.К. ГЕОРГИЙ 11 ВСЕВОЛОДОВИЧ вступил на Престол ВЛАДИМИРСКИЙ в 1212 году

Карта №52

В.К. КОНСТАНТИН ВСЕВОЛОДОВИЧ вступил на Престол ВЛАДИМИРСКИЙ в 1216 году

Карта №53

Великий Князь ГЕОРГИЙ 11 ВСЕВОЛОДОВИЧ; вторично от вступления на Престол Княжеский до Нашествия ТАТАР; т.е. от 2 Февраля 1219 года по 1224 годы.

Карта №54

Карта, показывающая Путь к России ХАНА ТЕМУЧИНА или ЧИНГИСА, который двинувшись с берегов ОНОНА и КУРЮЛЮМА, присоединил к себе все ТАТАРСКИЯ и МОГОЛЬСКИЯ ОРДЫ, перешёл каменную стену КИТАЯ, в 1215 году взял ПЕКИН; покорил ТИБЕТ, БУДТАН, ХОВАРЕЗМ или ХИВУ, страну ТУРКОВ, ИГУРОВ и КИРГИЗОВ; около 1223 года овладел ЗАПАДНЫМИ берегами моря КАСПИЙСКАГО;

победил ЯСОВ, АВАЗИНЦОВ, КАСОГОВ, достиг АЗОВСКАГО моря, перешёл ДОН и в 1224 году Мая 3-го дня истребил войско РОССИЙСКОЕ на берегах реки КАЛКИ.

Карта №55

Продолжение княжения ГЕОРГИЯ 11 ВСЕВОЛОДОВИЧА от 1224 по 1238 год: что есть от вторжения ТАТАР в Землю ПОЛОВЕЦКУЮ и сражения с РОССИЯНАМИ на реке КАЛКЕ, 3 Мая, до кончины Великаго Князя в битве с БАТЫЕМ на реке СИТИ, Марта 4-го дня.

Княжил 24 года.

Карта №56

В.К. ЯРОСЛАВ 11 ФЕОДОР ВСЕВОЛОДОВИЧ вступил на престол в 1238 году. В 1245 году, по каким то доносам, сделанным российским вельможею ФЕОДОРОМ ЯРУНОВИЧЕМ, принуждён был с братьями и племянниками, бежать в ОРДУ к БАТЫЮ, а от него к Великому Хану и оправданный ГАЮКОМ, на возвратном пути кончил жизнь в 1246 году Сентября 30 дня в нынешней Киргизской степи.

Тело его привезено в Владимир и положено в Успенском соборе на правой стороне. Княжил 8 лет.

Карта №57

В.К. АЛЕКСАНДР ЯРОСЛАВИЧ НЕВСКИЙ в 1252 году вступил на Престол ВЛАДИМИРСКИЙ.

В 1262 году пребывал в ОРДЕ всю зиму и лето, возвратился в НИЖНИЙ НОВГОРОД и приехав в ГОРОДЕЦ на КЛЯЗЬМЕ, в 1263 году Ноября 14 дня скончался СХИМНИКОМ.

Тело его было погребено во ВЛАДИМИРСКОМ Монастыре Рождества Богоматери: Император ПЁТР 1 перенёс оное на берега НЕВЫ.

Княжил 11 лет.

Карта №58

В.К. ЯРОСЛАВ ЯРОСЛАВИЧ.

АНДРЕЙ ЯРОСЛАВИЧ должен был наследовать Престол Княжения Владимирскаго, но умер в 1264 году, через несколько месяцев, после НЕВСКОГО.

ЯРОСЛАВ ЯРОСЛАВИЧ принял Княжение и подобно отцу и брату своему Александру в 1272 году кончил жизнь на возвратном пути из ОРДЫ.

Тело его отвезено в Тверь и положено в церкви Святого Козьмы и Демьяна. Княжил 8 лет.

Карта №59

В.К. ВАСИЛИЙ ЯРОСЛАВИЧ в 1272 году наследовал Престол Великаго Княжения ВЛАДИМИРСКАГО.

В 1276 году отправился в ОРДУ к Хану МАНГУ-ТИМУРУ и по возвращении от него, на сороковом году от рождения, преставился в КОСТРОМЕ,

в 1277 году в Генваря Месяца. Положен в Церкви Св. Феодора. Княжил с лишком 4 года.

Карта №60

В.К. ДИМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ в 1277 году взошёл на Престол Великаго Княжения Владимирскаго.

Отказался от Старейшинства и Престола, занемог, постригся и умер Схимником, на пути близ ВОЛОКА в 1294 году.

Карта №61

В.К. АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ на Престол Великого Княжества Владимирскаго, неволею уступленного ему братом ДИМИТРИЕМ, утвердился уже по его кончине в 1294 году.

Руками МОГОЛОВ или ТАТАР истребляв многих невинных соотечественников и Христиан, заслужил ненавистное имя Разорителя Отечества.

Он скончался Схимником в 1304 году. Погребён в Волжском Городце в церкви Св. Михаила, далеко от священного праха своего родителя НЕВСКОГО. Княжил 10 лет.

Карта №62

В.К. МИХАИЛ ЯРОСЛАВИЧ в 1304 году, Владимировскими Боярами, приехавшими в ТВЕРЬ, объявлен Великим Князем.

В 1318 году приехал судиться с Георгием Даниловичем в ОРДУ, к Великому Царю или Хану УЗБЕКУ, бывшему тогда при устье ДОНА.

Обвинённый с тяжёлою на шее колодкою, повлечён вслед за УЗБЕКОМ, к городу ТЕТЯКОВУ где в 1319 году Ноября 22-го отряженные ГЕОРГИЕМ и КАВГАДЫЕМ убийцы, вонзили ему нож в рёбра и вырезали сердце.

Тело его привезено в Москву и погребено в Кремлёвском Монастыре Спасском, где стоит ныне Древняя Церковь Преображения.

Заслужив славное имя ОТЕЧЕСТВОЛЮБЦА, причтен к лику Святых. Княжил 15 лет.

Карта №63

Последние Великие Князья ВЛАДИМИРОВСКИЕ: ГЕОРГИЙ ДАНИИЛОВИЧ, ДМИТРИЙ и АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧИ, господствовали один после другаго с 1319 по 1328 год. Первый Княжил около 3-х, второй около 4-х, а последний около 2-х лет.

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Карта №64

Великий Князь ИОАНН ДАНИИЛОВИЧЬ КАЛИТА. В 1328 году, грамотою Хана УЗБЕКА, утверждённый на Великом Княжении ВЛАДИМИРСКОМ, по привязанности к родине (родина в источнике с маленькой буквы), престол свой основал в МОСКВЕ.

В 1340 году, кончил жизнь Схимником. Похоронен в Каменном Архангельском Соборе, им построенном; княжил 12 лет.

МОСКВИТЯНЕ дали ему имя СОБИРАТЕЛЯ ЗЕМЛИ РУССКОЙ, а прозвание КАЛИТЫ, приложено ему от МЕШКА, наполненного деньгами для бедных, который он, по милосердию к нищим, всегда с собою носил.

Карта №65

В.К. СИМЕОН ИОАННОВИЧ ГОРДЫЙ в 1340 году, во время кончины родителя, быв в НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ, поехал в ОРДУ к УЗБЕКУ, и объявленный Великим Князем, торжественно возведён на престол ВЛАДИМИРСКИЙ в Соборном Храме Богоматери.

В 1353 году, видя неминуемую кончину от язвы, вышедшей из КИТАЯ, и в наших Летописях известной, как Чёрной Смерти, постригся и названный СОЗОИТОМ, скончался в МОСКВЕ. Княжил 13 лет.

По строгому обращению с Князьями Российскими, заслужил имя ГОРДАГО и первый, кажется, именовал себя КНЯЗЕМ ВСЕЯ РУСИ, как то вырезано на его Печати.

Карта №66

В.К. ИОАНН 11 ИОАННОВИЧ КРОТКИЙ брат Симеона Иоанновича Гордаго, в 1353 году, Ханом ЧАНИБЕКОМ изьран на престол Великаго Княжества МОСКОВСКАГО, в 1359 году скончался. Княжил 6 лет.

Карта №67

В.К. ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ в 1359 году получил Великое Княжение от Хана НАВРУСА. В 1360 году Июня 22 дня выехал во ВЛАДИМИР, где и утвердил свой Престол. В 1362 году Дмитрий Иоаннович МОСКОВСКИЙ объявил себя его соперником и Ханом МУРУТОМ признан ГЛАВОЮ РОССИИ. Княжил 3 года.

Карта №68

Великий Князь ДИМИТРИЙ ИОАННОВИЧ ДОНСКИЙ в 1364 году Ханом МУРУТОМ утверждённый ГЛАВОЮ РОССИИ, сел на троне ВЛАДИМИРСКОМ и возвратился в МОСКВУ.

Но в 1383(дата плохо читаема) году искав милости и в другом сильном Хане АБДУЛЕ и получив так же от него грамоту на Великое Княжение, вторично должен был ехать во ВЛАДИМИР, что бы принять оную с древними торжественными обрядами.

ДОНСКИМ назван в 1380 году по славному поражению МАМАЯ, близ праваго берега ДОНА, на КУЛИКОВОМ поле, где и ныне есть селение КУЛИКОВО, между двумя речками, текущими в ДОН, от стороны реки НЕПРЯДВЫ.

В 1389 году на 41 году(дата плохо читаема, скан плохой) от рождения, скончался. Погребён в церкви Архангела Михаила.

Княжил 27 лет.

Карта №69

В.К. ВАСИЛИЙ ДИМИРИЕВИЧ в 1389 году возведён на престол во ВЛАДИМИРЕ Послом Царским (Ханским) ШАХМАТОМ.

В 1425 году Февраля 27 дня, в третьем часу ночи преставился, на 53 году от рождения. Княжил 36 лет.

Карта №70

В.К. ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ТЁМНЫЙ в 1425 году по заявлению отца, будучи десяти лет, наследовал ВЕЛИКОКНЯЖЕСКУЮ ДЕРЖАВУ.

Княжив 6 лет, в 1431 году с дядею ЮРИЕМ ДИМИТРИЕВИЧЕМ поехал в ОРДУ судиться о Престоле Великокняжеском.

Царь Улу-Махмет в 1432 году объявил Василия Великим Князем.

Вельможа Татарский, Улан Царевич, торжественно посадил Василия на трон Великокняжеский в МОСКВЕ, в Успенском Соборе, у Златых Дверей.

По сговору князей, двоюродных братьев: Димитрия Юрьевича Шемяки, Иоанна Андреевича Можайского, обманом вовлекшие Бориса Александровича Тверскаго, московских купцов, дворян, даже иноков, в 1446 году схвачен в Троицкой Сергиевской Лавре и привезён в Москву, к ШЕМЯКЕ. Далее отправлен в Углич.

Далее легко читается только выделенный жирным текст, бледный прописной текст плохо читаемый.

Карта №71 (повторена в Атласе 2 раза)

В.К. ИОАНН 111 ВАСИЛЬЕВИЧ

* * *

Легко читается только выделенный жирным текст, бледный прописной текст читается плохо

Возможны некоторые неточности, местами скан плохой и есть нечитаемые цифры или буквы, но редко – в основном текст читаем.

У вас есть возможность расшифровать любые неточности самостоятельно.

Применялось увеличение от 100 до 500%