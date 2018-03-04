Адрес новой российской Цусимы — Севастополь

Рухнули последние надежды Черноморского флота в ближайшей перспективе обзавестись полноценной бригадой современных фрегатов проекта 11356. К уже находящимся в Севастополе «Адмиралу Григоровичу» и «Адмиралу Эссену» скоро присоединится уже принятый в боевой состав, но пока находящийся на Балтике «Адмирал Макаров». И это все. От запланированной прежде шестерки этих действительно отличных кораблей Севастополю достанется ровно половина.

Это стало ясно после того, как свежей информацией с журналистами поделился неназванный представитель судостроительного завода «Янтарь» (Калининград). По его словам, уже спущенные со стапелей «Янтаря», но пока недостроенные фрегаты «Адмирал Бутаков» и «Адмирал Истомин» будут на месте доведены до ума и затем проданы Индии.

Построенный в Калининграде же для Черноморского флота, но давно законсервированный пустой корпус «Адмирала Корнилова» отбуксируют в ту же страну, и достраивать его с нашей помощью будут сами индийцы на своем предприятии Goa Shipyard Ltd, которое получит от России передовые технологии. А потом индийцы уже на собственной верфи заложат еще один такой фрегат, имя которому нам и придумывать не потребуется.

По некоторым данным, только за возможность с российской помощью достроить в Индии «Адмирала Корнилова», а потом с нуля там же произвести на свет еще один такой же фрегат, Дели заплатит Москве порядка 800 миллионов долларов. Плюс — 51 миллион долларов за проектную документацию.

Таким образом, всего ВМС Индии получат сразу четверку боевых кораблей проекта 11356, на которых установят комплексы противокорабельных крылатых ракет «БраМос» совместной с Россией разработки. Общая сумма заключенной Москвой и Дели сделки 3 миллиарда долларов.

А черноморцам на всю обозримую перспективу останется только сосать лапу. Что особенно грустно с учетом безрадостных перспектив бывшего флагмана ЧФ — гвардейского ракетного крейсера «Москва». Загнанный предшествующими почти беспрерывными боевыми службами в Средиземном море, крейсер уже больше двух лет не выходит в море. Обещанные ему ремонт и модернизация никак не начинаются. И уже сегодня понятно, что эта печальная песня растянется в лучшем случае еще лет на пять. Во всяком случае, с учетом опыта подобного обновления однотипного с «Москвой» ракетного крейсера Северного флота «Маршал Устинов». Тот как раз пять лет на модернизации в Северодвинске и простоял.

Исходя из этого, три все же доставшихся черноморцам «адмиральских» фрегата — слезы. Скорее всего, за отсутствием выбора в ближайшие годы их так же до полусмерти загоняют в дальних походах. Как и «Москву». А смена в виде других крупных боевых кораблей, как мы теперь уяснили, для Севастополя и не ожидается. Как минимум, года до 2025−2030-го.

Причина такого масштабного безобразия давно навязла в зубах у всех, кто хоть немного интересуется флотской проблематикой. Для тех немногих, кто не в курсе, напомню: после начала украинского кризиса в 2014 году Киев в одностороннем порядке разорвал контракт, по которому поставлял России газотурбинные двигатели для строящихся фрегатов. Не только на «Янтаре». На питерской «Северной верфи», осваивающей проект 22350, тоже. Но сама Россия ранее ничего подобного к тому времени не делала.

При этом иметь дело с Дели в Киеве никто не отказывался. Что и решило судьбу недостроенной в Калининграде тройки фрегатов в пользу Индии. Минобороны этой страны быстро достигло с Украиной согласия на поставку из города Николаева ГТД для двух (возможно — пока!) кораблей. Чем, кстати, наверняка породило новые нешуточные страсти в Киеве. Ведь теперь выходит, что отгружать огромные энергетические установки для «Адмирала Бутакова» и «Адмирала Исакова» придется все же на территорию «страны-агрессора». А именно — в Калининград. Хоть и под индийские гарантии. Но трудно даже представить, какой вой наверняка поднимется по этому поводу в Верховной Раде, наполненной, как мы видим, людьми очень недоверчивыми к любым международным соглашениям.

Тем временем нам нужно было как-то решать и собственные проблемы с военным кораблестроением в части создания газотурбинных двигателей. Немедленно и с большой помпой в Москве была запущена программа так называемого импортозамещения. Курировать ее взялся лично вице-премьер Дмитрий Рогозин. Большой, надо сказать, мастер по части личного пиара. Под его руководством замену украинским ГТД стали создавать на рыбинском НПО «Сатурн», прежде работавшем, главным образом, по авиационной тематике.

Бодрые уверения, что, дескать, козни Киева не в силах ни остановить, ни хотя бы замедлить российскую кораблестроительную программу, посыпались как из рога изобилия. И, надо сказать, для этого в Рыбинске действительно проявляли прямо-таки трудовой героизм. В итоге в прошлом году «Сатурн» действительно изготовился производить созданные с нуля современные корабельные энергетические установки. Так в стране появилась совершенно новая отрасль промышленности, которой отродясь в ней не было.

Первую установку пообещали поставить кораблестроителям уже в 2018 году. Забрезжила было надежда, что неясная к тому времени судьба второй тройки «адмиралов» для Севастополя сложится теперь благополучно. И их достроят уже без участия Украины. Разве что еще придется чуть-чуть подождать. Так ведь дольше ждали…

Как мы теперь понимаем — это были иллюзии.

Как же так? Рыбинск на самом деле начинает долгожданное производство отечественных ГТД, которые, как уверяют разработчики, вчистую превосходят импортную продукцию, а почти дождавшиеся их фрегаты проекта 11356 уходят в Индию? Где логика?

Логика как раз-то существует. И жесткая, как литой корабельный форштевень. По словам управляющего директора ОДК-Сатурн Виктора Полякова, на предприятии уже получили заказ Минобороны РФ на первые ГТД. Но — лишь для двух фрегатов. Срок поставки — четвертый квартал 2018 года. И самое главное: эти установки отправятся вовсе не в Калининград. Их одновременно сильно заждались и на «Северной верфи», на которой тоже полный туман с перспективами строительства ракетных фрегатов. Только более современных и мощных, проекта 22350.

Напомню, что хотя бы в отношении двигателей ситуация на «Северной верфи» была более-менее прозрачна всего по двум таким кораблям — «Адмиралу Горшкову» и «Адмиралу Касатонову». Первый спущен на воду в 2010 году, второй — в 2014-м. Срыв всех мыслимых и немыслимых сроков сдачи их флоту связан все же, главным образом, не с ГТД, а системами вооружения. Двигатели-то как раз для этих двух фрегатов Украина успела поставить до введения эмбарго. Но далее все на годы остановилось и тут.

Третий фрегат «Адмирал Головко» заложили еще в 2012 году. На следующий год — «Адмирала Исакова». Работы на них практически тут же остановили по той же причине, по которой застопорилось строительство черноморских фрегатов в Калининграде. И теперь, похоже, первые рыбинские энергетические установки будут ставить как раз на «Адмирала Головко» и «Адмирала Исакова».

Почему в нашем Минобороны сделан именно такой выбор? Дело в том, что с самого начала фрегаты проекта 22350 должны были стать единственными кораблями такого класса для ВМФ РФ. Они прекрасно приспособлены для плавания в океане и в дальней морской зоне (водоизмещение достаточно приличное — до 5400 тонн). Достаточно мощное вооружение - на каждом до 16 пусковых установок 3С14 для противокорабельных крылатых ракет «Калибр» или «Оникс». Несмотря на высокую стоимость (до полумиллиарда долларов за каждый корабль) поначалу предполагалось, что всего ВМФ РФ получит до 20 таких кораблей, и они будут распределены по всем четырем нашим флотам.

Но большие сложности начались уже с головным фрегатом — «Адмиралом Горшковым». Его швартовые, потом заводские, а потом — и государственные испытания начались еще в 2013 году. И не завершены по сей день. По имеющим сведениям, основные проблемы связаны с новой системой противовоздушной обороны «Полимент-Редут».

В Минобороны, очевидно, заранее предвидели, что с полными технических новаций фрегатами типа «Адмирал Горшков» возиться придется годами. Однако корабельный состав нужно было пополнять и пополнять срочно. Именно поэтому в 2011 году было принято решение одновременно запускать и другую «адмиральскую» серию фрегатов и в Калининграде. Только поэтому «Янтарь» и получил заказ на шесть «адмиралов» для Черноморского флота. Корабли эти прежде считались исключительно экспортными, их строительство давно и хорошо отработано. Как раз для Индии с 2003 по 2013 годы в Калининграде были построены практически по нынешнему российскому проекту 11356 фрегаты «Тальвар», «Тришул», «Табар», «Тег», «Таркаш» и «Триканд».

Но неожиданно вмешалась политика. После 2014 года главным ограничителем в строительстве любых российских фрегатов оказались их двигатели. Производственные возможности Рыбинска не позволяют, видимо, печь корабельные ГТД как пирожки. Приходится делать непростой выбор. Он, совершенно естественно, - в пользу «Северной верфи».

Однако вот что теперь получается. Уже решено, что первые фрегаты проекта 22350 пойдут сначала на Северный, а затем, возможно, и на Тихоокеанский флоты. Всего к 2025 году их планируют построить шесть единиц. Все, что в состоянии будет в этот период отгружать Рыбинск, пойдет, видимо, исключительно на «Северную верфь». На калининградских фрегатах, таким образом, окончательно ставится жирный крест. Что же останется черноморцам?

Как уже сказано, крейсер «Москва» давно обездвижен и ждет многолетнего ремонта. Большой противолодочный корабль «Керчь» тяжело поврежден в результате пожара, случившегося 4 ноября 2014 года, и ждет списания. Не считая уже упомянутых трех новых фрегатов проекта 11356, оставшимся крупным боевым единицам 30-й дивизии противолодочных кораблей («Ладному», «Пытливому» и «Сметливому») в общей сложности на круг 124 года от роду. И отходить им от причала скоро станет просто опасно.

Получается, самый воюющий наш флот вот-вот, в считанные годы, «усохнет» до просто опасных размеров. Его надводная составляющая сократится всего до трех фрегатов. По существующей практике, в Средиземное море в случае крайней нужды сможет выходить, в большинстве случаев, только один из них. Остальные обычно — в плановом ремонте, заняты отработкой учебно-боевых задач в полигонах, погрузкой и т. д. Не слишком ли опасна такая ситуация вблизи пылающей Сирии?