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2 гвоздики для товарища Сталина. Акция №16. Анонс

10:28. 4 марта 2018 Просмотров - 109 Нет комментариев Опубликовал:


В порядке напоминания.
Завтра пройдет возложение красных гвоздик к могиле Сталина у Кремлевской стены.
На 4 марта собрано 182 500 рублей.

Подробнее про акцию уже писал в феврале https://colonelcassad.livejournal.com/4019142.html
С властями акциями оговорена. Для устроителей акции вход откроют в 10-00, для товарищей из КПРФ – в 11-00
Телефон комендатуры Кремля – 4956235527

Фото-отчет об акции как обычно выложу в течение дня после ее проведения.
Если еще какие-то подробности по акции в течение дня появятся, добавлю в этот пост.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 2 гвоздики, акции, КПРФ, красная площадь, Кремль, Москва, сталин
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