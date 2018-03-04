2 гвоздики для товарища Сталина. Акция №16. Анонс
10:28. 4 марта 2018 Просмотров - 109 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В порядке напоминания.
Завтра пройдет возложение красных гвоздик к могиле Сталина у Кремлевской стены.
На 4 марта собрано 182 500 рублей.
Подробнее про акцию уже писал в феврале https://colonelcassad.livejournal.com/4019142.html
С властями акциями оговорена. Для устроителей акции вход откроют в 10-00, для товарищей из КПРФ – в 11-00
Телефон комендатуры Кремля – 4956235527
Фото-отчет об акции как обычно выложу в течение дня после ее проведения.
Если еще какие-то подробности по акции в течение дня появятся, добавлю в этот пост.
Источник: colonelcassad.livejournal.com