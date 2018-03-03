Знаки и символы правят миром. О сакральном смысле современной символики
08:59. 3 марта 2018 Просмотров - 579 13 коммент. Опубликовал: Василий Лычковский
Поговорим о сакральном смысле современной символики цивилизации англо-саксов.
Безусловный шедевр расположен прямо в центре Берлина, и называется он The World Globe Fountain или просто World Fontain, который, конечно же, совершенно случайно возник в месте под названием Европа-Центр, Берлин.
Данный шедевр т.н. "современного ИСКУСства" буквально набит идеями того, с чего всё началось и чем закончится.
Закончится, разумеется, по версии англосаксов.
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Новый мировой порядок - цивилизация биороботов.
Биороботы не имеют качеств людей изначального мира, то есть совести, любви, счастья, чувства равенства, сострадания, дружбы.
Эти качества заменяются боязнью наказаний, радостью от успехов, от превосходства, чувством устойчивого содружества, гарантиями существования.
Биороботы жестоки и способны убивать, как только это будет обосновано умом.
У биороботов нет чувства бессмертия; они боятся смерти, то есть конца – категории линейного ума.
Биороботы всецело принадлежат расе механических людей...
(C) Василий Ленский
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- Знаки и символы правят миром…
- Жиды правят миром…
- Масоны правят миром…
- Рептилоиды правят миром…
- Капитал правит миром…
….
кто же еще? А…
- Я правлю миром…;))
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Я правлю миром…;))
ты выносишь за всеми))
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Будем меняться…
По четным дням я по нечетным вы…
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Всё, что ты перечислил, это разные грани одного, разные видимые проявления правителей. Нет никакого противоречия.
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Вчера показывали интересный фильм про Нострадамуса, мои выводы
Он потомок махровых евреев, какого то ордена, с ним связана эпидемия барбонной чумы в европе, он появлялся, там где она начиналась и делал “какое то лекарство”, потом исчезал из этих мест (кто то говорил, что этот вЩид чумы был биологическим оружием дла Родом славян). Он руководил постановкой на престол, как бы делал предсказания, и им следовали. Он закодоровал “свои предсказания на будущее”, кабалистической магией, смысл которой, если это предсказание читаешь, то оно сбывается. Т.е если бы нам про него ни говорили,
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Разносчиками чумы являются блохи на грызунах. Предсказамус ни причем…;))
“кто то говорил, что этот вЩид чумы был биологическим оружием дла Родом славян” – ясень пень (наука то в средние века была у-у-ух… не то что сейчас) – сколько лет уже славян убивают? 1000 или больше? Что-то ни как… Крепки славяне, однако…
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Да, читала о кардонах в горах Заилийского Аллатау , ещё в советское время, но чума разная бывает. Помню ещё в школе говорили, что в город приходили черные монахи и после их ухода начиналась чума. Значит иногда блохи пешком ходят и большие
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Ничего бы и не было. А нам про него талдычат почти каждый день. И этот орден, в котором состоял его отец и он владеет миром
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Ещё говорили, что предсказания ни только письмом написаны, но и рисунками, и вот такие же рисунки есть у Китайцев, там их нарисовал китайский предсказатель. А в Европе эти рисунки дал Ватикан, как они Нострадамусов настрадал, и в них наше дальнейшее развитие уже закодировано.
Нас стали кодировать намного раньше чипов и интернета.
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Те он своими “предсказаниями” внедряет библейские сюжеты.
Миром правит колдовство и знаки.
А наши славяни получили на праздниках силу и пошли размножаться на большее видно ни способны
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А может их то же обрезали и их праздники только до половины? Может жрецов убили, а остальные, как племя мумбо юмбо, повторяет, а нет законченности.
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Во Владикавказе понаставили таких скульптур – то ли фрагменты задов-передов , то ли какая неведомая хрень , у гуляющих по набережной Терека – вынос мозга. Причем с горожанами никто не советуется – взяли и облагодетельствовали этими чудищами.
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Не зря есть истина – “Лучше один раз увидеть чем 100 раз услышать”. Программирование на подсознании.