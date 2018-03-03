Знаки и символы правят миром. О сакральном смысле современной символики

Поговорим о сакральном смысле современной символики цивилизации англо-саксов.

Безусловный шедевр расположен прямо в центре Берлина, и называется он The World Globe Fountain или просто World Fontain, который, конечно же, совершенно случайно возник в месте под названием Европа-Центр, Берлин.

Данный шедевр т.н. "современного ИСКУСства" буквально набит идеями того, с чего всё началось и чем закончится.

Закончится, разумеется, по версии англосаксов.

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Новый мировой порядок - цивилизация биороботов.

Биороботы не имеют качеств людей изначального мира, то есть совести, любви, счастья, чувства равенства, сострадания, дружбы.

Эти качества заменяются боязнью наказаний, радостью от успехов, от превосходства, чувством устойчивого содружества, гарантиями существования.

Биороботы жестоки и способны убивать, как только это будет обосновано умом.

У биороботов нет чувства бессмертия; они боятся смерти, то есть конца – категории линейного ума.

Биороботы всецело принадлежат расе механических людей...

(C) Василий Ленский

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