Японские «сорок бочек арестантов»

Источник: regnum.ru

Нелепицы в солидной газете Страны восходящего солнца

Полагаю, не все знают, откуда пошло выражение «наговорить сорок бочек арестантов». Числительное «сорок» издревле наделяли магическим смыслом. Когда хотели обозначить бесчисленное количество чего-либо, говорили «сорок сороков». А вот «арестанты» — это из жаргона рыбаков, так называли мелкую сушеную рыбу. Так что «наговорить сорок бочек арестантов», согласно одному из толкований выражения, означало «рассказать множество несусветных небылиц о якобы невиданно огромном улове».

Такие «несусветные небылицы» с изумлением обнаружил в статье Такэру Хатакэ, помещенной в солидной, самой большой по тиражу газете Японии «Иомиури симбун». Статья озаглавлена «Владычество Путина. Президент бахвалится Крымом».

«Выборы президента России пройдут 18 марта в день, когда четыре года назад был аннексирован украинский Крым. Они отражают всю одержимость президента Путина, который позиционирует аннексию полуострова в качестве величайшего достижения своего третьего срока. Для усиления контроля над Крымом власти подавляют противников аннексии и инвестируют в полуостров громадные суммы», — сообщает автор.

Диктатор / Цитата из к/ф «Диктатор». реж. Ларри Чарльз. США. 2012

Дабы не быть голословным, журналист вытащил на свет некоего «сбежавшего летом прошлого года из России в Киев» Андрея Бубеева, который, «не скрывая гнева», убеждает японцев со страниц «Иомиури симбун»: «Времена напоминают сталинский период, когда в тюрьму сажали только за оппозиционные высказывания. В России нет свободы слова».

Рассказанная далее леденящая душу «история» сводится к тому, что «в конце 2014 года г-н Бубеев, проживавший в одном из подмосковных городов, разослал своим друзьям через социальную сеть статью о том, что Крым является украинской территорией. Через полгода (?!) к нему пришли 40 (?!) полицейских с автоматами и в бронежилетах. «Вы арестованы», — заявили они. Андрей не занимался никакой политической деятельностью, однако его признали виновным и осудили на два года». Зачем для ареста скромного пользователя интернета из Подмосковья было мобилизовано 40 полицейских, разъяснений нет.

Читаем далее: «В марте 2014 года, перед аннексией Крыма, администрация Путина внесла поправки в уголовное законодательство, в соответствии с которыми заявления о том, что территории, определенные как российские, таковыми не являются, считаются преступлением. Бубеев был осужден именно за это преступление. Полиция арестовывала его, и после освобождения, посчитав, что власти будут преследовать его и впредь, он решил покинуть родину вместе с женой».

Арест / Иллюстрация: Fidh.org

Однако, чувствуя неубедительность приведенного «примера», автор статьи признает, что «выступающую против аннексии Крыма» К. Собчак, не только не арестовали, но и выдали удостоверение кандидата в президенты РФ, и разрешили принять участие в президентских выборах. Но и это неспроста, считает японский журналист.

Он объясняет читателям: «Большинство российских журналистов полагает, что это было сделано для того, чтобы россияне, недовольные экономическим застоем, вызванным западными экономическими санкциями против России, могли выпустить пар».

Оставим на совести редакции «Иомиури симбун» выдумки о том, что аресты российских граждан лишь за размещение в интернете своего мнения проводятся как войсковые операции с привлечением «40 автоматчиков». Хотя в связи с очередной антироссийской публикацией в японской печати было бы полезно выяснить, за что г-н Бубеев получил два года заключения и было ли вообще такое осуждение.

В то же время, если практика привлечения к ответственности за публичные высказывания о принадлежности входящих по Конституции РФ в состав нашего государства территорий другому государству действительно существует, почему компетентные органы не фиксируют и не принимают меры к тем пользователям интернета, которые в интересах другой страны открыто заявляют о «принадлежности Курильских островов Японии» и призывают «отдать» ей эти территории? Если закон есть, то он должен исполняться.

Курильские острова / Иллюстрация: Mil.ru

Наша справка.

Статья 280.1. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации

(введена Федеральным законом от 28.12.2013 N 433-ФЗ)

1. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, — наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 274-ФЗ)

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), — наказываются обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

(часть 2 в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 274-ФЗ)

Автор: Анатолий Кошкин

Источник: nstarikov.ru