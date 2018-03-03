Вы, парни, хотите, чтобы я посылал войска по всему миру?

Президент в заложниках. Они взяли его в кольцо

Пока вице-президент Майк Пенс выставлял себя и страну, которую он должен представлять на Олимпийских играх, на посмешище, отказавшись вставать для приветствия любых спортсменов, кроме американских, дома "Вашингтон Пост" сообщала о президенте Трампе, у которого, судя по всему, нет ничего общего ни с Пенсом, ни с сотрудниками Белого дома. В статье, озаглавленной "Любимый генерал Трампа: сможет ли Мэттис сдержать импульсивного президента и сохранить при этом его доверие?", рассказывается история, в которой президент, склонный бросать вызов партии войны, сталкивается с императорской гвардией, намеренной свести на нет наказ его избирателей не вмешиваться в заграничные войны и ставить на первое место Америку:"Хотя Трамп предоставил военным большую свободу действий на поле боя, он также задает острые вопросы о целесообразности войн, ведущихся Соединенными Штатами. В прошлом году, после того как делегация иракских лидеров посетила его в Овальном кабинете, Трамп назвал их шутя "самой успешной группой воров, с которой он когда-либо встречался", по словам одного бывшего американского чиновника".Честнее и не скажешь, но, конечно же, эта утечка предназначена для того, чтобы поставить Трампа в неловкое положение и поссорить его с этими самыми ворами. Мэттис был якобы в ужасе от этой банальности, так как генерал является даже еще большим вором, успешно обработав Конгресс, чтобы он выделил на 15,5 процентов больше денег для военных, чем просил Трамп. В статье "Пост" далее подробно излагаются многочисленные примеры ереси президента:"Он неоднократно донимал Мэттиса и Макмастера в жестких выражениях, чтобы они объяснили, почему войска США находятся в Сомали. "Мы не можем их просто вывести?", спрашивал он, согласно американским чиновникам."Прошлым летом Трамп рассматривал вопрос об отправке большего числа солдат в Афганистан и обдумывал просьбу военных о более агрессивных мерах против связанных с "Исламским государством" структур в Северной Африке. На одной встрече с его главными советниками по национальной безопасности президент выказал раздражение. "Вы, парни, хотите, чтобы я посылал войска по всему миру", – сказал Трамп, согласно чиновникам, бывшим на встрече в зале оперативных совещаний. "Чем это обосновано?"Ошарашенная тишина в этом зале, должно быть, длилась вечность. Затем Мэттис предложил всё ту же старую бредятину:"Сэр, мы делаем это, чтобы предотвратить взрыв бомбы на Таймс-сквер", – ответил Мэттис".Трамп не повелся на это: "Ответ рассердил Трампа, который настаивал, что Мэттис может привести такой же аргумент в отношении почти любой страны на планете". И президент не был в одиночестве в своем критическом отношении: "Генпрокурор Джефф Сешнс вторил обеспокоенности Трампа, спросив, возможно ли вообще одержать победу в таком месте как Афганистан или Сомали".А вот жуткая часть статьи, которая ее завершает:"Это был Мэттис, кто выдвинул аргумент, который, по крайней мере, на мгновение, склонил Трампа согласиться со статус-кво, сохранявшийся при последних двух президентах."К сожалению, сэр, у Вас нет выбора", сказал Мэттис Трампу, согласно чиновникам. "Вы будете президентом военного времени".Да неужели? А почему? И какую конкретно войну имеет ввиду Мэттис? Афганистан? Мы по большей части вышли из Ирака. Сирия – последнее добавление к нашему интервенционистскому безумию? Нам не говорят, но, по-моему, Мэттис не подразумевает никакой войны за границей, а, вероятно, неосознанно представляет себе войну дома, т.е. войну, проводимую его собственным правительством против президента Соединенных Штатов.Мы читаем о ней каждый день в СМИ: все еще впаривается фабрикация о Рашагейте, несмотря на растущие свидетельства его полной лживости. Роберт Мюллер все еще рыскает в поисках предлога свергнуть Трампа. Средства массовой информации, давний придаток бюрократии нацбезопасности, открыто работают вместе со спецслужбами, чтобы убрать Трампа. И если вы хотите знать, почему, то просто перечитайте сообщения о нежелании Трампа соглашаться с кровожадными замыслами партии войны.И когда они уберут его, то кто заменит Трампа? Это будет, конечно, Майк Пенс, тот же самый человек, который делает все, что в его силах, чтобы уничтожить возможность мира на Корейском полуострове – против выраженной Трампом надежды, что "мы можем договориться" с Северной Кореей.Партия войны не может терпеть президента, который ставит под сомнение самые базовые основы американской империи: "Вы, парни, хотите, чтобы я посылал войска по всему миру!" Конечно, они хотят. Однако Трампа избрали для реализации совершенно иного мандата: начать ставить на первое место Америку. Он выступил против смены режимов. И теперь исполнители смены режимов хотят осуществить смену режима против него.Просто посмотрите на материал Джеймса Райзена в The Intercept: кучка интриганов из ФБР/ЦРУ/АНБ заплатила российскому агенту 100000 долларов в качестве аванса от общей суммы в один миллион, чтобы получить компромат на Трампа. Разве такие вещи не должны происходить только в каком-нибудь Таджикистане? Ах да, это было сделано под предлогом возвращения наших похищенных программных средств кибервойны, но в реальности насколько они являются ценными, если русские их уже получили? Конечно, мы могли бы узнать, что было украдено – мы ведь не знаем – но что касается длительного процесса, описанного Райзеном, то на самом деле речь идет о том, чтобы избавиться от Трампа. Это все, что их действительно интересует на данный момент, и они ни перед чем не остановятся – включая, думаю, и убийство – чтобы добиться этого.Слишком много денег завязано на продолжение существования и экспансии нашей всемирной империи, чтобы позволить Трампу расстроить их махинации. Слишком много карьер построено на этом, слишком много престижа под угрозой, слишком много "союзников" зависят от щедрости, которую это им обеспечивает. Они лишают его возможности маневра, несмотря на его не-интервенционистские инстинкты, они собирают "досье" и они мобилизуют все свои силы для решающего наступления на Овальный кабинет. Важным образом Трампа держат в заложниках: они ограничили его альтернативные варианты политики в каждой важной сфере национальной безопасности/внешней политики. "Болото", о котором говорит Трамп, это международная миазма, и болотные твари различных национальностей выползают из грязи с их когтями, нацеленными на горло президента.Партия войны играет всерьёз. Вопрос в том, серьёзен ли Трамп? Увидим. http://perevodika.ru/articles/1196218.html – цинк

Источник: colonelcassad.livejournal.com