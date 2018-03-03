Вакцины – рак в шприце

Вакцины являются “священной коровой” современной медицины, или как мой друг Роберт Скот Бел часто называет медицину “Церковь Биологического Мистицизма”. Первые вакцины были сделаны из гноя и крови путем соскрёбывания ран на коровах и лошадях, затем с помощью скальпеля или иглы были воткнуты кому-то в руку. “Не желаете кровь и гной? Может немного фекалий?” Неужели вы думаете, что вводить в наш организм кровь и гной инфицированных животных – хорошая идея? Это не только отвратительно, но граничит с сумасшествием. Но именно так возникла современная практика вакцинации. И со времен изобретения оспенной вакцины это стало еще более сумасшедшим и отвратительным.

Вакцинация – это еще одна грандиозная ошибка традиционной официальной медицины. Абсурдная идея, что вакцины предохраняют вас от инфекционных заболеваний и усиливают иммунитет – является абсолютно лживой. Медицина утверждает, что именно вакцины значительно уменьшили заболеваемость и уверяют нас в их безопасности и эффективности. В то же время, эти утверждения напрямую противоречат официальной государственной статистике, опубликованным результатам мед. исследований, заключениям FDA и CDC, а также мнениям известных ученых из многих стран.

Вакцины содержат добавки, консерванты и адъюванты, которые якобы должны усиливать иммунный ответ организма на вакцину. Самыми распространенными такими веществами являются: ртуть, алюминий, формальдегид, глутамат натрия, сквален, антифриз, полисорбат 80 (вызывает бесплодие). Медицинские исследования давно установили, что инъекция чужеродных белков и других токсичных материалов делает получателя оной не более, а менее резистентным к будущим болезням. Это означает, что действие вакцин противоположно иммунизации, зачастую нарушая образование естественной натуральной защиты от обычных инфекционных болезней от которых они призваны защищать. Некоторые называют вакцины токсичными коктейлями или самыми вредными субстанциями на земле.

Мы все, когда ходим в супермаркет, читаем этикетки, для того, чтобы иметь представление о том, что содержится в продукте. Так мы находим большинство гадостей в обработанных пищевых продуктах. С вакцинами же дело обстоит совсем не так!

По закону, врачи обязаны знакомить родителей только с информацией с вакцинных брошюр, но не с инструкциями из упаковок. Эту информацию можно найти здесь: < ![CDATA[ ]]> vactruth.com/vaccine-inserts< ![CDATA[]]>.

Сделайте поиск на тему “канцерогенез” (буквально “создание рака”) на любую вакцину. Вы найдете следующую общую фразу: “Эта вакцина не тестировалась на канцерогенез, возможности влияния на мутации и бесплодие”

ЧТО??? Инструкции говорят, что вакцины не тестировались на онкогенез? Серьёзно?

Как мы можем применять эти опасные, токсичные смеси на наших младенцах и детях, не зная вызывают они рак или нет?

Если никаких исследований не производилось на тему «вызывают ли вакцинырак», то давайте сами посмотрим, что говорит медицинская литература по поводу некоторых распространенных ингредиентов вакцин. Внизу вы найдете несколько ингредиентов, вызывающих рак, нейротоксины и вещества, разрушающие иммунитет, которые содержатся в самых распространенных вакцинах:

Формальдегид (бальзамирующая жидкость) – Это классифицированный известный канцероген. Это признают и ЕРА, и АRC. Тогда почему вакцины всё ещё содержат формальдегид? Формальдегид связывают с несколькими видами рака, включая лейкемию. Он находится в вакцинах против Сибирской язвы, DT (дифтерия, столбняк), DTaP (дифтерия, столбняк, коклюш), Hiv (ВИЧ) , HPV (ВПЧ) Hep A (гепатит А), Hep B (гепатит В), Гриппа, Менингита, Полио и др.

Алюминий – Алюминиевые соли содержатся в таких детских вакцинах как DTaP, пневмококковая конъюгированная вакцина, гепатит В и др. Гидроксид алюминия (только одна из используемых алюминиевых солей) связывают с аутизмом, болезнью Альцгеймера и раком. Алюминий вызывает рак, вытесняя железо из защищающих его белков, тем самым повышая уровень свободного железа в организме и вызывая, таким образом, сильную воспалительную реакцию, генерацию свободных радикалов и окисление липидов.

Ртуть (в вакцинах как тиомерсал) – Этот ингредиент находится в большинстве вакцин и связан с аутизмом, ментальной ретардацией и раком. Исследования о связи между ртутью и раком можно найти в 643 научных работах (!!!).

Также в “Настольном справочнике врача” (PDR) говорится, что в добавок к ртути, алюминию и формальдегиду, вакцины также могут содержать SV40 (обезьяний вирус), бычьи сыворотки, латекс, неомицин и другие известные канцерогены и аллергены. Многие из этих токсинов вводятся в кровяное русло детишек сразу после рождения. По факту – нет никаких долгосрочных испытаний вакцин на эффективность и безопасность. Таким образом, Биг Фарма использует наших детишек как подопытных.

В 2002 году, Британский медицинский журнал Ланцет опубликовал убедительные доказательства того, что “загрязненная” вакцина против полиомиелита была виновата в более чем половине из 55,000 ежегодных случаев лимфомы (!!!). Чем она была “загрязнена”? SV40 – обезьяний вирус рака! Все началось в 1994 г., когда Доктор Мишель Карбон из Университета Лоёла (Loyola University) нашёл до тех пор не известный вирус SV40 , который определялся в половине всех случаев рака легких у людей, который он изучал. С тех пор более 60 исследований подтвердили его результаты, и обезьяний вирус SV40 был найден в различных видах рака человека (рак мозга, легких, костей и лимфатической системы). Считается, что “загрязнённая” вакцина была введена от 30 до 100 млн. людей только в Америке за 10 лет после начала вакцинации полиомиелита в конце 50-х и 60-х годах. Когда в конце 60-х это стало известно, то многие специалисты предупреждали об эпидемии рака в следующие 10-30 лет. Так и случилось.

В 2011 году, Д-р Маурис Хиллеман сделал сенсационное заявление в своем интервью на передаче Век Здоровья (Тhe Health Century). В этом интервью, Хиллеман признал, что фармацевтическая компания Merck распространяла опасные вирусы через свои вакцины по всему миру. При этом важно, что д-р Хиллеман был разработчиком программы по вакцинам в компании Меrck. Он разработал более 12 вакцин. Больше, чем какой-либо другой ученый в истории вакцинирования. Он был членом Американской Национальной Академии Наук, Института Медицины, Американской Академии Искусств и Наук, Американского Общества Философии. Всемирная Организация Здравоохранения (WHO) присудилa награду за его достижения.

Когда мы встречаем название “вакцина от рака”, а так называют вакцину человеческого вируса папилломы (HPV – Gardasil), то мы автоматически предполагаем, что она предотвращает рак шейки матки у молодых девушек и женщин. Однако не существует никаких научных доказательств, что это именно так. На самом деле, одним из самых тревожных заключений, которое требует немедленного расследования, является тот факт, что после применения вакцины HPV- Gardasil (ВПЧ – вирус папилломы человека) наблюдается 45% увеличение предраковых образований. Другими словами, вакцина ВПЧ – может увеличивать риск различных видов рака.

В заключении этой статьи – цитата от д-ра Дениса Тернбула: “Я с абсолютной уверенностью могу заявить, что по моему убеждению наиболее частой причиной развития рака является введение в кровяное русло различных вакцин”.

Автор: Тай Боллинджер , основатель проекта Правда о Раке.

Перевод на русский – Борис Гринблат