Сирия, ИГИЛ, последние новости 03 марта 2018
- 12:31 Выход детей из Восточной Гуты.
- 11:43 Брифинг Центра примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.
- Вчера 21:06 В Сирии боевики снова обстреляли российский Центр по примирению.
Выход детей из Восточной ГутыДети из Восточной Гуты пытаются выбраться из анклава несмотря на огонь боевиков. Этим двоим повезло, несмотря на обстрел, они смогли с наступлением темноты добежать до блокпоста сирийских военных.
Видео с канала "Генерал и майор".
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Брифинг Центра примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике
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В Сирии боевики снова обстреляли российский Центр по примирению
© Фото : SANA
Боевики в Сирии за сутки совершили 11 обстрелов жилых кварталов Дамаска, было выпущено 28 мин, в том числе, по российскому Центру примирения враждующих сторон, сообщил начальник центра генерал-майор Юрий Евтушенко, передает РИА Новости.
Он также отметил, что, несмотря на введенный в стране режим прекращения огня, круглосуточно отмечаются провокации и его нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований в Восточной Гуте, а также в провинциях Алеппо и Латакия.
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