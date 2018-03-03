Сирия, ИГИЛ, последние новости 03 марта 2018

Выход детей из Восточной Гуты

Дети из Восточной Гуты пытаются выбраться из анклава несмотря на огонь боевиков. Этим двоим повезло, несмотря на обстрел, они смогли с наступлением темноты добежать до блокпоста сирийских военных.Видео с канала

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Брифинг Центра примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике

К оглавлению | Источник: www.youtube.com

В Сирии боевики снова обстреляли российский Центр по примирению

© Фото : SANA

Боевики в Сирии за сутки совершили 11 обстрелов жилых кварталов Дамаска, было выпущено 28 мин, в том числе, по российскому Центру примирения враждующих сторон, сообщил начальник центра генерал-майор Юрий Евтушенко, передает РИА Новости.

“Бандформированиями ведутся обстрелы жилых кварталов Дамаска и пригородов. За прошедшие сутки было совершено 11 обстрелов. Выпущено 28 мин, в том числе, по центру примирения враждующих сторон. Имеются разрушения и пострадавшие среди горожан”, — сказал он.

Он также отметил, что, несмотря на введенный в стране режим прекращения огня, круглосуточно отмечаются провокации и его нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований в Восточной Гуте, а также в провинциях Алеппо и Латакия.

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru